MOT kävi läpi kaikkien ministeriöiden alkoholiostot viime vuosilta – Mika Lintilän alkoholipotti kalpenee toisen ministeriön rinnalla

Sosiaali- ja terveysministeriö teki viime vaalikaudella ministeriöistä eniten tarkentamattomia edustamiseen liittyviä alkoholiostoja maksuaikakorteilla. Ministeriöiden välillä on tuhansien eurojen eroja siinä, kuinka paljon niissä on ostettu alkoholia.

Ylen MOT-toimitus sai tietopyynnöllä kuitit ja tiedot ministereinä toimineiden henkilöiden, heidän sihteeriensä ja erityisavustajiensa valtion maksuaikakortilla tehdyistä alkoholiostoista kesäkuusta 2019 alkaen.

Elinkeinoministeri Mika Lintilän alkoholiostot nousivat tiedotusvälineissä esiin maaliskuun alussa. Muun muassa ministerin edustuskäyttöön merkittyjen Alko-ostojen epäiltiin viittaavan siihen, että ministerillä voisi olla ongelmia alkoholin käytön kanssa. Päätimme selvittää, ovatko Lintilän ostot poikkeuksellisia.

Ministerit käyttävät edustustehtävissään julkisia varoja eli verovaroja, ja tiedot näiden varojen käytöstä ovat julkisia.

Juttu julkaistaan vasta vaalien jälkeen, koska tietojen saaminen ja täydentävät tietopyynnöt veivät aikaa.

Näin keräsimme tietoa 12 ministeriötä toimitti listauksen maksuaikakortilla tehdyistä alkoholiostoista ja niihin liittyviä tietoja sähköpostiviestinä tai taulukkomuodossa. Ostot oli tehty viime vaalikauden eli kesäkuun 2019 ja maaliskuun 2023 välisenä aikana.

Ministeriöt toimittivat myös kuitit kuva- tai pdf-tiedostoina.

Maksuaikakorteilla on tehty alkoholiostoja Alkosta, päivittäistavarakaupoista ja ravintoloista.

Ostoihin ei sisälly esimerkiksi laskulla ostettuja kokousjuomia, jotka on nautittu Säätytalolla tai valtioneuvoston edustuskartanolla tai tapahtumiin tilattuja juomia.

Osa ministeriöistä huomauttaa, etteivät ne listaa alkoholiostoja erikseen, ja siksi tiedoissa voi olla puutteita. Siksi myös laskelmat voivat olla epätarkkoja.

Sosiaali- ja terveysministeriöllä eniten alkoholiostoja

Sosiaali- ja terveysministeriön alkoholien maksuaikakorttiostot ovat summiltaan ministeriörivistön muhkeimmat: alkoholiostot maksoivat yhteensä 9 358,31 euroa.

Pelkästään perhe- ja peruspalveluministerin nimissä edustuskaappia täytettiin 3 348,35 euron edestä tammikuun 2023 loppuun mennessä.

Ostoksiin kuului muun muassa 79 pulloa kuohuviiniä, 75 pulloa erilaisia riesling-viinejä, 37 pulloa punaviiniä ja 79 tölkkiä tai pulloa olutta.

Perhe- ja peruspalveluministerinä on Rinteen ja Marinin hallitusten aikana toiminut pääosin SDP:n Krista Kiuru, jonka noin 9 kuukautta kestäneen vanhempainvapaan aikana häntä sijaisti helmikuun alusta 2022 lokakuun alkuun puoluetoveri Aki Lindén.

Perhe- ja peruspalveluministerin ostotapahtumien selitteisiin on kirjattu muun muassa ”edustuskaapin täydennys”, ”ministerin edustuskaapin täydennys”, ”tarjoilukaapin täydennys” ja kerran ”kunniamerkkitilaisuuden kuohuviinit ja loput tarjoilukaappiin”.

Avaa kuvien katselu Sosiaali- ja terveysministerin nimissä tehtyjen alkoholiostojen selitteet on merkitty lyhyesti suoraan kuittien yhteyteen ja ostotapahtumia seuraavaan taulukkotiedostoon. Kuva: Sosiaali- ja terveysministeriö, kuvankäsittely: Otso Ritonummi / Yle

Sosiaali- ja terveysministerin tarjoilut ovat maksaneet kuittien perusteella ainakin 6009,96 euroa.

Sosiaali- ja terveysministerille merkityissä ostoissa on selitteinä pääosin ”kokoustarjoiluja” tai ”edustustarjoiluja” kokousta tai edustustapahtumaa sen enempää yksilöimättä.

Sosiaali- ja terveysministerinä on toiminut Rinteen ja Marinin hallitusten aikana Aino-Kaisa Pekonen (vas.) ja kesäkuun lopusta 2021 alkaen Hanna Sarkkinen (vas.).

Samanlaisia epätarkasti määriteltyjä edustusostoja on tehty elinkeinoministerille, perhe- ja peruspalveluministerille, sosiaali- ja terveysministerille, pääministerille ja kuntaministerille. Heidän välillään summat vaihtelevat valtavasti.

Mikä on edustusvarasto?

Sosiaali- ja terveysministeriö kertoi tietopyynnön yhteydessä, että ministerien työhuoneissa tai ministerisiivessä ei säilytetä alkoholia. Ministeriöllä on sen sijaan edustuskaappi, joka sijaitsee sijaitsee ministeriön ylimmän kerroksen kokous- ja saunatilojen yhteydessä.

Edustuskaapin sisältöä on käytetty ministeriön mukaan erilaisissa ministeriön tilaisuuksissa, kuten kunniamerkkien jakotilaisuuksissa ja muissa juhla- ja muistamistilaisuuksissa. Useat muut ministeriöt ovat ostaneet tällaisiin tilaisuuksiin alkoholit erikseen.

Sosiaali- ja terveysministeriön talousjohtaja Mikko Staff kertoo, että ministeriön käytäntö on 2000-luvulla ollut käyttää säilytyskaappia, jonka käyttöä seurataan erikseen.

– Kun alkoholituotteita haetaan, on ollut logistisesti järkevää ostaa useamman tilaisuuden alkoholit kerralla, Staff sanoo.

Sosiaali- ja terveysministerin sihteeri kertoo Staffin välityksellä, että STM:n kokoustarjoiluiksi merkityillä alkoholiostoilla on varauduttu toimittajatapaamisiin.

Joulumuistamisia varten ostettuja ja käyttämättä jääneitä alkoholeja on voitu käyttää myöhemmissä tilaisuuksissa. Yksittäisissä tilaisuuksissa käytettyjä juomia ei seurata pullotasolla, vaan varastoa on täydennetty tarpeen mukaan.

Staff kertoo, että ministerit eivät itse valikoi alkoholijuomia tuleviin tapahtumiin, vaan sen tekevät ministereiden sihteerit. Avaimet komero-jääkaappi-yhdistelmään on vain ministereiden sihteereillä ja vahtimestarilla.

TEM: Lintilän edustusvarastoa ei ole olemassakaan

MOT:n tietopyynnöllä saamien kuittien ja muiden tietojen perusteella elinkeinoministeri Mika Lintilän edustusta varten on ostettu alkoholia 1 902 eurolla joulukuusta 2019 lokakuuhun 2022 asti.

Ostokset sisältävät muun muassa 29 pulloa VS- tai VSOP-laadun Monopol-konjakkia ja 40 pulloa erilaisia viinejä ja kuohuvaa.

Avaa kuvien katselu Elinkeinoministerin alkoholihankinnat on merkitty yksinomaan edustuskuluiksi sen enempää erittelemättä. Kuva: Työ- ja elinkeinoministeriö, kuvankäsittely: Otso Ritonummi / Yle

Selitteiksi ostoille on kirjoitettu eri ilmaisuin, että ostetut juomat menevät ministerin edustustarpeisiin. Selitteissä lukee esimerkiksi ”edustusvarastoon”, ”edustuskäyttöön”, ”työhyvinvointiin”, ”esikuntaan alkoholia” ja ”vierasvaraostoja”.

Helsingin Sanomat kävi jo aiemmin läpi Mika Lintilän erittelemättömään edustuskäyttöön tarkoitetut juomaostot.

Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) selitteissä kuvattua edustusvarastoa ei ministeriön talouspäällikkö Taina Vähimaan mukaan ole olemassakaan. Hän kertoo, että ministeriö on luopunut ministeriön yhteisestä edustuskäyttöön tarkoitetusta alkoholivarastosta jo ainakin 15 vuotta sitten.

– Lähtökohtaisesti alkoholia ostetaan edustus- tai muuta ulkopuolisille sidosryhmille järjestettyä juhlatilaisuutta varten. Lisäksi ministeriön sisäiseen virkistystoimintaan liittyviin tilaisuuksiin ja omalle henkilökunnalle järjestettyihin juhlatilaisuuksiin voidaan ostaa alkoholia. Eli vain tiettyjä tilaisuuksia varten ostetaan, talouspäällikkö korostaa.

Avaa kuvien katselu Elinkeinoministerin juomaostoihin kuului viime vaalikaudella usein Monopol-konjakki. Kuva: Työ- ja elinkeinoministeriö, kuvankäsittely: Otso Ritonummi / Yle

Silti ministeri Lintilällä näyttää olleen jonkinlainen edustusvarasto, ja näihin liittyvät ostot on hyväksytty ja maksettu. Miten tämä on mahdollista?

Ministeriön henkilöstö- ja hallintojohtaja Heidi Nummela myöntää, että selitteissä on käytetty osin epätarkkaa ilmaisua.

– Kyse on ollut edustustarkoitukseen ostetuista tuotteista lähiajan tapaamisia ja vierailuja varten. Vastaavaan tapaan on vierailuja ennakoiden ostettu tarjottavaksi myös kahvitarvikkeita ja virvoitusjuomia, Nummela kertoo.

Nummela on tehnyt kululaskuista lopullisen hyväksynnän, mutta selitekirjaukset eivät sellaisinaan kerro edustustapahtumista mitään.

Millä perusteilla olet hyväksynyt laskut, joihin on kirjattu selitteeksi edustaminen tai edustusvaraston täyttäminen sen tarkemmin erittelemättä?

– Ministerillä on oikeus tavanomaisiin ja kohtuullisiin edustusmenoihin vieraanvaraisuuden osoittamiseksi. Ministerillä käy runsaasti ulkopuolisia, sekä kotimaisia että ulkomaisia vieraita ja delegaatioita, jotka ovat todennettavissa kalenterista ja joihin tarjoilua on kohdennettu, Nummela vastaa.

Kaikki eivät edusta alkoholin kanssa

Sosiaali- ja terveysministeriö ja työ- ja elinkeinoministeriö nousevat alkoholiostoissaan esiin poikkeuksina. Muut ministeriöt ovat ostaneet edustusjuomia Alkoista ja päivittäistavarakaupoista varsin maltillisesti.

Esimerkiksi sisäministeriön kuitit ovat pääosin ministerin tarjoamista ravintolaruokailuista sekä ulkomailla että kotimaassa. Ainoa Alkon kuitti on helmikuulta, jolloin sisäministeriössä vietettiin ministerin erityisavustaja Jukka Vornasen läksiäisiä. Läksiäisiin ostettiin kuitin mukaan pari desiä viskiä ja kaksi pulloa kuohuviiniä.

Avaa kuvien katselu Oikeusministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö sekä maa- ja metsätalousministeriö hankkivat valtioneuvoston kuljetusyksikön kuljettajille joululahjaksi pullot viiniä tai glögiä.

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) ja kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari (sd.) ovat molemmat tehneet kaksi alkoholihankintaa koko vaalikauden aikana: Haavisto on ostanut kahteen edustustilaisuuteen viiniä yhteensä alle sadalla eurolla. Skinnari osti henkilöstölleen glögit ja yhteen edustustilaisuuteen erikoisoluita ja pullon pontikkaa.

Oikeusministeriöllä, ympäristöministeriöllä, liikenne- ja viestintäministeriöllä, puolustusministeriöllä sekä maa- ja metsätalousministeriöllä on lyhyehköt alkoholijuomien ostolistat eritellyistä lounastapaamisista, illallisista, jouluruokailuista, juhlamuistamisista ja kuohuviineistä esimerkiksi kunniamerkkien jakotilaisuuksiin.

Ministeriöiden merkinnät eroavat toisistaan

Ministeriöt merkitsevät alkoholiostojensa syyn vaihtelevalla tarkkuudella, koska yleistä ohjeistusta alkoholiostojen raportointiin ei ole.

Esimerkiksi väistyvälle pääministeri Sanna Marinille on merkitty vuosille 2020, 2021 ja 2022 yhteensä kolme tapahtumaa, joiden selite on ”pääministeri edustaminen, eri tilaisuudet esim. merkkipäivät, läksiäiset”. Näissä Alko-kuiteissa on yhteensä 20 kuohuviinipulloa.

Valtion edustuskulut Avaa Valtiovarainministeriön ohjeen mukaan (siirryt toiseen palveluun) valtion varoja voidaan käyttää edustustarkoituksiin vain tavanomaisen vieraanvaraisuuden tai huomaavaisuuden osoittamiseksi esimerkiksi sidosryhmille, jotka toimivat ministeriön tehtäväalueella.

valtion varoja voidaan käyttää edustustarkoituksiin vain tavanomaisen vieraanvaraisuuden tai huomaavaisuuden osoittamiseksi esimerkiksi sidosryhmille, jotka toimivat ministeriön tehtäväalueella. Lisäksi edustustarkoituksiksi lasketaan myös oman henkilökunnan koulutus-, juhla- ja muut vastaavat tilaisuudet.

Valtiokonttori ylläpitää sitovaa taloussääntömääräystä (siirryt toiseen palveluun) , jonka mukaan ministeriöt tekevät omat taloussääntönsä. Sen mukaan edustuskuluja voivat olla tarjoilukulut, tilojen vuokrat ja sidosryhmien muistamiseen liittyvät kulut, kuten liput, kaiverrukset, kukat, seppeleet ja palkinnot.

, jonka mukaan ministeriöt tekevät omat taloussääntönsä. Sen mukaan edustuskuluja voivat olla tarjoilukulut, tilojen vuokrat ja sidosryhmien muistamiseen liittyvät kulut, kuten liput, kaiverrukset, kukat, seppeleet ja palkinnot. Valtiokonttori ei kuitenkaan määrää ministeriöitä seuraamaan alkoholikuluja erikseen tai määrittelemään alkoholitarjoilun suhdetta tavanomaiseen vieraanvaraisuuteen, eikä kaikilla ministeriöillä siksi ole taloussäännöissään ohjeita alkoholin tarjoamisesta.

Silti esimerkiksi sisäministeriön kirjanpitoyksikön taloussääntö (siirryt toiseen palveluun) määrittelee alkoholitarjoilun seuraavasti: ”Lounaaseen tai päivälliseen voidaan sisällyttää kohtuullinen ruokajuomatarjoilu (esimerkiksi ruokaviini). Muissa tilaisuuksissa alkoholitarjoilu voidaan järjestää vain perustelluista syistä tilaisuuden luonteen niin edellyttäessä. Varastoon ostetusta alkoholista on pidettävä seurantaa, jonka perusteella voidaan tarvittaessa selvittää, mihin tilaisuuksiin varastoa on käytetty.”

Esimerkiksi tiede- ja kulttuuriministerin nimissä on ostettu alkoholia yli 1 400 eurolla määrittelemättömiin ”sidosryhmätilaisuuksiin”, vetäytymisiin ja esikunnan tilaisuuksiin koko vaalikauden aikana. Listalla on ainakin 40 valkoviinipulloa, 26 punaviinipulloa, 42 olutta ja 16 pulloa kuohuviiniä.

Avaa kuvien katselu Tiede- ja kulttuuriministerin ostoksia selitteillä ”saunatarjoilut tuleviin sidosryhmätapaamisiin” ja ”viinit tuleviin sidosryhmätapaamisiin”. Kuva: Opetus- ja kulttuuriministeriö, kuvankäsittely: Otso Ritonummi / Yle

Valtiovarainministeriö sen sijaan on pitänyt tarkkaa kirjaa siitä, miksi alkoholia on ostettu. Esimerkiksi 20.12.2021 tehdyn Alko-oston yhteyteen on kirjattu selitteeksi: ”Ministeri Saarikon tarjoamat kuohuviinit Sami Yläoutiselle, hänen VM:stä lähtönsä kunniaksi tiistaina 21.12.”

Kuitilla on kaksi kuohuviinipulloa. Silloin valtiovarainministeriön budjettipäällikön tehtävän jättänyt Sami Yläoutinen toimii nykyään Valtiontalouden tarkastusviraston pääjohtajana.

