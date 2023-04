Helsingin poliitikot vaativat pormestaria ja kansliapäällikköä ottamaan vastuun palkkasotkussa: ”Järkyttävä epäonnistuminen”

Helsingin palkkasotku on Helsingin valtuustoryhmien mukaan hoidettu täysin vastuuttomasti. Poliitikot vaativat nyt poliittista vastuunkantoa ja takaisin maksettavia bonuksia. Ongelmia on pyritty häivyttämään, he sanovat.

Avaa kuvien katselu Vihreiden Reetta Vanhanen (vas.), SDP:n Eveliina Heinäluoma, Kokoomuksen Maarit Vierunen ja Perussuomalaisten Mari Rantanen sanovat, että Helsingin palkkasotkussa kaupunki on epäonnistunut johtamisessa. Kuva: Reetta Vanhasen albumi, Maarit Vierusen albumi, Mari Rantasen ja Eveliina Heinäluoman kuvat eduskunta