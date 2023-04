Robottisiivoojat valtaavat ruokakauppoja – katso, kuinka Tarmo siivoaa Raision Prisman käytäviä

Puhtausalalla on edessä työvoimapula. Kun työvoimaa ei yksinkertaisesti saada, ratkaisuksi on löydetty teknologia. Siivousrobotit hoitavat jo nyt lattiapintoja monissa tehdaskiinteistöissä.

Tarmo huristelee omia aikojaan raisiolaisen hypermarketin käytävillä keräten roskat ja luututen lattiat.

Tarmo on robotti ja esimakua suuresta murroksesta, joka lähivuosina ravistelee koko siivousalaa.

Maaliskuussa Raision Prismassa työnsä aloittanut Tarmo on yksi viidestä siivousrobotista Turun seudulla. Siivousrobotti on Gaussian Roboticsin valmistama ja palveluyritys Lassila & Tikanojan hankkima.

Tähän mennessä robotti on siivonnut 200 työtunnin edestä. Päivässä siivoustunteja kertyy keskimäärin vajaat viisi.

Siivoojaa tarvitaan kuitenkin kaupassa edelleen. Pitäähän Tarmo käynnistää ja ohjelmoida.

Alan koulutuksessa robotit nähdään tulevaisuuden työkavereina.

– Robotit eivät pysty korvaamaan ihmistä kaikessa, mutta ne tulevat olemaan osa työyhteisöä yhä useammassa kiinteistössä, näkee Turun ammatti-instituutin puhtausalan sijaisopettaja Päivi Karinsivu.

Puhtausalan sijaisopettaja Päivi Karinsivun tehtävänä on rohkaista alan opiskelijoita robotiikan pariin. Kuva: Johanna Lehtola / Yle

Karinsivun mukaan alan koulutuksessa pitääkin osata huomioida teknologia jo nyt.

– On paljon oppilaita, jotka hakeutuvat alalle, koska ei ole tarvinnut osata teknologiaa ja tietokoneita. Heitä pitää rohkaista. Siivousroboteissa on isot näytöt, helpohkot ohjelmat ja kieli, millä sitä käytetään, on valittavissa. Robotit ovat tulevaisuuden työkavereita, Karinsivu sanoo.

Suomessa jo yli sata siivousrobottia kouluissa ja kaupoissa

Puhtausala ry:n toiminnanjohtaja Sari Mattilan mukaan pitää alkaa puhua jo digisiivoojista.

– Alalle on lähivuosikymmeninä tulossa järisyttävä työvoimapula. Ei meillä ole pian siivoojia, jotka siivoaisivat kiinteistöjä. Teknologia ja digitaaliset ratkaisut ovat keino, joilla Suomessa rakennuksia tullaan siivoamaan, Mattila alleviivaa.

Puhtausala ry:n toiminnanjohtaja Sari Mattila uskoo robotiikan olevan vastaus alaa vaivaavaan työvoimapulaan. Kuva: Johanna Lehtola / Yle

Suomessa on yhdistyksen laskelmien mukaan 190 000 000 neliötä siivottavaa. Alalla on nyt noin 74 000 työntekijää ja 6 300 yritystä. Puhtausala on laskenut, että nykyisistä alan työntekijöistä vain noin kolmannes on enää töissä vuonna 2030.

Lahdessa toimiva Cleanbots tuo siivousrobotteja Suomeen, ja yhtiöllä on jo yli sata siivousrobottia eripuolilla maata.

Kysyntä on ollut tasaisessa kasvussa, kertoo toimitusjohtaja Teemu Tiittanen.

– Vielä vuosina 2019–2020 siivousrobottien kysyntä oli suurinta ostoskeskuksissa, kouluissa ja sairaaloissa. Nyt yhä useampi kauppa ja supermarket on kiinnostunut siivousrobotin mahdollisuuksista.

Pienestä investoinnista ei ole kyse. Hinta määräytyy siivousrobotin koon ja varustetason mukaan.

– Hintahaitari on laaja, 15 000–50 000 euroa. Robotit ovat siis kalliita, mutta kun suhteuttaa hinnan hyötyihin, moni yritys katsoo sen kannattavaksi. Robotin avulla siivoojan työpanos saadaan kohdennettua paremmin, sanoo Tiittanen.

Vetovoima alalla on huono

Työ- ja elinkeinoministeriön tilastojen mukaan alalla on vallitsevana tapana pätkätyöt, eli epäsäännölliset työsuhteet. Vain harvalla siivoojalla on kokopäivätyö. Lisäksi palkkaus on varsin alhainen.

Mielikuva siivoojan työstä on lisäksi monilla kehno, toteaa Puhtausala ry:n toiminnanjohtaja Sari Mattila.

– Ala on tosiaan tyyppiesimerkki pätkätyösuhteista. Teknologian ja robotiikan kehitys voi antaa nuorille mahdollisuuden olla alalla töissä niin, että se täydentää muita elämän osa-alueita, olla osa opiskelua.

Toisaalta Mattila toivoo työvoimapulan mahdollistavan sen, että yhä useampi saisi vakituisen työn.

Puhtausalalla tulee jatkossakin olemaan kohteita, joihin robotit eivät välttämättä sovi. Kuva: Johanna Lehtola / Yle

Työvoimapula ja robotiikan kehittyminen voivat Mattilan mukaan muuttaa mielikuvaa siivoojien ammatista.

– Teknologian kehitys puhtausalalla voi tuoda myös uusia näkökulmia ja oppimista. Nuoret ovat jo nyt mestareita digitaalisuudessa, niin tätä alaa voisi hyvin pelillistää. Se olisi lisäävä vetovoimatekijä puhtausalalle.

Opettaja Päivi Karinsivu Turun ammatti-instituutista uskoo, että robotiikka kasvattaa alan vetovoimaa ja muuttaa mielikuvia alasta.

– Kyllä se kasvattaa mielenkiintoa alaa kohtaan. Alalle voi lähitulevaisuudessa hakeutua sellaiset ihmiset, jotka ovat kiinnostuneet puhtausalasta ja teknologiasta. Alalle voi tulla erillisiä siivousrobottien kehittäjiä ja ohjelmoijia. Puhtausalalle tulee kokonaan uusi oksa, urasuuntaus robotiikan, teknologian ja tekoälyn myötä.

Millaisista roboteista tällä hetkellä sitten puhutaan? Esimerkiksi lattianhoitokoneista, imureista, monitoimikoneista ja lakaisukoneista.

Lisäksi anturitekniikka muuttaa siivouksen tarvetta. Anturiteknologiaa hyödynnetään jo nyt esimerkiksi kauppakeskus Triplassa Helsingissä.

– Anturiteknologian tuoma hyöty alalle on valtava ja on avainasemassa täsmäsiivoukseen. Eli jatkossa siivotaan tarpeen mukaan, ei siis siivota tiloja, joita ei ole käytetty joka päivä. Teknologian avulla voidaan seurata käyttöasteita, joiden perusteella tehdään tarvittavat siivoukset, Sari Mattila kuvailee.

