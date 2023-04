Kirjolla-sarjan tähti Markus Frosti nousi fanituksen kohteeksi kolmessa viikossa: “Tuntuu imartelevalta”

Markus Frostin mielestä on hyvä, että ihmiset saavat tutustua televisiosarjan kautta autismin kirjoon.

Kouvolan Valkealassa sijaitsevan omakotitalon oven avaa hymyilevä mies. Hän on tieto- ja viestintätekniikan insinööri Markus Frosti.

Keittiössä saarekkeeseen nojaa äiti, lämpimästi tervehtivä Saila Frosti. Jaloissa pyörii kääpiöpinseri Caro.

– Se on niin innokas, kun tulee vieraita, Saila ja Markus Frosti pahoittelevat.

Markus Frosti on tullut perheineen suomalaisille tutuksi Ylen Kirjolla-sarjan kautta. Sarja seuraa neljän autistinuoren elämää.

Kirjolla-sarjan kuvausten aikana Markus Frosti teki prototyyppiä älykypärästä. Nyt kypäräprojekti alkaa olla valmis. Lisäksi hänen vapaa-aikansa kuluu videopelien, kielten opiskelun ja kuntosaliharjoittelun parissa. Video: Antro Valo ja Kiira Ikävalko / Yle

Alkuun sarjaan lähtö epäilytti

Markus Frostia epäilytti alkuun lähteä Kirjolla-sarjaan mukaan. Häntä hämmensi se, minkälaisissa aikeissa sarjaa tehdään.

– Lopulta tulin siihen ajatukseen, että sarjaa tehdään puhtain mielin. Ajattelin, että ihmisten olisi hyvä tietää enemmän autismista, jotta he pystyisivät ymmärtämään autisteja paremmin. Ja näin kaikki ihmiset tulisivat paremmin toimeen keskenään, Markus ynnää syitä sarjaan mukaan lähtöön.

Lopulta sarjan tekeminen ja kuvaukset osoittautuivat positiiviseksi yllätykseksi. Frosti pääsi itse päättämään, mitä hänen elämästään sarjassa näytetään.

– Kuvauksissa pidettiin huolta siitä, että kaikilla oli hyvä mieli. Olen oikein kiitollinen tästä kokemuksesta.

Kirjolla-sarjan ensimmäisellä jaksolla on jo yli 650 000 katselukertaa Yle Areenassa. Tv-tähteys on vaikuttanut Frostin elämään, vaikka sarja on ollut katsottavissa vasta kolme viikkoa. Tuntemattomat ohikulkijat ovat pysäytelleet kaduilla ja kyselleet, että onhan kyseessä Kirjolla-sarjan tähti.

– Ja tulipa äskettäin vastaan myös yksi perhe, joka fanitti minua. Aika imartelevalta se tuntuu, Markus toteaa.

Minun mielestäni meillä on erottuvat persoonallisuudet, vähän niin kuin seitsemän veljestä, kommentoi Markus Frosti Kirjolla-sarjan päätähtiä.

Sarjaa parjattu liian yksipuoleiseksi

Kirjolla-sarja on herättänyt paljon keskustelua sosiaalisessa mediassa. Ihastelun lisäksi sarjaa on kritisoitu siitä, että autismin kirjoa ei esitellä tarpeeksi monipuolisesti ja päätähdet ovat samankaltaisia toistensa kanssa.

Markus Frosti on eri mieltä asiasta. Hänen mielestään sarjan nuoret ovat keskenään monin tavoin erilaisia. Markus haluaisi kaikkien ihmisten tietävän autismin kirjosta ainakin sen, että kaikki autistit ovat erilaisia – jokaisella on omat vahvuutensa ja heikkoutensa, siinä missä neurotyypillisillä ihmisilläkin.

– Erilaisuus virkistää maailmaa, Markus summaa.

Markuksen äidin Saila Frostin mielestä koekuvausten kautta sarjaan valikoituneiden nuorten kenties ainoa täysin samanlainen, yhdistävä tekijä on tiivis perheyhteisö ja tuki.

– Me olemme italialaistyyppinen perhe, perhe on kaikki kaikessa, Saila Frosti kertoo.

Suosiosta huolimatta Markus Frostia jännittää haastattelun antaminen. Hän pohtii, olisiko parempi istua olohuoneessa vai kuitenkin oman työpöydän ääressä, pitääkö silmälaseja vai ei. Äiti kannustaa poikaansa tekemään juuri siten, miltä parhaalta tuntuu.

Autismin kirjon voi kääntää vahvuudeksi

Työelämässä Markus Frosti on törmännyt ennakkoluuloihin, kun on kertonut autismistaan.

– Kyllä autismi vaikuttaa työnhakuun. Jos vastassa on uusi tuntematon asia, niin työnantajat eivät halua ottaa turhia riskejä. Kyllä minä ymmärrän tämän pointin, mutta onneksi on näitäkin henkilöitä, joilla on kokemusta autismista ja palkkaavat meitä.

Viimeisin työhaku tuotti toivotun lopputuloksen.

– Nyt menee hyvin. Viimeisimmässä työhaussani ymmärrettiin hyvin autismin kirjoa. Se ymmärrys taisi vaikuttaa vahvasti siihen, että sain työn, laitetestaajana työskentelevä Frosti kertoo.

Nuorimies on kääntänyt autismin hyödykseen.

– Työelämässä autismi voi antaa vahvuuksia. Minun tapauksessani vahvuudet ovat suhteellisen tarkka silmä ja määrätietoisuus.

