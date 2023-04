Palvelukseen astunut Lauri Markkanen paljasti kommelluksen hiustensa leikkaamisesta – katso ensimmäiset kuvat ja video Santahaminasta

Koripallotähti Lauri Markkanen on aloittanut asepalveluksensa Puolustusvoimien urheilukoulussa. Yle Urheilu oli paikalla, kun Markkanen astui palvelukseen.

– Herra kokelas, Lauri Markkanen ilmoittautuu palvelukseen, NBA-tähti sanoi ohjeistuksen mukaisesti.

Näin Lauri Markkanen ilmoittautui palvelukseen.

Aiemmin Markkanen kommentoi Yle Urheilulle, että astuu palvelukseen avoimin mielin.

– Tämä on uusi haaste, mitä en ole ennen tehnyt. En tiedä hirveästi, mitä odottaa. Totta kai tarinoita kuulee, mutta ei sitä itse tiedä ennen kuin näkee, Markkanen kertoi tunnelmistaan.

Armeijaan mentäessä hiukset ajetaan lyhyiksi. Markkanen paljasti, että hänen kohdallaan operaatioon liittyi hauska kommellus.

– Vaimo leikkasi alkuun, mutta sitten kone meni rikki. Jouduimme käymään kaupassa visusti hattu päässä hakemassa uuden koneen. Isoveli Eero tuli ennen frisbeegolf-kierrosta vetämään tukan lyhyeksi. Meni ainakin täällä läpi, Markkanen myhäili.

Kuntoisuusloma itsenäisyyspäiväksi

Kun tasavallan presidentti ja Puolustusvoimien ylipäällikkö Sauli Niinistö kuuli Markkasen armeijaan astumisesta, hän järjesti koripalloilijalle kuntoisuusloman itsenäisyyspäiväksi 6. joulukuuta.

– Kiva, että sana on kiirinyt sinnekin asti. Olemme tavanneet silloin EM-kisojen aikaan. Tuntuu kyllä hyvältä, mutta koen myös, että hoidan velvollisuutta täällä niin kuin muutkin, Markkanen totesi.

Markkanen astui asepalvelukseen aikana, jolloin Euroopassa käydään sotaa. Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan ei osoita laantumisen merkkejä.

– Aika rankkoja asioita. On kunnia edustaa maataan ja suorittaa asepalvelus täällä. Mutta eihän sitä tiedä, miten maailmantilanne menee, Markkanen pohdiskeli.

Edessä häämöttävät metsäkeikat eivät pelota.

– En ole viettänyt montaa yötä metsässä, katsotaan miltä siellä tuntuu. Mutta olen luonnonläheinen ihminen, joten eiköhän siellä pärjätä, Markkanen arveli.

Ainakaan vielä asepalveluksen ensimmäisenä päivänä eteen ei ole tullut suuria yllätyksiä.

– Ei ole oikeastaan mikään yllättänyt. Aika tavalla sellaista kuin mitä olen tarinoita kuullutkin. Ihan hauskaa, että pääsee tutustumaan uusiin ihmisiin. Tämä on uusi haaste, jonka kimppuun voi hyökätä. Mutta samalla tavalla kuin koripallossa, aion antaa joka päivä kaikkeni, Markkanen lupasi.

Markkasen tarkoituksena on valmistautua tulevaan NBA-kauteen normaaliin tapaan. Asepalvelus- ja koripallokiireet pyritään siis sovittamaan yhteen.

– En tiedä vielä, miten monta päivää saan hoidettua, mutta yritän saada tehtyä mahdollisimman paljon tänä kesänä. Mutta tarkoitukseni on olla kesällä mukana myös leirityksessä (koripallossa), hoitaa siis samaan aikaan molempia. Eiköhän asiat saada järjestymään, Markkanen uskoi.

Markkasen NBA-seura Utah Jazz suhtautui ymmärtäväisesti nyt alkaneeseen asepalvelukseen.

– Kyllä he ymmärsivät sen, että tämä on pakollinen homma, mikä pitää tehdä. He vähän naureskelivat, kun tämä on heille niin epätyypillinen asia.

Avaa kuvien katselu Markkanen hakemassa palveluksessa tarvittavia varusteita varusvarastolta. Kuva: Roope Visuri

Avaa kuvien katselu Markkanen lajittelemassa varusteitaan kentällä. Kuva: Roope Visuri

Avaa kuvien katselu Markkanen pakkaa varusteet takaisin säkkiin. Kuva: Roope Visuri

Avaa kuvien katselu Näin palvelukseen astuvia alokkaita ohjeistetaan ilmoittautumaan. Kuva: Roope Visuri

Tänään aloittaneessa saapumiserässä urheilukouluun haki 230 urheilijaa, joista 99 valittiin. Maanantaina asevelvollisuutensa suorittamisen aloittaa noin 80 suomalaista huippu-urheilijaa. Helsingissä ja Kajaanissa toimivan urheilukoulun alokkaat ovat huhtikuun saapumiserässä talvilajien urheilijoita.

Urheilukoulun palveluksessa ollaan joko miehistötehtävissä 165 vuorokautta tai johtajakoulutuksessa 347 vuorokautta. Alokkaista jakautuminen näihin tehtäviin on noin puolet ja puolet.

Urheilukoulun alokkaille myönnetään urheilukomennuksia henkilökohtaisen valmennussuunnitelman mukaan. 347 vuorokautta palveleville urheilukomennuksia myönnetään enimmillään 95 ja palvelusajalla 165 enimmillään 45 päivää. Se, mihin urheilukomennukset palvelusajalla ajoittuvat, riippuu lajista ja siitä, mihin ajankohtaan kilpailut sijoittuvat.

Suomen Olympiakomitean mukaan urheilijoille on urheilukomennusten lisäksi varattu harjoitteluun 2–8 tuntia päivittäin. Käytettävissä on myös lähes kaikki illat ja viikonloput, pois lukien sotaharjoitukset.

Lisäksi urheilukoulu tarjoaa kahdeksan leiriviikkoa valmentautumiseen varuskunnassa tai urheiluopistoilla.