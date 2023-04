Testasimme Prisman skannerit ja selvisi, että ne ilmoittivat hintoja väärin

Prismoissa asiakkaiden käytössä olevat skannerit ilmoittivat virheellisiä hintoja vielä viikonlopun aikana. Kassalla maksettava loppusumma oli suurempi kuin asiakas luuli skannerin ilmoittavan hinnan perusteella.

Ylen tekemissä koeostoissa hintaerot skannereiden ja kassan välillä heittivät eurosta muutamaan euroon.

Ongelma johtui siitä, että skannereilla ja kassajärjestelmällä on eri tietoja tuotteiden hinnasta. Hintaerot skannereiden ja kassan välillä ovat voineet olla pitkäikäisiä.

Ensimmäinen Kerää ja skannaa -palvelu otettiin käyttöön vuonna 2019.

Kyse ei ollut pienestä asiasta vaan kuluttajansuojalain rikkomisesta, kertoo Kilpailu- ja kuluttajaviraston johtava asiantuntija Mika Hakamäki.

Yle testasi Kerää ja skannaa -palvelun toimivuutta ostamalla erilaisia tuotteita ja vertaamalla skannerien ja kassajärjestelmän ilmoittamia hintoja.

Loppusumman muuttumisen lisäksi ongelmallinen asia oli toteennäyttäminen. Asiakas ei voi todentaa, että tuotteelle oli kaupan sisällä skannerissa halvempi hinta kuin mitä kassa pyytää, ellei asiakas ota kuvaa skannerin hinnoista.

Palvelua käyttävät paljon ostoksia tekevät

Skannereita on nyt 42 Prismassa. S-ryhmällä on tarkoitus levittää skannerit jokaiseen Suomen 71 Prismaan. Mietinnässä on myös se, voidaanko järjestelmää hyödyntää muissa S-ryhmän kaupoissa.

Ensimmäiset skannerit otettiin käyttöön S-ryhmällä vuonna 2019. Skannerit toimivat siten, että asiakkaat kantavat niitä mukanaan kaupassa. Kuluttajat voivat lukea tuotteiden hintatiedot viivakoodeista heti ja pakata ostokset kasseihin, jolloin tuotteita ei tarvitse nostaa kassahihnalle.

S-ryhmä kertoo, että skannerit ovat suosittuja erityisesti niiden asiakkaiden keskuudessa, jotka ostavat paljon tuotteita.

Hintaero johtui panttimaksuista

Ylen tekemissä koeostoissa paljastui, että skannerin näyttämä hinta heittää kassahinnasta.

Skannerin ilmoittavat hinnat kuvattiin, jotta ne pystyttiin tarkastamaan jälkikäteen. Skannerin hintoja ja kassakuitin hintoja vertaamalla selvisi, että hintaero johtuu monipakkausten panttimaksuista.

Skanneri ilmoitti monipakkauksen hinnan ja yhden panttimaksun. Kassajärjestelmä puolestaan veloitti kaikkien panttien hinnan eli korjaa skannerin tekemän liian pienen hinnan.

Avaa kuvien katselu Esimerkiksi 24-pakkauksesta hyllynpäädyssä ilmoitetaan hinta pantteineen. Skannerissa hinta pieneni, koska laite luki ainoastaan yhden pantin hinnan eli 10 senttiä 24 pullosta. Hinta nousi siis kassalla takaisin hyllyn päädyssä ilmoitettuun hintaan. Kuva: Toni Pitkänen / Yle

Kilpailu- ja kuluttajaviraston johtava asiantuntija Mika Hakamäki sanoo, että kuluttajan pitää selkeästi saada tietää, paljonko tuotteet maksavat.

– On kaupan vastuulla korjata asia mahdollisimman pian.

Mikäli skanneri ei pysty lukemaan hintaa oikein jollekin tuotteelle, pitäisi tuotteiden luona ilmoittaa, ettei niitä voi skannata.

– Kuluttajan pitää voida luottaa skannerin toimintakykyyn ja annettuihin tietoihin eikä kyse voi olla arpakaupasta.

SOK: Palveluun voi luottaa

SOK:n kehitysjohtaja Jarkko Mäkinen kertoo, että vika on korjattu maanantaiaamuna eli vuorokausi ennen tämän artikkelin julkaisua. Vika on ollut kaikissa niissä Prismoissa, joissa on käytössä skannerit. Mäkisen mukaan S-ryhmä suhtautuu vakavasti näihin virheisiin.

– Valitettavasti tällaisia yksittäisiä tilanteita pääsee välillä syntymään. Se on täysin luonnollista ja inhimillistä tällaisessa järjestelmäkehityksessä. Palveluun voi edelleen luottaa.

Mäkinen kertoo, että skanneri voi näyttää myös kalliimpaa hintaa kuin kassalla tulee maksettavaksi, koska järjestelmä ei ymmärrä kaikkia alennuksia.

Suurin kysymys asiakkaan kannalta on se, miten voi luottaa kaupan veloittavan oikean summan oli sitten kyse panteista tai ruoasta.

– Ei tarvitse pelätä, että olisi laajamittaisia häiriöitä vaan palvelua voi käyttää huoletta, SOK:n kehitysjohtaja Jarkko Mäkinen sanoo.