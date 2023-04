Näin Lontoo sekosi Käärijästä – katso, kuinka Cha Cha Cha raikuu brittiyleisöltä suomeksi

LONTOO

Käärijä huokaisee helpotuksesta, kun saa puhua hetken suomea. Lontoossa on käynnissa Euroviisujen ennakkobileet ja sitä edeltävä haastattelurumba lukuisten medioiden parissa.

Suomen euroviisuedustajan englanninkielen taito ei ole paras mahdollinen, mutta hän kompensoi sitä iloisella persoonallaan. Hän ei ota kielitaidon puutetta vakavasti ja nauraa raikuvasti päälle, jos sanat menevät vähän sinnepäin.

Toimittajat ja somevaikuttajat ovat myytyjä välittömän suomalaisen edessä.

Avaa kuvien katselu Käärijä on tehnyt viime aikoina väsymättä haastatteluja. Lontoossa hän pääsi kokemaan brittimedian pyöritystä. Kuva: Berislav Jurišić / Yle

Ennen varsinaisia Euroviisuja järjestetään ennakkobileitä ympäri Eurooppaa. Käärijä osallistui niihin Madridissa, Amsterdamissa ja Lontoossa.

Suomalaisen pyöritys on ollut kovaa, sillä samaan aikaan hän on tehnyt keikkoja Suomessa ja valmistellut viisuesitystä.

Käärijä myöntää, että väsyttää ja paljon.

– Mä oon nauttinut tästä, mutta on tää raakaakin. Mutta itsepähän oon lähtenyt ja voin syyttää itteeni. En vaihtais mitään. Tää on ollu aivan mahtava kokemus ja se isoin juttu on sieltä vasta tulossa. Mä odotan tosi paljon sitä.

Avaa kuvien katselu – Englanti sujuu paremmin, mutta ei se ihan kympin suoritusta ole. Viisi plussan annan itselleni. Oon vaan joutunut rohkeasti puhumaan ja kyllä se siitä. Ei se oo niin vakavaa, Käärijä sanoo kansainvälisen median pyörityksen keskellä. Kuva: Berislav Jurišić / Yle

Piiskaavaa energiaa

Lontoon ennakkobileissä ei jää epäselväksi, ketkä ovat tämän vuoden ennakkosuosikit. Lavalle astelee 21 maan viisuedustajat, mutta juontaja heittää illan täkyiksi vain Ruotsin Loreenin ja Suomen Käärijän.

Kun vihdoin tulee Käärijän vuoro, yleisö ei ole pysyä nahoissaan. Suomalainen vetää kappaletta raivokkaasti lavan päästä päähän sinkoillen ja yleisö huutaa kuorossa: Cha, cha, cha, cha, cha, cha!

Suosionosoitukset parituhatta ihmistä vetävällä klubilla ovat illan äänekkäimmät.

Avaa kuvien katselu Euroviisujen ennakkobileisiin Lontooseen saapuneet Jenni Dybell ja Sarah Weston toivovat Käärijän voittavan Euroviisut Liverpoolissa. Kuva: Berislav Jurišić / Yle

Eturivissä seisoneet liverpoolilaiset Jenni Dybell ja Sarah Weston ovat Käärijän esityksestä haltioissaan.

– Hän on suosikkini. Hän on uskomaton. Hänellä on niin hyvä energia ja hän on fantastinen. Rakastamme häntä. Hän on hauska ja hullu. Minun voittajani, sanoo Dybell.

– Minulla on Suomi-kynnet. Kaikki Skandinavian maat on mahtavia, mutta Suomi on suosikkini, Weston jatkaa.

Kaksikko on vakuuttunut, että Suomi tulee voittamaan Euroviisut.

– Ruotsi tule olemaan kova vastus, mutta Liverpoolissa yleisö menee pähkinöiksi Suomesta. Siinä on piiskaavaa energiaa, Dybell kuvaa.

Avaa kuvien katselu Lontoolaiset Trevor ja Steph Parkes olivat pukeutuneet ennakobileisiin Käärijä-paitoihin. – Jopa 3-vuotias lapseni laulaa Cha cha chata ja hän yrittää opetella suomea, mutta se ei vielä suju kovin hyvin. Kappale on niin piristävä ja Käärijä tulee ehdottomasti voittamaan tänä vuonna, sanoo Steph Parkes. Kuva: Berislav Jurišić / Yle

Yleisö laulaa suomeksi

Käärijä on ollut aivan ymmyrkäisenä saamastaan huomiosta Euroopassa.

Suurimman yllätyksen hän koki reilu viikko sitten Madridin ennakkobileissä, kun yleisö osasi laulaa mukana suomeksi.

– Oon tavannut tyyppejä, jotka on harjoitellut monia päiviä tuota biisiä. Ne veti tosi hyvin sitä livenä. Toki siinä on joitakin kohtia, mitä ne jättää laulamatta, mikä on tosi ymmärrettävää. Enhän mäkään osaa englantia kovin hyvin.

Amsterdamissa suomalaista jännitti viisituhatpäinen yleisö. Hän ei ole aiemmin esiintynyt niin suurelle joukolle livenä.

Avaa kuvien katselu Euroviisujen suosituimman nettisivuston vetäjä William Lee Adams haastattelee Käärijää ja pitää häntä vahvana ennakkosuosikkina. Kuva: Berislav Jurišić / Yle

Ennakkobileitä kiertäessä eri maiden euroviisuedustajista on tullut läheisiä. Matkustaminen paikasta toiseen on rankkaa ja silloin tukea saa toisilta artisteilta. He ovat kuin pitkällä luokkaretkellä.

– Euroviisut on yksi iso perhe. Ei tässä ole yhtään kilpailua. Mä uskon, että kaikki tahtoo voittaa, mutta tässä ei ole ole veri suussa meininkiä.

Koko Suomi reppuselässä

Liverpoolin Euroviisuihin on enää aikaa kolmisen viikkoa. Käärijän lavashow on viimeistä silausta myöten valmis.

Yle paljasti viime viikolla, että esityksessä on pitkälti samat elementit kuin UMK:ssa. Somessa syntyi nurinaa eurolavoista, jotka nähdään myös Liverpoolissa. Joidenkin mielestä ne tekevät esityksestä halvan oloisen.

– Mun mielestä eurolavat on mahtavat ja ne lähtee Liverpooliin messiin. Mutta missä muodossa, niin sitähän jengi ei vielä tiedä, Käärijä sanoo mystisesti.

Avaa kuvien katselu Ruotsin Loreen esiintyi Lontoon viisubileissä viimeisten joukossa. Hän on kisan ennakkosuosikki kappaleella Tattoo. Kuva: Berislav Jurišić / Yle

Tämän vuoden Euroviisuista on povattu Suomi–Ruotsi-maaottelua. Kisan suurin ennakkosuosikki on kertaalleen viisut voittanut Loreen kappaleella Tattoo.

Käärijä odottaa kamppailua rakkaan naapurin kanssa, mutta lisää, että kisassa on muitakin potentiaalisia voittajia.

– Kaikkihan riippuu myös minusta, että miten mä sen hoidan. Mulla on koko Suomi mun reppuselässä, mutta ei paineita sinänsä.

Käärijä sanoo itsevarmana, että hän lähtee tavoittelemaan Euroviisujen voittoa.

– Kyllä mä oon pettynyt, jos en tule tätä voittamaan. Niin paljon tässäkin on wörkkii painettu. Mä haluun saada Suomen kansan torille ja jos ja kun se onnistuu, niin mä oon hyvin iloinen.

