Kevät on koululaisvitsien aikaa – kävimme pyytämässä vitsinäytteet alakoululaisilta

Mitä eroa on opettajalla ja puhelimella? Puhelimen saa äänettömälle. Tämän vitsin kertoi viidesluokkalainen Aino ja se on hyvä esimerkki suosituista koululaisvitseistä.

Puoli seitsemän -ohjelma kävi kysymässä Vuoniityn peruskoulussa, mistä lapset kuulevat parhaat vitsit. Monet niistä kuullaan yllättävän läheltä – omilta perheenjäseniltä. Yksi vastaajista kertoi, että isä on kova kertomaan vitsejä, mutta ne eivät hänen mukaansa ole kauhean hyviä. Näitä kutsutaankin nimellä Dad jokes. Myös äidiltä ja pikkusisaruksilta kopioidaan ja vitsikirjoja luetaan yhä useimmissa perheissä.

Kevätpörriäinen tunnetaan vitseistään

Helsingissä suorastaan odotetaan keväisin ilmestyvää koululaisten omaa Kevätpörriäinen -lehteä, josta löytyy runojen, piirustuksien, tarinoiden ja tehtävien lisäksi tuoreimmat koululaisvitsit.

Ensimmäinen Kevätpörriäinen ilmestyi vuonna 1949, ja siitä lähtien se on julkaistu joka kevät. Lehden tarkoituksena on kerätä 1.-6.-luokkalaisten kirjoittamia juttuja liittyen vuoden aiheeseen. Kevätpörriäinen julkaistaan koko Helsingissä Helsingin luokanopettajat ry:n toimesta. Lehteä on mahdollista ostaa alakoululaisilta kuuden euron hintaan. Suurin osa lehtien tuotoista menee luokkien ja koulujen yhteisiin retkiin ja tapahtumiin.

Lehden päätoimittaja, rehtori Irina Pellikka kertoo, että lehden toimitukseen lähetetään joka kevät tuhansia vitsejä.

– Mukaan tulee upouusia, luomu – itsekeksittyjä vitsejä ja sitten myös monivuotisia kiertolaisia, jotka useampi keksii sitten erikouluissa.

Juttua on ollut toimittamassa TET-harjoittelussa olleet Fanni Laurila ja Pihla Roiha.

Katso myös Puoli seitsemän -ohjelmassa esitetty insertti aiheesta.