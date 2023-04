Matkustajan ja linja-autonkuljettajan suukopu kärjistyi huutamiseksi – tässä liikennepäällikön neuvot, jos matkustaja huomaa virheitä ajon aikana

Linja-autoyhtiö Pohjolan liikenne selvittää tilannetta, jossa sen kuljettaja ja matkustaja yltyivät huutamaan toisilleen kesken matkan.

Tapaus sattui torstaina Tampereen seudun joukkoliikenteen Nyssen linjalla 90. Asiasta kertoi ensimmäisenä Aamulehti (siirryt toiseen palveluun).

Pohjolan liikenteen liikennepäällikkö Kari Kröger tietää tapauksesta sen, mitä kuljettaja on raportoinut. Kuljettajaa tai matkustajaa ei ole vielä kuultu.

– Fakta on se, että kuljettaja on ilmeisesti epähuomiossa ajanut ajantasauspysäkin ohi, ja tästä on tullut suukopua. Tilanne on eskaloitunut molemminpuoliseksi huutamiseksi.

Ajantasauspysäkki on pysäkki, jota linja-auto ei saa ohittaa ennen tiettyä kellonaikaa. Näin matkustajat voivat arvioida, missä linja-auto liikkuu.

Matkustaja kertoo Aamulehdessä, että hän huomautti kuljettajaa siitä, että tämä ohitti ajantasauspysäkin etuajassa. Tilanne oli kärjistynyt, ja kuljettaja oli lopulta pyytänyt matkustajaa poistumaan bussista.

Liikennepäällikkö Kari Krögerin mukaan kuljettaja voi vaatia matkustajan poistumista, jos matkustaja käytöksellään aiheuttaa riskin tai vaaran työnteolle tai jos matkustaja käyttäytyy häiritsevästi muita matkustajia tai kuljettajaa kohtaan.

Krögerin mukaan torstain tapahtumat selvitetään perusteellisesti.

– Meillä on kameratallenteet, jotka on käyty jo kerran läpi. Kun kuljettaja palaa vapailta, hän saa kertoa näkemyksensä tapahtuneesta. Otamme myös matkustajaan yhteyttä ja käymme asian perin pohjin läpi.

Palaute järjestelmään – ei kuljettajalle

Liikenteessä sattuu yllättäviä tilanteita ja inhimillisiä virheitä. Pohjolan liikenteen liikennepäällikön Kari Krögerin mukaan kuljettajan ja matkustajan väliset riidat ovat kuitenkin hyvin harvinaisia.

Krögerin mukaan kuljettajat tarvitsevat työrauhan. Virheistä ei pidä antaa palautetta suoraan kuljettajalle.

– Kuljettajatkin ovat ihmisiä. Voi olla painetta ja stressiä, ja tilanne eskaloituu ihan turhaan siinä vaiheessa.

Krögerin mukaan palaute kannattaa antaa joukkoliikenteen palautejärjestelmän (siirryt toiseen palveluun)kautta. Tosin silloin palaute ei tule kuljettajalle välittömästi vaan vasta myöhemmin. Lisäksi ajantasauspysäkkien toteutumista seurataan päivätasolla, ja virheisiin puututaan.

Myös esimerkiksi Helsingin seudun joukkoliikenteellä HSL:llä on palautejärjestelmä (siirryt toiseen palveluun), jossa on valmiiksi listattu erilaisia matkustamisisen ongelmatilanteita.