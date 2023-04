Tunnettu macho julkaisi löylykuvan, jossa hän rikkoo kaikkia tuttuja saunaperinteitä – siitä alkoi pilkanteko

Sauna-asiantuntijan mukaan kuvan ainoa suomalaiseen saunomiseen liittyvä asia on kiuas, joka on todennäköisesti kotimaista tekoa.

Suomalaiset ovat saunojakansaa. Mikään ei puhdista viikon likakerrosta kuin rentoutuminen ylälauteen kuumissa löylyissä ilkosillaan, voisi moni sanoa.

Siksi useat hieraisivat silmiään, kun törmäsivät viikonloppuna somepalvelu Twitterissä kiertäneeseen kuvaan, jossa raavas vakava mies rikkoo lähes kaikkia kuviteltavissa olevia suomalaisille tuttuja saunakäytäntöjä.

Kuvassa on brittiläis-yhdysvaltalainen Andrew Tate, somejulkkis ja tunnettu macho. Hän istuu vakava ilme kasvoillaan alalauteella pukeutuneena sekä shortseihin että pyyhkeeseen. Saunakiulu on kaukana kiukaan vieressä. Kuvaa suurentamalla ja lämpömittareita tarkastelemalla vaikuttaisi siltä, että lämpötila on melko matala.

Ulkomaalaisiin faneihin kuva tuntuu purreen. Sitä on kommentoitu runsaasti viestein, joissa huomioidaan Taten äärimmäinen keskittyneisyys. Tatea verrataan jopa munkkiin.

Suomalaiset sen sijaan antoivat Taten kuulla kunniansa usein humoristisin heitoin.

”Andrew Tate pitää itseään maailman mahtavimpana alfa-miehenä, mutta istuu 50 asteen saunassa lasten lauteella shortseissa ja pyyhkeenä”, naureskeli muun muassa huumoritili Very Finnish Problems.

Käyttäjä Juha Remes huomauttaa, että saunassa kuuluu olla pylly paljaana sadassa asteessa.

– Minun kulttuurini ei ole sinun asusteesi. Painu hiiteen, Andrew Tate, hän päätti tviittinsä.

Koomikko André Wickström väänsi aiheesta englanninkielisen vitsin viitaten sekä saunojen piereskelykieltoon että mielipiteeseensä Tatesta.

– You know it is not ok to let farts in the sauna.

Saunologi: ”Otsa kurtussa istutaan saunassa ja odotetaan että tulee kuuma”

Soitimme suomalaisen saunomisen asiantuntija, saunologi Lassi A. Liikkaselle ja kysyimme, mitä ajatuksia Taten saunakuvassa näkyvät epäkohdat herättävät.

50-asteinen sauna on Liikkasen mukaan liian viileä. Hän itse on soveltanut Kansainvälisen saunaliiton suositusta saunan lämpötilaksi, joka on 65–100 astetta.

Myöskään Andrew Taten pyyhe lanteilla ei kuulu suomalaiseen saunatraditioon.

– Saunomisessa keskeinen asia on hikoilla ja puhdistautua. Keinotekoiset tekstiilit, kuten uima-asut, eivät toimi kovin hyvin saunavaatteena, Liikkanen sanoo.

Saunologi kuitenkin huomauttaa, että Taten sauna ei mitä luultavimmin sijaitse Suomessa. Esimerkiksi Keski-Euroopassa kuvan tyylinen sauna voisi hyvinkin olla mahdollinen.

Siksi saunologi ei ole kovin hämmästynyt Taten valitsemasta paikasta saunan alimmalla lauteella tai löylykiulun hieman epäkäytännöllisestä sijainnista kaukana saunojasta.

Ehkäpä ainoa suomalainen kuvasta löytyvä asia on kiuas, joka on Liikkasen mukaan todennäköisesti kotimaista tekoa.

– Ei tämä suomalaista kuvaa saunasta kauheasti vastaa, mutta ehkä jonkun mielikuvaa saunasta se voi vastata.

– Tämä ehkä kuvastaa enemmänkin kuivasaunomista. On päättäväinen ilme, kuten hänellä yleensä muutenkin. Otsa kurtussa istutaan saunassa ja odotetaan että tulee kuuma, Liikkanen toteaa.

Tatea epäillään ihmiskaupasta

Andrew Tate pidätettiin viime vuoden lopussa Romaniassa epäiltynä muun muassa ihmiskaupasta ja useista muista rikoksista. Hän on kiistänyt syyllisyytensä.

Tate vapautui tutkintavankeudesta kotiarestiin maaliskuun lopussa.

Tate on saanut naisvihamielisen julkaisusisältönsä vuoksi porttikiellon Instagramiin, Facebookiin, Tiktokiin ja Youtubeen. Hänellä oli myös porttikielto Twitteriin, mutta yhtiön nykyinen omistaja Elon Musk päästi hänet takaisin alustalle marraskuussa.

