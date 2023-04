Suomalaiset elokuvat vetävät yleisöä Latinalaisessa Amerikassa – suurimmiksi hitiksi ovat nousseet kauhuelokuvat

Suomessa vähäiselle huomiolle jääneen englanninkielisen The Twin – Paha kaksonen on nähnyt Latinalaisen Amerikan teattereissa liki 600 000 katsojaa. Myös muille Suomi-leffoille on riittänyt katsojia.

Avaa kuvien katselu The Twin - Paha kaksonen kauhuelokuvan pääosassa on kovassa nosteessa oleva Hollywood-tähti Teresa Palmer. Kuva: Marin Sild & Jones Lehtonen / Don Films