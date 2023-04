20 vuoden työrupeama OL 3 -työmaalla takana – projektijohtaja Jouni Silvennoinen: ”Kaasupoljin on löytynyt, ja nyt se painetaan lattiaan”

Projektijohtaja Jouni Silvennoisen hymy on herkässä, kun Olkiluoto 3 viimein jauhaa säännöllisesti sähköä valtakunnan verkkoon.

Parin viikon päässä häämöttävä vappu on TVO:n projektijohtaja Jouni Silvennoiselle ehkä tavallistakin suurempi työn juhla. Silloin hänellä nimittäin tulee 20 vuotta täyteen Olkiluoto 3 -projektin kimpussa, ja itse laitoskin viimein valmistui.

Tinki alkoi vappuna 2003, ja vuodesta 2008 Silvennoinen on ollut ydinvoimalatyömaan projektijohtaja. Pestin hän peri telakkateollisuuteen tuolloin siirtyneeltä Martin Landtmanilta.

– Tehtiin ensin valtava kuoppa ja sitä on pikkuhiljaa tässä täytetty, nauraa Silvennoinen.

Toki jo projektijohtajan pestissä aloittaessaan Jouni Silvennoiselle ja koko Suomelle oli selvää, että ydinvoimala ei ala jauhaa sähköä verkkoon alkuperäisessä aikataulussaan vuonna 2009.

– Silloin ei ollut vielä kattoa pään päällä, että kyllä se alkoi siinä häämöttää, että ehkä ei olla vielä vuoden päästä sähköntuotannossa.

Jälkikäteen ajatellen Silvennoinen huokaa, että oli ehkä ihan hyvä, ettei tuolloin tiennyt millaisiin saappaisiin astui. Koko matka on vaatinut melkoista pioneerihenkeä koko tiimiltä.

– Silloin oli nuori porukka, nyt ehkä jo vähän, sanotaanko keski-ikäinen porukka, mutta olemme vetäneet tätä tosi hyvällä porukalla, ja kaikki ovat kasvaneet työn ohessa ja matkan varrella. Se on ollut kyllä tosi hienoa!

Yllätyksistä tuli normi

Yllätysten määrä vuosien varrella alkoi jossain vaiheessa turruttaa, ja Jouni Silvennoinen toteaakin yllätyksellisyydestä tulleen jossain vaiheessa normi. Silloin etsittiin aina uusia ratkaisuja.

Uskoa valmistumiseen valoi se, että joka päivä mentiin kuitenkin eteenpäin. Seinät nousivat työmaalla edellispäivää korkeammalle, laitteita tuli sisään ja asennettiin; Silvennoinen muistelee sitäkin, kuinka halleihin saatiin aikanaan valot.

Kuumottavimmat hetket Jouni Silvennoinen koki aivan joulun alla 2013, kun laitetoimittaja ilmoitti poistuvansa työmaalta. Viivästysten aiheuttamien kulujen kattamisesta ja vastuista kiisteltiin pitkään.

– Tällainen niin sanottu työmaan demobilisointi oli silloin vuoden 2014 alussa, ja silloin vähän ajateltiin, että mitähän tässä nyt oikein käy. Sitten tietysti isot neuvottelut Arevan ja Siemensin kanssa, että nyt pitää saada porukka takaisin tänne ja jatkaa töitä. Varmaan 2014 syksyllä alettiin päästä takaisin vauhtiin.

Siitäkin selvittiin, ja nyt on tullut aika aloittaa uusi luku historiankirjassa.

Sunnuntain vastaisena yönä Olkiluoto 3 aloitti viimein säännöllisen sähköntuotannon, mutta Jouni Silvennoisella riittää vielä pääteltäviä lankoja – muun muassa ”avainten luovutusta TVO:lle” vasta järjestellään.

Avaa kuvien katselu Alkuperäisestä aikataulustaan 14 vuotta viivästynyt Olkiluoto 3 aloitti säännöllisen sähköntuotannon sunnuntaiyönä. Kuva: Jari Pelkonen / Yle

Takuuajan rutiinejakin vielä säädetään laitetoimittajan kanssa, mutta itse laitoksessa arki asettuu hiljalleen uusiin uomiinsa. Siihen sisältyy voimalan kaynnissäpitämisen ohella muun muassa ylläpitoa, kehittämistä ja vuosihuoltoja.

– Sehän tässä on hienoa, kun meillä on kiiltävä laitos ja sieltä tulee melkein 1 600 megawattia sähköä, niin tavallaan TVO:n orkesterin kanssa alkaa nyt projekti 2.0. Kaasupoljin on löytynyt, ja nyt se painetaan lattiaan ja ajetaan ensimmäinen käyttöjakso.

Projektijohtaja Jouni Silvennoinen muistelee 20 vuoden uraansa Olkiluoto 3:n parissa. Tapio Termonen haastattelee.

Sähköä tulee, ja aika reippaasti

TVO:n sähköntuotannon johtaja Marjo Mustonen kehuu tunnelman olevan nyt korkealla ja kaikki on lähtenyt rullaamaan hienosti omin voimin. Laitostoimittajan väki vähenee hiljalleen alueelta, kaikkiaan projektin parissa on vuosien vieriessä työskennellyt jopa 30 000 ihmistä.

– Olemme monta vuotta valmistautuneet siihen, että TVO pystyy käyttö- ja kunnossapitotoimintoja pyörittämään. On se hieno hetki meille, että nyt pääsemme itse tekemään näitä asioita.

Avaa kuvien katselu Olkiluoto 3:n pyörittäminen on nyt TVO:n omissa käsissä, kertoo Marjo Mustonen. Kuva: Jari Pelkonen / Yle

Mustosen mukaan TVO:lla on noin tuhat henkilöä Olkiluodossa töissä, kaikkien kolmen reaktorin parissa. Oikeastaan vain valvomossa työskentelevät keskittyvät ainoastaan Olkiluoto 3:n pyörittämiseen, se kun poikkeaa kahdesta muusta yksiköstä. TVO:n omien työntekijöiden lisäksi alueella työskentelee myös alihankkijaverkoston työntekijöitä.

TVO:n sähköntuotannon johtaja Marjo Mustonen kertoo Tapio Termosen haastattelussa, että Olkiluoto 3:n säännöllinen sähköntuotanto on alkanut hyvin.

Itse Marjo Mustonen on 1990-luvun lopulta asti seurannut ja ollut mukana projektissa, joten Olkiluoto 3:n valmistuminen mutkien jälkeen on tärkeä etappi hänenkin elämässään.

– Tiedän kaikki käänteet tässä, niin kyllä se tuntuu nyt tosi hienolta, että voidaan nähdä tuolta taululta, että sähköä tulee. Ja aika reippaasti tulee!