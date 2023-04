Tampereen ruokakassijakelu muuttaa kesäksi pois keskustan terassien välistä – jonottajia on niin paljon, että tarvittiin turvallisempi paikka

SPR:n jakamat ruokakassit on talven aikana haettu järjestön toimintakeskuksen Tampurin (siirryt toiseen palveluun) ovelta Otavalankadulta. Kesäksi jakopaikka siirtyy Tammerkosken toiselle puolelle Aleksanterin kirkkopuistoon.

– Hakijoiden on ikävä jonottaa ihan kesäterassien keskellä. Tässä Otavalankadulla ollaan oikeastaan terassien välissä, sanoo Punaisen Ristin Tampereen osaston toiminnanjohtaja Marjo Majlund.

Jakelu on muuttanut kesäkuukausiksi ennenkin, mutta nyt se halutaan muualle jo ennen jääkiekon MM-kisoja (siirryt toiseen palveluun). Nykyinen jakopaikka on MM-kisojen tapahtumapaikan, Tampereen areenan, läheisyydessä.

Muuttopäivä on 10. toukokuuta. Muutto ei vaikuta jakelupäiviin. Ruokakasseja jaetaan kesälläkin keskiviikkoisin ja perjantaisin.

Turvallisempi alue

Nykyisessä paikassa Otavalankadulla myös hakijoiden turvallisuus on huolettanut. Yhä pitenevä jono on luikerrellut katujen yli, ja kulmilla on paljon autoliikennettä.

– Kävimme katsomassa muutamaa kaupungin paikkaa, mutta puisto näytti parhaalta vaihtoehdolta, Majlund sanoo.

Aleksanterin kirkkopuistoon ei tule kiinteää jakopaikkaa. Ruokakassit haetaan sinne Nekalan Ruokapankista autolla, ja jaetaan suoraan siitä.

– Tämänhetkisen suunnitelman mukaan palaamme Otavalankadulle syyskuun alussa, mutta saapa nähdä sitten kesän kokemusten jälkeen, Majlund miettii.

Uusi ennätys hakijoiden määrässä

Ruoka-avun hakijoiden määrä on ollut kasvussa koko ajan. SPR:n ruoka-apujakelussa tehtiin Marjo Majlundin mukaan uusi ennätys vastikään.

– Ennen koronaa hakijoita oli 60–80, koronan jälkeen 350–400. Nyt hakijoita on ollut 450–500, ja tässä keväällä tehtiin taas uusi ennätys, 550 hakijaa.

Majlundin mukaan kaikkiin kasseihin on silti riittänyt edes jotakin. Tampereen SPR pitää omissa varastoissaan jotakin säilyvää niin, että jaettavaa riittää silloinkin kun Nekalasta haettu ruoka loppuu.

Tampereella ruoka-apua jakavat myös seurakunnat (siirryt toiseen palveluun) ja muutamat järjestöt.