Ylen kuvausryhmän lähellä räjähti kranaatti itäisessä Ukrainassa

Ylen kuvausryhmä joutui sunnuntaina iltapäivällä vaaralliseen tilanteeseen, kun heidän lähellään räjähti kranaatti Vovtšanskin pikkukaupungissa Harkovan itäpuolella Ukrainassa.

Ylen ulkomaantoimittaja Mika Mäkeläinen, Ylen kuvaaja Juha Kivioja ja heidän ukrainalainen fikserinsä Konstantin Ilianok olivat kuvaamassa tien vieressä uutisjuttua varten, kun kranaatti räjähti tiellä alle sadan metrin päässä heidän autostaan.

Mäkeläinen kertoo, että kukaan heistä ei loukkaantunut, eikä autokaan kärsinyt vahinkoja.

– On mahdollista, että meitä ammuttiin tarkoituksella, Mäkeläinen arvioi puhelimitse.

Kranaatti-iskun tekijästä ei ole varmuutta.

Ukrainan asevoimat kertoi sunnuntaiaamuna julkaistussa Facebook-päivityksessään (siirryt toiseen palveluun), että Venäjän tykistö on edeltävän vuorokauden aikana tulittanut Vovtšanskin aluetta. Myös Ukrainan sotatilannetta seuraavan Live U Map -sivuston (siirryt toiseen palveluun) mukaan Venäjä on tulittanut Vovtšanskin seutua.

Avaa kuvien katselu Ylen kuvaaja Juha Kivioja kuvaa tienviittaa, joka ohjaa Venäjän puolella rajaa sijaitsevaan Belgorodiin. Kuva: Mika Mäkeläinen / Yle

Mäkeläisen mukaan tilanne tuli niin äkkiä, etteivät he ehtineet reagoida. Ensin kuului pieni viheltävä ääni ja sitten tuli pamaus ja musta savupilvi.

– Kranaatti osui asfalttitiehen automme takana. Juoksimme viereisten talojen taakse suojaan. Kun toista kranaattia ei tullut perään, niin juoksimme autoon ja ajoimme lujaa pois paikalta, Mäkeläinen kuvailee.

Mäkeläinen kertoo, että tapahtumapaikalta on vain noin viisi kilometriä Venäjän rajalle.

Avaa kuvien katselu Vanha kranaatin aiheuttama kuoppa Vovtšanskissa. Tämä kuoppa ei liity Ylen kuvausryhmän lähellä tapahtuneeseen räjähdykseen. Kuva: Mika Mäkeläinen / Yle

Mäkeläisen mukaan paikalliset asukkaat ovat kertoneet hänelle, että Venäjän tykistö lähes päivittäin ampuu kranaatteja Vovtšanskiin. Siksi paikalliset liikkuvat hyvin vähän ulkona.

– Tällä tavalla Venäjä normaalistikin terrorisoi sitä kaupunkia, Mäkeläinen sanoo.

Mäkeläinen kertoo, että ennen räjähdystä he kuulivat tykistön laukauksia ja näkivät savupilviä taivaanrannassa. Hän arvioi, että ne olivat kuitenkin vähintään 5–6 kilometrin päässä heidän olinpaikastaan.

– Kohde oli joku muu. Vovtšanskin kaupunkiin ei tänään ollut tullut yhtään kranaattia ennen tätä.

Vovtšansk on yksi Ukrainan viime vuonna vapauttamista kaupungeista. Siellä oli ennen sotaa 16 000–17 000 asukasta. Nyt heitä on jäljellä korkeintaan kaksituhatta. Mäkeläisen mukaan ihmiset eivät uskalla palata kaupunkiin, koska se on edelleen vaarallinen paikka.

Aktiivista rintamataistelua kaupungissa ei tällä hetkellä ole.

