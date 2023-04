Karhu kiinnostui Antero Korhosen riistakamerasta ja kuvasi Äänekosken keväthankia – katso otokset tästä

Pääsiäismaanantai oli aurinkoinen kevätpäivä. Lämpötila Äänekosken Sumiaisissa oli selvästi kymmenen asteen yläpuolella, ja vastikään talviuniltaan noussut karhu oli etsiskelemässä ruokaa.

Ruoan sijaan se löysi riistakameran ja kiinnostui.

Kameran oli edellisen päivänä asentanut Rajalan tilan isäntä Antero Korhonen.

– Karhu nappasi selfiet ensin, otti sitten kameran suuhunsa ja käänteli sitä, Korhonen kertoo.

Avaa kuvien katselu Karhu onnistui nappaamaan riistakameralla muun muassa tämän kuvan. Kuva: Karhu / Antero Korhonen

Avaa kuvien katselu Tämän kuvan karhu otti 90 sekuntia sen jälkeen kun se oli ilmaantunut riistakameran eteen. Kuva: Karhu / Antero Korhonen

Avaa kuvien katselu Hangen lisäksi karhu onnistui ikuistamaan omat varpaansa. Kuva: Karhu / Antero Korhonen

Kuvien ottamisen jälkeen karhu avasi kameran takakannen.

– Luultavasti yritti säätää sitä, mutta eihän se osannut ja kamera särkyi. Pitää mennä ostamaan uusi, mutta ei se mitään, tekniikkakin on niissä parantunut.

Avaa kuvien katselu Ruttu riistakameran rungossa ei ole suuren suuri, mutta kamera on karhun jäljiltä entinen. Kuva: Antero Korhonen

Korhosella on useampi kamera ja yli kahden hehtaarin riistapelto. Riistakameroilla hän on kuvannut vuodesta 2016.

– Minulla on kymmeniä kuvia karhuista, osasta on kuvia pennusta aikuiseksi. Tunnen ne karhut, ja ne tuntevat minut eivätkä välitä minun kulkemisistani.

Kameran kanssa lähempää tuttavuutta tehnyt karhu ilmestyi maisemiin viime kesänä.

– Siellä se on käynyt kaurapellossa syömässä, ja nyt talviunilta herättyään käveli kameran eteen.

Luonnonvarakeskuksen arvion mukaan Suomessa on ennen ensi elokuussa alkavaa metsästyskautta alle 2000 karhua. Määrä on viidenneksen pienempi kuin viime vuonna. Kanta on vahvin Itä-Suomessa ja Lapissa.