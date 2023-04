Sähköpotkulautailijoille napsahtanut Helsingissä enemmän liikennevirhemaksuja kuin viime keväänä – pysäköinninvalvonta vielä takkuaa

Poliisin mukaan tämän hetken yleisin syy sähköpotkulautailussa saatavaan liikennevirhemaksuun on toisen ihmisen kyyditseminen samalla laudalla.

Maaliskuun alusta alkaen on kirjattu jo 33 liikennevirhemaksua tai sakkoa sähköpotkulaudan kuljettajille. Viime vuonna sama luku oli kahdeksan.

Huhtikuun alussa alkanut vuokrattavien sähköpotkulautojen operaattorikausi on jo työllistänyt Helsingin liikennepoliisia.

Maaliskuun alun ja huhtikuun 17. päivän välisenä aikana Helsingin poliisi on määrännyt 27 liikennevirhemaksua ja kuusi sakkoa pääosin sähköpotkulautojen kuljettajille.

Helsingin poliisin liikennevalvontatoiminnon johtaja, ylikomisario Dennis Pastersteinin mukaan viime vuonna vastaavana ajankohtana sakkoja tai liikennevirhemaksuja oli määrätty yhteensä vain kahdeksan.

– Pääsyynä on varmaankin poliisin aktiivisuus. Tämä on hyvä merkki siitä, että partiot ovat heti kauden alussa valppaina, Pasterstein sanoo.

Tavoitteena 400 maksua tai sakkoa

Helsingin poliisilla on viime vuoden tapaan tavoitteena määrätä neljäsataa liikennevirhemaksua tai sakkoa tämän kauden aikana sähköpotkulautoihin liittyen. Tämän toivotaan muuttavan sähköpotkulautailijoiden liikennekäyttäytymistä.

Viime vuonna liikennevirhemaksuja tai sakkoja kirjattiin 376 kappaletta.

Pastersteinin mukaan alkuvuoden aikana yleisin puuttumistilanne on sellainen, missä kaksi ihmistä ajaa yhdellä laudalla. Tästä seuraa neljänkymmenen euron liikennevirhemaksu, tai jos liikenne vaarantuu enemmän, voi poliisi kirjoittaa päiväsakkoja.

Viime vuonna yleisimmät skuuteilla ajavien virheet olivat jalkakäytävällä ajo, punaisia päin ajo ja yksisuuntaisella kadulla väärään suuntaan ajaminen.

Pasterstein muistuttaa, että sähköpotkulautailija voi syyllistyä myös tankojuopumukseen. Näin katsotaan tapahtuneeksi, jos ajaja kyyditsee toista ihmistä päihtyneenä, vaikka hän ei kaatuisi tai osuisi mihinkään.

Yksin ajaessa tankojuopumukseen voi syyllistyä, jos konkreettisesti vaarantaa liikennettä esimerkiksi horjuvalla ajotavalla tai osumalla johonkin.

Yksin päihtyneenä ajaminen ei ole kielletty, jos ajotapa pysyy vaarattomana. Liikenne- ja viestintäministeriö on toivonut sähköskuuteille promillerajoituksia, mutta päätöksiä ei vielä ole tehty.

Uusi pysäköinti hämmentää

Kuun alussa voimaan tulivat myös Helsingin keskusta-alueen uudet pysäköintisäännöt koskien operaattoreiden vuokrattavia sähköpotkulautoja.

Laudoille on nyt osoitettu noin 250 pysäköintipaikkaa ympäri kaupunkia. Vuokralautojen väärä pysäköinti tulkitaan pysäköintivirheeksi ja siitä voidaan määrätä noin 60–80 euron pysäköintivirhemaksu.

Pastersteinin mukaan vuokrasähköpotkulautojen väärästä pysäköinnistä rankaiseminen on vielä auki. Tämän kauden aikana selviää, mitä mahdollisuuksia poliisilla on puuttua siihen.

Kuvassa uusi vuokrattavien sähköpotkulautojen pysäköinnin rajoitusalue.

Myös Helsingin kaupungin kunnallisessa pysäköinninvalvonnassa sanktiokäytäntö on alkutekijöissä. Pysäköintivirhemaksuja ei tällä hetkellä jaeta ainakaan aktiivisesti, sillä työn määrä on suuri hyötyyn nähden.

– Laudan pysäköijän selvittäminen voi olla turhan työlästä, sanoo Helsingin kaupungin kunnallisen pysäköinninvalvonnan ja pysäköintipalveluiden päällikkö Kaija Kossila.

Kantakaupungin asukkailta on jo tullut negatiivista palautetta epäselvistä pysäköintialueista.

– Sähköpotkulautoja on esimerkiksi viety lähelle pysäköintimerkkiä, mutta ei tarkasti oikealle alueelle. Pysäköintialue voi sijaita ajoradalla, mutta lautoja on jätetty kävelytielle. Myös autoja on pysäköity lautaparkkeihin, Kossila luettelee.

Alueet maalataan toukokuussa

Kossila uskoo, että tilanne selkeytyy, kun kaupunki pääsee maalaamaan pysäköintialueille rajat. Maalaustyöt alkavat alustavasti toukokuussa.

Jos väärin pysäköity lauta selvästi haittaa liikennettä, se voidaan kaupungin toimesta siirtää. Siirtomaksu koituu laudan omistajan eli operaattorin maksettavaksi.

Se, veloittaako operaattori siirtomaksun laudan käyttäjältä, on vielä epäselvää.

– Prosessit hakevat linjojansa. Onko lautojen pysäköinnistä tulossa ongelmaa vai ei, se jää nähtäväksi, Kossila sanoo.

Helsingissä lautojen määrää halutaan myös vähentää. Sähköpotkulautoja vuokraavat operaattorit kertoivat huhtikuun alussa, että järjestelyjen osalta Suomessa kannattaisi ottaa mallia Tallinnasta, Tukholmasta tai Oslosta.