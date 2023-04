Sega tarjoaa Roviosta 706 miljoonaa euroa, summa on ennakoitua pienempi

Japanilainen videopelijätti Sega tarjoaa peliyhtiö Roviosta 9,25 euron hintaa osakkeelta ja optioiden haltijoille 1,48 euroa optiolta.

Yhteenlaskettuna kaupan arvo olisi 706 miljoonaa euroa, uutistoimisto Reuters laskee.

Wall Street Journal (siirryt toiseen palveluun) kertoi viime viikolla, että Sega olisi tarjoamassa Roviosta noin 900 miljoonaa euroa. Tänään julkaistu kauppasumma on viime viikolla uutisoituja arvailuja pienempi.

Samalla se on vain aavistuksen korkeampi kuin israelilaisen Playtikan tammikuussa tekemä ostotarjous.

Rovion hallitus suosittelee osakkeenomistajille ja optioiden haltijoille tarjouksen hyväksymistä. Yhtiön suurimmat omistajat ovat niin ikään myynnin kannalla.

Rovio kertoo, että tarjouksen odotetaan toteutuvan heinä–syyskuun kvartaalilla.

Rovio täydentää japanilaisten hahmokatalogia

Japanilainen Sega on perinteinen peliyhtiö, jonka suomalaiset tuntevat todennäköisesti parhaite Sonic the Hedgehog, joka on seikkaillut pelikonsoleissa jo 1990-luvun alussa.

Viime vuosina Sonic-siili on menestynyt myös elokuvahahmona. Segan pelihahmot ovat esiintynyt myös kännykkäpeleissä, mutta Rovion vihaisten lintujen kaltaista menestystä yhtiö ei ole saavuttanut.

Suomalaisten kännykkäosaaminen on ollut japanilaisille ilmeinen houkutus.

Juttu päivittyy.