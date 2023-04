Tervehditkö töissä kollegaasi? Terveysalalla suljetaan työntekijöitä ulkopuolelle tavalla, joka on yllättävän yleistä

Työpaikkaostrakismi voi olla esimerkiksi tervehtimättä jättämistä tai kuppikuntien muodostamista. Noin kolme neljästä tutkimukseen vastanneesta on kokenut työarjessaan syrjintää ja hyljeksintää.

Työkaveria ei tervehditä, hänen puheitaan ei huomioida kokouksissa. Voidaan myös muodostaa kuppikuntia tai puhua sisäpiirin kieltä.

Työpaikkaostrakismi on ilmiö, jossa joku suljetaan ilman sanoja ja selityksiä työyhteisön ulkopuolelle.

Itä-Suomen yliopiston sosiaali- ja terveysjohtamisen laitoksen nuorempi tutkija Sirpa Manninen tutkii väitöskirjassaan työpaikkaostrakismia laajasti työelämäilmiönä.

Väitöskirjan osatutkimuksessa (siirryt toiseen palveluun) tarkasteltiin kyselyn avulla sitä, kuinka yleistä ostrakismi on terveydenhuollon työntekijöiden keskuudessa ja millaiset tekijät ovat siihen yhteydessä.

Tutkimukseen vastanneista lähes 600 terveydenhuollossa työskentelevästä henkilöstä 73 prosenttia kertoi kokeneensa ostrakismia viimeisen vuoden aikana.

– Tutkimustulos on yllättävä. Olen itsekin taustaltani terveydenhuoltoalalta, joten ilmiön yleisyys harmittaa suuresti. Ala on todella yhteisöllinen ja vuorovaikutustaitoja vaativa, niin töiden sujumisen kuin ihan potilasturvallisuudenkin vuoksi, Sirpa Manninen summaa.

Kansainvälisissä tutkimuksissa on selvinnyt, että ostrakismi vaikuttaa muun muassa yksilön työhyvinvointiin, työtyytyväisyyteen ja henkilökunnan vaihtuvuuteen. Seurauksena voi olla myös minäkuvan huononemista ja ulkopuolisuuden tunteita.

Tutkimusta lähinnä Aasian maista

Vaikka kokemukset työpaikkaostrakismista ovatkin yleisiä, on sitä tutkittu toistaiseksi länsimaissa vähän. Mannisen väitöskirja on ensimmäinen ilmiötä käsittelevä tutkimus Suomessa. Väitöstutkimuksessa tarkastellaan työpaikkaostrakismin yhteyttä ja merkitystä työhyvinvointiin terveydenhuollossa.

Mielenkiinto ilmiötä ja aihetta kohtaan syntyi jo gradua tehdessä, Manninen kertoo.

– Törmäsin termiin ensimmäistä kertaa lukiessani Turun yliopiston professori Niina Junttilan kansantajuista tietokirjaa aikuisten yksinäisyydestä. Ilmiön monimuotoisuus ja -ulottuvuus kiinnostivat heti.

Manniselle valkeni nopeasti, ettei ilmiötä ole sen yleisyydestä huolimatta tutkittu Suomessa tai muissa Pohjoismaissa lainkaan. Muualta Euroopasta tutkimuksia löytyi vain kourallinen.

– Aihe on kuitenkin hyvin tutkittu Aasiassa, jossa kulttuuri on hyvin kollektiivista. Länsimaissa, etenkin Suomessa, tapana on enemmän pärjätä yksin ja pitää huolta omista asioistaan. Luulen, että tämän takia ostrakismia ei ole tutkittu meillä, Manninen arvio.

Hän lisää, että teemasta on puhuttu lukuisissa suomalaisissa työhyvinvointia käsittelevissä tutkimuksissa, mutta ilmiötä ei ole ehkä osattu tunnistaa ja tunnustaa omaksi käsitteekseen.

Väitöskirjatutkija Sirpa Mannisen mielestä ostrakismia olisi helppoa vähentää työpaikoilla. Vastuu on jokaisella työntekijällä.

– Tervehditään, autetaan, vastataan kysymyksiin. Ihan tavalliset hyvät vuorovaikutuksen pelisäännöt auttavat. Täytyy myös muistaa, että ostrakismi voi olla tahatonta! Omaan työhön voi välillä uppoutua niin, ettei toista välttämättä huomaakaan.