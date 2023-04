Suomessa kehitetystä syöpälääkkeestä lupaavia tuloksia – lääke vähensi syöpäsoluja puolella

Bexmarilimab-syöpälääkettä on testattu neljässä yliopistollisessa sairaalassa Suomessa. Lääkettä käytetään yhdessä muiden syöpälääkkeiden kanssa.

Turkulainen lääkealan yritys Faron Pharmaceuticals on saanut lupaavia tuloksia neljässä yliopistollisessa sairaalassa parhaillaan tehtävästä bexmarilimabin BEXMAB-tutkimuksesta.

Faronin kehittämää bexmarilimabia tutkitaan akuutin myelooisen leukemian (AML) hoitoon potilailla, jotka eivät saa apua nykyisestä standardihoidosta. Akuutti myelooinen leukemia on monimuotoinen pahanlaatuinen veritauti, jossa luuytimen myelooisten valkosolujen esiasteet alkavat jakaantua hallitsemattomasti, kertoo yritys tiedotteessaan.

BEXMAB-tutkimuksessa selvitetään bexmarilimabia yhdistettynä standardihoitoon useissa pahanlaatuisissa hematologisissa kasvaimissa eli verisyövissä. Nyt julkistetut tulokset koskevat kolmen bexmarilimab-hoitoannostason potilaita. Hoitoannostasot ovat 1 mg/kg, 3 mg/kg ja 6 mg/kg.

Potilaat ovat yrityksen mukaan saaneet kaksoishoitona bexmarilimabia yhdistettynä atsasitidiiniin, joka kuuluu sairauden standardihoitoon.

– Nyt voimme ilmoittaa, että heidän tautinsa on ollut remissiossa jo 9–10 kuukautta. Yhdelle potilaista tuli luuydinsiirto mahdolliseksi, mikä voi johtaa lopulliseen parantumiseen, sanoo Faronin toimitusjohtaja Markku Jalkanen tiedotteessa.

Hoitovasteet hyviä

Toisessa viiden potilaan hoitoryhmässä kaksi potilasta on saanut jo aikaisessa vaiheessa hyvän hoitovasteen. Lisäksi kahdesta muusta potilaasta, joiden tauti on vakiintunut, toisella syöpäsolujen määrä on vähentynyt jo yli 50 prosenttia, kertoo yritys.

Kuusi niistä kymmenestä potilaasta, joiden tautiin aikaisemmat hoidot eivät ole tehonneet, on saanut hyvän tai erinomaisen hoitovasteen bexmarilimab-hoidosta.

Kaksoishoidon saaneilla ei ole havaittu yrityksen mukaan lääkkeeseen liittyviä haittavaikutuksia millään annostasolla. Myöskään vasta aloitetun ensilinjan kolmoishoitopotilailla, jotka saavat bexmarilimabin lisäksi atsasitidiiniä ja venetoklaksia, ei ole havaittu siedettävyysongelmia. Yrityksen mukaan lääkkeen tehosta ensilinjan hoidossa on vielä liian varhaista antaa tuloksia.

Yhtiö aikoo hakea myöhemmin tänä vuonna tarkempaa ohjeistusta FDA:lta eli Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkevirastolta myyntilupaan vaadittavista asioista syöpien hoidossa.