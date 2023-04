Naantalista löytyi kaksi kuollutta merikotkaa, jotka on todennäköisesti ammuttu

Naantalin edustalta on löytynyt kaksi kuollutta merikotkaa, joissa on ampumajäljiltä näyttäviä vammoja.

Kalastaja Juho Smolander löysi merikotkat Rymättylästä Maisaaren vierasvenesataman lähistöltä lauantaina puolenpäivän aikaan.

– Olin verkkokierroksella ja katsoin, että kaislikon reunassa on jotain omituisen näköistä. Kun menin katsomaan, niin siellä oli kotka selällään, Smolander kertoo.

Pian Smolander löysi läheltä toisenkin kuolleen merikotkan. Smolanderin mukaan ne näyttivät joutuneen ammutuiksi, sillä niissä oli reiät maha- ja selkäpuolella.

– Ne olivat aika tuoreen näköisiä. Heitin edellispäivänä saman kierroksen, ja silloin en niitä huomannut, Smolander kertoo.

Toinen kotkista on rengastettu. Rengasmerkintöjen perusteella se on todennäköisesti rengastettu Virossa.

Merikotkan ampuminen on rikos

Smolander ilmoitti asiasta Maisaaren venesataman pitäjälle. Hän kertoi Smolanderille tekevänsä asiasta rikosilmoituksen. Maisaaren sosiaalisen median kanavissa kerrotaan, että rikosilmoitus on tehty.

Smolander näkee merikotkia usein kalastuskierroksillaan ja hän sanoo heittävänsä niille joskus kaloja syötäväksi.

– Sitten kun tuollainen näky tulee vastaan, niin onhan se aika surullista.

Merikotka on rauhoitettu laji ja sen ampuminen on luonnonsuojelurikos. Ympäristöministeriö on määrittänyt rauhoitetuille linnuille ohjeelliset arvot, ja merikotka on linnuista arvokkain: sen arvoksi on määritelty 7 400 euroa.

Asiasta kertoi aikaisemmin Turun Sanomat (siirryt toiseen palveluun).