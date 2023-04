Suomen vanhin sähkölaitos haluaa muuttaa nimensä, vanha nimi haitannut esimerkiksi rekrytointeja: ”Laitos ei houkuttele”

Tampereen sähkölaitos on Suomen vanhin kunnallinen sähkölaitos, se on perustettu jo 1888.

Nyt yhtiö haluaa muuttaa nimensä. Uusi nimi on Tampereen Energia.

Asiaa käsitellään tiistaina Tampereen kaupunginhallituksen konsernijaostossa. Kaupunki on puoltamassa nimenvaihtoa.

Tampereen sähkölaitoksen toimitusjohtaja Jussi Laitinen kertoo Ylelle, että muutosta on harkittu jo pitkään. Sähkölaitoksen päätuote on kaukolämpö, eikä nykyinen nimi yhtiön mukaan kuvaa toimintaa. Yhtiö haluaa uudistaa toimintaansa, ja nimenmuutos on yksi osa uudistusta.

Rooli paikallisena sähköntuottajana on pienentynyt sähköntuotannon ja lämmöntuotannon eriytyessä.

– Olemme tehneet energiakäänteen Tampereella vähentämällä päästöjä merkittävästi ja lisäämällä kotimaisen energian käyttöä. Olemme merkittävä osa Tampereen energiaratkaisuja ja olemme jo nyt näyttäneet muille kaupungeille suuntaa.

Laitinen korostaa, että Tampereen sähkölaitos on hieno ja perinteikäs nimi.

– Nimestä on kuitenkin tullut meille viimevuosina taakka muun muassa rekrytoitaessa uusi tekijöitä. Laitos ei houkuttele.

Nimi on tarkoitus muuttaa syksyn kuluessa.

Kaupungin pitää siunata muutos

Tampereen kaupungin liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen kertoo, että asia käsitellään konsernijaostossa, koska yhtiöjärjestyksen muutos on osakkeenomistajalle kuuluva päätös.

– Omistajaohjauksen käsityksen mukaan nimenmuutoksella yhtiö haluaa paremmin viestittää nykyisestä liiketoiminnastastaan, joka sisältää energiaratkaisut, energian tuotannon ja staenergian siiron. Sähkölaitos-nimen myötä ainakin kuluttajat helposti liittävät yhtiön vain sähkönmyyjäksi. Sekin toki kuuluu yhtiön palveluihin, mutta rooli on vähäisempi.

Myös Vuojolaisen mukaan laitos on vanhahtava nimi modernille yhtiölle.

Aamulehti kertoi aiemmin (siirryt toiseen palveluun), että uusi nimi Tampereen Energia oli rekisteröitynä toiselle yhtiölle. Yhtiöt sopivat nimen käytöstä, eivätkä paljasta sopimuksen hintaa.