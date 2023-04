Venäjän ulkoministeriö haluaisi säilyttää Ahvenanmaan venäläiskonsulaatin: ”Katsotaan, mihin kansalaisaloite johtaa”

Venäjän ulkoministeriö kommentoi lauantaina kansalaisaloitetta, jolla tavoitellaan Venäjän konsulaatin sulkemista Ahvenanmaalla.

– Lähdemme siitä, että Suomen ulkoministeriö on vahvistanut Suomelle aseman, jonka mukaan Suomi aikoo jatkossakin täyttää kansainvälisoikeudelliset velvollisuutensa, mitä tulee Ahvenanmaan demilitarisoituun statukseen ja siellä sijaitsevaan Venäjän konsulaattiiin, venäläinen uutistoimisto RIA Novosti (siirryt toiseen palveluun) lainaa Venäjän ulkoministeriön vastausta.

Venäjän ulkoministeriö on sitä mieltä, ettei kyseinen kansalaisaloite ole suosittu edes Ahvenanmaalla. Ministeriön mukaan kansalaisaloitteen vaikutuksesta on ennenaikaista puhua.

– Katsotaan, mihin tämä kansalaisaloite johtaa, venäläisdiplomaatit kertovat.

Kansalaisaloite.fi-palveluun on huhtikuun alussa tehty aloite otsikolla ”Venäjän konsulaatin lakkauttaminen Ahvenanmaalla”. Sen laatijoiden mukaan konsulaatti rajoittaa ja vaarantaa Suomen turvallisuutta.

Konsulaatti perustettiin vuonna 1940 Moskovan rauhansopimuksen jälkeen Neuvostoliiton vaatimuksesta valvomaan Ahvenanmaan demilitarisointisopimusta. Venäjän aloitettua hyökkäyssodan Ukrainaan ahvenanmaalaiset ovat protestoineet Venäjän toimia ja roolia vastaan Ahvenanmaalla.

Presidentti Sauli Niinistö arvioi torstaina valtiopäivien avajaisissa pitämässään puheessa, että Ahvenanmaan asema on nyt vakaampi kuin aiemmin.

– Ahvenanmaan asema on noussut kotimaisessa keskustelussa esiin. Haluan huomauttaa, että se on nyt vakaampi kuin kenties koskaan: vihamielinen teko sitä vastaan olisi sodanjulistus Natolle. Selvää on, että Naton yhteisessä puolustussuunnittelussa maakunnan tilanne on erityisen huomion kohteena, Niinistö sanoi.