Sudanissa puolisotilaalliset joukot ja armeija ovat ottaneet yhteen – kapinoivat joukot sanovat vallanneensa presidentinlinnan ja lentokenttiä

Yhteenottoja on puhjennut pääkaupungin lisäksi muualla maassa. Tilanne on sekava.

Pohjois-Afrikassa sijaitsevassa Sudanissa armeijaa vastaan kapinoivat puolisotilaalliset joukot sanovat vallanneensa muun muassa presidentinpalatsin ja lentokentän pääkaupunki Khartoumissa.

RSF-joukkojen lausunnon mukaan niiden hallussa olisi myös useita muita tärkeitä kohteita, kuten kaksi muuta lentokenttää. RSF:n mukaan kyseessä on vastatoimi sen jälkeen, kun Sudanin armeija iski sen tukikohtiin.

Sudanin armeija on kiistänyt väitteet ja sanoo kontrolloivansa kaikkia lentokenttiä ja tukikohtia.

Poliittiset puolueet ovat vaatineet molempia osapuolia lopettamaan vihamielisyydet välittömästi.

Sudanin pääkaupungissa on kuultu päivän mittaan ammuskelua. Uutistoimisto Reutersin mukaan muun muassa armeijan päämajan lähistöllä on ammuttu. Armeijan mukaan RSF:n taistelijat pyrkivät valtaamaan päämajaa.

Kaduilla on sotilasajoneuvoja. Reutersin tietojen mukaan iskuja on ollut myös asuinalueilla ja siviilejä on loukkaantunut.

Armeija on tehnyt ilmaiskuja RSF:ää vastaan. Muun muassa Khartoumin yllä on tänään lentänyt hävittäjiä.

Valtataistelua asevoimissa

Taisteluja on puhjennut myös muissa kaupungeissa, kuten Sudanin pohjoisosassa sijaitsevassa Merowessa. Reutersin silminnäkijätietojen mukaan yhteenottoja on myös muun muassa Darfurin alueella.

Armeija otti Sudanissa vallan vuona 2021, minkä seurauksena maa erotettiin Afrikan unionista.

Sotilashallintoa johtavan komitean puheenjohtaja on asevoimien komentaja Abdel Fattah al-Burhan, kun taas varapuheenjohtaja on RSF:n komentaja Mohamed Hamdan Dagalo.

Sudanin armeijalla ja puolisotilaallisilla RSF-joukoilla on ollut pitkään erimielisyyksiä. Ne kiistelevät siitä, kuinka nopeasti maassa pitäisi siirtyä siviilihallintoon.

Viime viikkoina jännitteet ovat kiristyneet entisestään. Jännitteitä on lisännyt RSF:n suunniteltu yhdistäminen Sudanin armeijaan.

Puolisotilaalliset RSF-joukot muodostettiin kymmenen vuotta sitten niin sanotuista Janjaweed-joukoista, jotka syyllistyivät verilöylyihin Darfurin konfliktissa.

Entinen presidentti Omar al-Bashir perusti joukot, mutta lopulta ne kääntyivät häntä vastaan. Joukoissa on noin 100 000 sotilasta.