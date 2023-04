Naapurit kertovat levottomasta menosta Lehtisaaren epäillyssä murha-asunnossa: ”Siellä pyöri ihmisiä, joita ei uskaltanut silmiin katsoa”

Arvoalueella Helsingin Lehtisaaressa sijaitsevan kaksikerroksisen rivitalon pihassa näkyy juhlimisen merkkejä. Sisäänkäynnin edessä sisäpihalla lojuu oluttölkkejä. Kukkaruukkuun on heitetty tupakan natsoja.

Poliisi epäilee miehen tulleen murhatuksi yksityisasunnossa. Rivitaloasunnon sisäpihan kaksi sisäänkäyntiä on eristetty poliisin teipillä. Asunnon ikkunasta näkyy hylly täynnä erilaisia viinapulloja.

Avaa kuvien katselu Rikospaikaksi epäillyn asunnon oviin on vedetty poliisin teipit. Kuva: Katri Kirsi

Ylen tietojen mukaan asunnossa, jossa epäilty murha tapahtui, asui nuorehko pariskunta. Miehellä ja naisella on sama sukunimi.

Poliisi sai asuntoon hälytyksen sunnuntai-iltana 16. huhtikuuta noin kello 20.45 ja lähti paikalle useiden partioiden voimin. Ylen maanantaina rikospaikalla tapaaman naapurin mukaan poliisit ryhmittäytyivät eilisiltana aivan hänen ikkunansa alle.

– Kuulin, kun poliisi huusi ”kädet ylös”, tapahtumista edelleen järkynyt naapuri kertoo Ylelle.

Hän esiintyy jutussa nimettömänä yksityisyytensä suojaamiseksi. Poliisit löysivät asunnosta kuolleen miehen ruumiin.

Naapuri: Poliisi otti kiinni yhden miehen

Naapurin mukaan poliisi otti paikalta sunnuntai-iltana kiinni yhden miehen. Hän ei kuitenkaan tiennyt, oliko mies asunnon asukas vai joku muu paikalla ollut henkilö.

Naapurin mukaan murha-asunnossa asuva nainen itki pihalla. Poliisi otti hänetkin mukaansa. Poliisi on maanantaina kertonut ottaneensa yhden henkilön kiinni murhasta epäiltynä.

Poliisi ei kuitenkaan vahvista, onko epäilty mies tai miten hän liittyy talon asukkaisiin. Tapauksen esitutkinta on vasta alkuvaiheessa, joten poliisi ei voi kertoa yksityiskohtia esitutkinnan turvaamiseksi.

Avaa kuvien katselu Tupakan tumppeja kukkaruukussa epäillyn rikospaikan pihassa. Kuva: Katri Kirsi

Yle jututti rikospaikalla useita pihalla olleita naapureita. Heidän näkemyksensä epäillyssä murha-asunnossa vietetystä elämästä on yhteneväinen. Meno rikospaikalla on naapurien mukaan ollut erittäin levotonta.

– Siinä liikkui ihmisiä, joita ei uskaltanut silmiin katsoa, toteaa sunnuntai-illan tapahtumia ikkunastaan tarkkaillut naapuri.

Asunnon edessä viikonloppuna useita autoja

Naapurien mukaan murhapaikaksi epäillyssä asunnossa asunut pariskunta on asunut siinä vasta alle puoli vuotta. Jo sinä aikana heistä on naapurien mukaan tehty useita valituksia häiritsevän käytöksen vuoksi taloyhtiön hallitukselle.

– Siinä on ollut aikamoista hässäkkää jo pidemmän aikaa. Ambulanssi ja poliisit ovat käyneet asunnolla aiemminkin. Siinä on ollut usein paljon autoja pihassa, joista osassa on ollut ulkomaiset rekisteritunnukset. Osa niistä on ollut todella kalliita ja osa todella halpoja, kertoo toinen naapuri Ylelle.

Hänkin haluaa pysytellä jutussa nimettömänä yksityisyyteensä ja turvallisuutensa vuoksi.

Avaa kuvien katselu Rivitaloasunnon sisäpihasta löytyi useita oluttölkkejä maanantaina. Kuva: Katri Kirsi

Tämän naapurin mukaan rikospaikan pihassa oli viime viikonloppunakin useita autoja. Hänen mukaansa vaikutti siltä, että asunnossa majoittui siinä virallisesti asuvan parikunnan lisäksi monia muitakin henkilöitä.

Hän kertoo myös, että pariskunnalla on ollut lemmikkeinä koiria. Naapurin mukaan on näyttänyt siltä, että koiria ei ole ulkoilutettu asianmukaisesti.

Pariskunnan omistuksessa Bemari ja Mersu

Naapurin mukaan rikospaikaksi epäillyn asunnon asukkailla ei vaikuttanut olevan rahasta puutetta. Siitä kertovat myös arvoasunnon pihassa seisovat kalliit autot.

Murha-asunnoksi epäillyn rivitalokiinteistön pihassa on maanantaina iltapäivällä parkissa musta BMW ja sininen Mercedes-Benz. Ne ovat rikospaikassa asuvan pariskunnan omistuksessa ja hallinnassa.

Bemari on poistettu käytöstä tällä hetkellä. Ylen Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudesta saamien tietojen mukaan rikospaikassa asuvaa miestä vastaan on nostettu syyte rattijuopumuksesta. Tapausta käsitellään oikeudessa toukokuussa.

Poliisi jatkaa epäillyn murhan esitutkintaa ja tiedottaa tapauksesta lisää tutkinnan edetessä.