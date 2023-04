Maastopalokausi alkoi äkillisesti ja yllättäen – lumen alta paljastuva heinikko voi nyt roihahtaa helposti liekkeihin

Risujenpoltto on ollut yksi syistä, miksi paloja on päässyt syttymään Pirkanmaalla. Apulaispalopäällikkö Ville Naskali Pirkanmaan pelastuslaitokselta kertoo videolla oman mielipiteensä risujen polttamisesta. Video: Juha Kokkala ja Marjut Suomi / Yle.

Ruohikkopalovaarasta annettu varoitus on voimassa kuudessa maakunnassa. Pirkanmaan pelastuslaitoksen apulaispalopäällikkö Ville Naskali toivoo ihmisiltä huolellisuutta risuja polttaessa.

Jopa pitkälle kevääseen asti kestäneet lumikinokset alkavat sulaa kelien lämmetessä. Vaikka muutos on monille tervetullut, aurinkoinen ja tuulinen kevätsää voi pahimmillaan edesauttaa suurten metsäpalojen syntymistä.

Näin on käynyt muun muassa Pirkanmaalla, jossa laajalle alueelle levinneet tulipalot ovat työllistäneet pelastuslaitosta.

Vaikka maapohja voi olla vielä märkää, lumen alta pinnalle tullut auringon kuivattama heinikko palaa hyvin herkästi, jos siihen osuu kipinöitä esimerkiksi risuja polttaessa.

Pirkanmaan pelastuslaitoksen apulaispalopäällikkö Ville Naskali kertoo, että osa tulipaloista on ollut isoja. Etenkin sänkipelloilla tulipalo leviää nopeasti.

– Tuuli edesauttoi siinä, että palo pääsi leviämään aika laajalle alueelle, Naskali kertoo.

Avaa kuvien katselu Pirkanmaan pelastuslaitoksen apulaispalopäällikkö Ville Naskali toivoo, että risujenpolttajat malttaisivat odottaa maan kastumista ennen tulien sytyttämistä. Kuva: Juha Kokkala / Yle

Ruohikkopalovaarasta on annettu varoitus, joka on voimassa Uudellamaalla, Varsinais-Suomessa, Ahvenanmaalla, Satakunnassa, Pirkanmaalla ja Päijät-Hämeessä. Varoituksen ollessa voimassa tulenteko on kiellettyä.

Joidenkin mielestä varoitus olisi pitänyt antaa keliolosuhteiden vuoksi jo viikkoja aiemmin.

Naskalin on vaikea ottaa asiaan kantaa, sillä pelastuslaitos ei varoituspäätöstä tee.

– Varmaan etelään päin suuntautuvat tiepenkat ovat kuivuneet jo aiemmassa vaiheessa. Lunta oli vielä viikko sitten aika paljon ja maapohja on se, joka metsäpaloindeksiä määrittelee. Maapohja on vielä märkää, Naskali sanoo.

Terveiset risunpolttajille

Risujen ja oksien polttaminen esimerkiksi omalla tontilla on varsin yleistä Suomessa. Risujenpoltto onkin ollut yksi syistä, miksi paloja on päässyt syttymään Pirkanmaalla.

Ville Naskali toivoo ihmisiltä huolellisuutta, jos risuja aikoo polttaa silloin, kun maastopalovaroitus ei ole voimassa.

– Kuusenoksat räiskyvät paljon ja sieltä lähtee kipinää ilmaan. Se pitäisi pystyä huomioimaan, Naskali kertoo.

Naskalin mukaan tulta pitäisi olla vahtimassa useampi silmäpari. Myös sammutusvälineiden on oltava lähellä.

– Koskaan ei saa jättää tulta vartioimatta. Hyvinkin nopeasti pieni tuulenpuuska voi viedä sen heinikkoon, ja sitä ei enää saa välttämättä juoksemalla kiinni.

Rauhallisempi viikko

Alkava viikko on luultavasti Pirkanmaan pelastuslaitokselle edellistä rauhallisempi. Tuuli näyttää rauhoittuvan hieman, ja loppuviikosta saattaa tulla myös vesisadekuuroja.

– Koettakaa malttaa sinne asti ennen kuin seuraavan kerran pistätte risukasaa palamaan. Saadaan ympäröivä pintamaakin kastumaan ennen polttamista, Ville Naskali sanoo.

Ruohikkopalovaroitus kattaa koko Pirkanmaan alueen. Näin ollen risujen polttaminen ei ole varoituksen ollessa voimassa luvallista edes turvalliselta vaikuttavassa paikassa.

Avaa kuvien katselu Ilmatieteen laitos varoittaa ruohikkopalovaarasta keväällä, kun maa on kuivaa edellisen kasvukauden jäljiltä. Avotulen teko, kuten risujen poltto ei ole varoituksen ollessa voimassa luvallista edes turvalliselta vaikuttavassa paikassa. Kuva: Juha Kokkala / Yle

Naskalin mielestä on hyvä asia, että Suomessa on yhtämittaiset ohjeistukset, vaikka se ei kaikkia miellytäkään.

– On varmasti paikkoja, joissa on varjoisaa ja lumi maassa, mutta yleisesti ottaen kipinät saattavat levitä kauaskin. Saattaa olla paikkoja, josta kuivaa heinää löytyy, vaikka juuri siinä kohdassa riski ei olisikaan niin suuri, Naskali sanoo.