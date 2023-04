Nyt se tapahtui! Olkiluoto 3 aloitti viimein säännöllisen sähköntuotannon

Olkiluodon kolmannen ydinvoimalan koekäyttövaihe on nyt ohi, ja se on aloittanut säännöllisen sähköntuotannon vuorokautta suunniteltua aiemmin.

Olkiluodon ydinvoimalan kolmosreaktori on aloittanut säännöllisen sähköntuotannon kahdelta sunnuntaiaamuna.

Olkiluoto 3 on nyt valmis ja säännöllinen sähköntuotanto on alkanut, kertoo ydinvoimayhtiö Teollisuuden Voima (TVO) aamukahdelta julkaisemassaan tiedotteessa. Samalla yksikön koekäyttö on päättynyt.

Ydinvoimalan valmistuminen ja säännöllisen tuotannon alkaminen ovat viivästyneet toistuvasti. Alun perin kolmannen ydinvoimalan piti valmistua jo vuonna 2009.

Euroopan suurin ydinvoimalaitosyksikkö Olkiluoto 3 vastaa noin 14 prosentista koko maan sähköntuotannosta. Kun mukaan lasketaan laitosyksiköt Olkiluoto 1 ja Olkiluoto 2, Olkiluodosta tuotetaan jatkossa noin 30 prosenttia Suomen sähköstä.

Uusi laitosyksikkö tuottaa sähköä ainakin seuraavat 60 vuotta.

– Olkiluoto 3:n tuotanto vakauttaa sähkön hintaa ja on tärkeä osa Suomen vihreää siirtymää. Yhteiskunnan sähköistyminen jatkuu ja ympäristöystävällinen sähköntuotanto on varmasti yksi Suomen tärkeimmistä valttikorteista, toimitusjohtaja Jarmo Tanhua sanoo tiedotteessa.

TVO:n mukaan Olkiluoto 3 tekee Suomesta lähes sähköomavaraisen. Se myös vauhdittaa siirtymistä kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa.

– Tämä on historiallinen päivä, lupaamamme OL3:n hyödyt suomalaiselle yhteiskunnalle toteutuvat, tuotantojohtaja Marjo Mustonen sanoo.

OL3 tuottaa sähköä noin 1600 megawatin (MW) teholla. Laitosyksikköä ajetaan lähtökohtaisesti täydellä teholla. Ensimmäiset vuosihuollot toteutetaan maaliskuussa 2024.

Eurajoen Olkiluoto 3 -projektissa työskenteli ihmisiä yli 80 eri maasta. Suurimmillaan työmaavahvuus oli 4 500 työntekijää. Pelkästään ydinteknisen koekäyttövaiheen aikana tehtiin noin 3 300 testiä ja laadittiin yli 9 000 testiraporttia.

Olkiluoto 3 -projekti päättyy sopimuksellisesti, kun viimeisimmän koekäyttövaiheen analyysit valmistuvat ja TVO:lla on valmius tehdä asianmukaiset päätökset laitosyksikön vastaanottamisesta ja kaupallisen käytön aloittamisesta. Päätökset tehdään lähiaikoina.

OL3 EPR -laitostoimittajakonsortio on rakentanut laitosyksikköä kiinteähintaisella avaimet käteen -sopimuksella. Laitostoimittajakonsortioon kuuluvat yhtiöt AREVA GmbH, AREVA NP SAS ja Siemens AG, jotka ovat yhteisvastuussa laitostoimitussopimukseen kuuluvista velvoitteista laitosyksikön takuuajan loppuun asti.