Moni ei tiedä, mitä tuhkalle pitää tehdä – Testaa, oletko puunpolton taitaja vai tulipalovaara

Kannellinen muoviämpäri alkaa kärytä terassilla. Tulipalon alku keretään huomata ja saada sammutettua ennen suuria omaisuus- tai henkilövahinkoja. Tämä on yksi esimerkki tulipesien tuhkien huolimattoman käsittelyn aiheuttamista vahingoista.

Paperipussi, pahvilaatikko, kannellinen muoviämpäri. Muun muassa näihin tulipesien tuhkia on laitettu ennen niiden hävittämistä. Vaaratilanteiden lisääntyminen on näkynyt vakuutusyhtiöille tulleiden korvaushakemusten määrässä.

– Korvaushakemuksissa korostuu käsitys, että illalla lämmitetyn takan tuhkat olisivat aamulla riittävän viileitä, jotta ne eivät syty uudelleen, sanoo Pohjola vakuutuksen omaisuuskorvauspalveluiden johtaja Markus Uimonen.

Rakennuksen seinustalle jäähtymään jätetty tuhka-astia voi aiheuttaa erittäin vaarallisen tulipalon, koska sisälle asennetut palovaroittimet eivät havaitse sitä.

Kainuun pelastuslaitoksen apulaispalopäällikkö Jaakko Schroderus korostaa, että tuhkan pitää antaa jäähtyä tulipesän lokerossa tarpeeksi pitkään. Tuhkat tulee laittaa ainoastaan kannelliseen metalliastiaan.

Avaa kuvien katselu Muoviastia on yksi huonoimmista vaihtoehdoista tuhkan jäähdyttämiseen, koska se palaa hyvin kuumalla liekillä, apulaispalopäällikkö Jaakko Schroderus korostaa. Kuva: Antti Valtteri Tauriainen / Yle

Huolimattomuus voi vähentää korvausta

Tuhkan aiheuttamiin vahinkoihin liittyvät korvaushakemukset ovat Markus Uimosen mukaan olleet niin sanottuja läheltä piti -tilanteita ja täysin ihmisen omasta toiminnasta johtuvia.

– Meidän tiedossa ei ole tapausta, jossa olisi ihmishenkiä menetetty tämän tyyppisestä tilanteesta johtuen lähiaikoina, mutta tietysti riskejä siihen on, Markus Uimonen Pohjola vakuutuksesta sanoo.

Yhdistävä tekijä tapauksissa on se, että tuhka on viety liian aikaisin ulos tulipesästä tai tuhkaa ei ole säilytetty kannellisessa astiassa.

Uimosen mukaan tuhkan huolimattomasta käsittelystä johtuvan vahingon korvauksesta voidaan tehdä 10–30 prosentin huolellisuusvähennys.

– Vakuutusehdoissahan sanotaan, että tuhkan käsittelyssä tulee kytemisvaaran vuoksi olla erityisen huolellista. Tulisijasta poistettu tuhka tulee rakennuksessa ja sen läheisyydessä säilyttää palaamattomassa kannellisessa astiassa, kunnes tuhka on täysin jäähtynyt.

Avaa kuvien katselu Tuhkaa tulisi säilyttää ainoastaan kannellisessa metalliastiassa ja etäällä palavista materiaaleista. Kuva: Antti Valtteri Tauriainen / Yle

Uimonen kertoo, että suurimmassa osassa tapauksista on palanut terassi, osa ulkoseinää tai saunan polttopuut. On myös tilanteita, joissa palo on onnistuttu itse sammuttamaan riittävän ajoissa ja isommat vahingot on onnistuttu välttämään.

Mikään yksittäinen alue ei hänen mukaansa nouse erityisesti esille, eikä eroa juuri ole siinäkään onko kyse vapaa-ajan vai vakituiseen asumiseen tarkoitetusta rakennuksesta.