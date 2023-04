Vappujuhlinta meni yli Tampereella: sammuneita ihmisiä jätettiin käytäville – näin yliopisto puuttuu bilettämiseen kampuksella

Tampereen yliopiston Hervannan kampuksella on viikonlopun aikana käyttäydytty häiritsevästi vappujuhlinnan ohella.

Kampuksen tiloissa on liikkunut selvästi humalaisia ihmisiä, ja juopuneessa tiedottomassa tilassa olevia ihmisiä on jätetty käytäville. Myös kampuksen tiloja on sotkettu. Häiritsevästä käytöksestä ei ole aiheutunut välitöntä vaaraa.

Asiasta uutisoi maanantaina Aamulehti (siirryt toiseen palveluun).

Tampereen korkeakouluyhteisön tila- ja kiinteistöpalveluiden johtaja Pertti Iso-Mustajärvi vahvistaa Ylelle, että kampuksen tiloissa tapahtunut viikonloppuna järjestyssääntöjen vastaista toimintaa.

Tampereen ylioppilaskunta Treyn pääsihteeri Adam Zeidanin mukaan kyseessä ei ole mitään ”valtavan dramaattista”.

– Me olemme yliopiston kautta tietoisia siitä, että yksittäiset henkilöt ovat viikonloppuna toimineet järjestysääntöjen vastaisesti. Yliopiston vartija on hoitanut asian maaliin asianmukaisesti.

Yliopisto ottaa käyttöön uudet säännöt

Yliopisto on lähettänyt viikonlopun jälkeen ainejärjestöille tiedotteen, jossa ollaan vakavasti huolissaan tilojen käyttäjien turvallisuudesta. Järjestötiloja saatetaan sulkea yölliseksi ajaksi, mikäli vastaava toiminta jatkuu.

Yliopisto on ilmaissut huolensa tilojen turvallista käyttöä kohtaan myös aikaisemmin. Ainejärjestöille ilmoitettiin huhtikuun alussa, että yliopisto aikoo puuttua opiskelijoiden toimintaan kampuksella aikaisempaa tiukemmin.

Zeidan kertoo, että uusia sääntöjä on jumpattu yhdessä yliopiston kanssa jo pitkän aikaa. Viikonlopun tapahtumat ja sääntöjen suunnitteleminen ovat kaksi erillistä asiaa.

– Säännöt olisivat olleet meillä joka tapauksessa käsittelyssä ja tapetilla.

Avaa kuvien katselu Tampereen yliopistossa opiskelee yli 20 000 opiskelijaa. Kuva: Jani Aarnio / Yle

Opiskelijat näkevät säännöt epämääräisinä

Järjestötiloja koskeva käyttösopimus on vielä luonnos. Yliopiston opiskelijat ja Trey kokoontuivat maanantaina Hervannan kampukselle yhteiseen keskustelutilaisuuteen, jossa uusia sääntöpykäliä käytiin läpi.

Uudet säännöt herättävät opiskelijoiden keskuudessa useita kysymyksiä. Monen mielestä säännöt ovat toimiakseen liian epäselvät.

Treyn järjestöasiantuntija Yeti Kakko kertoo, että merkittävimmät muutokset koskevat alkoholin käyttöä ja yöaikaan tapahtuvaa toimintaa järjestötiloissa.

Sääntöjen luonnokseen on kirjattu muun muassa, ettei yliopiston tiloihin saa päästää Tampereen korkeakouluyhteisöön kuulumattomia henkilöitä ulko-ovien aukiolojen jälkeen, ellei vieraita ole ilmoitettu yliopistolle etukäteen kolme arkipäivää aikaisemmin.

Lisäksi yöaikaan tiloissa saa järjestää vain opiskeluun tai opiskeluyhteisöön liittyvää toimintaa, joka ei ole häiritsevää. Myöskään alkoholituotteiden myyminen tai säilyttäminen järjestötiloissa ei ole sallittua.

Tilaisuudessa keskustelua herätti etenkin se, mitä yöaikaan tapahtuva häiritsevä toiminta todellisuudessa on.

– Mitä se tulee käytännössä loppujen lopuksi tarkoittamaan, on vielä vähän auki. Mutta paljon se liittyy alkoholin liikakäyttöön ja sen lieveilmiöihin, jotka ovat sitten työllistäneet paljon vartijoita ja hankaloittaneet yliopiston toimintaa, Yeti Kakko summaa.

Avaa kuvien katselu Treyn järjestöasiantuntija Yeti Kakko ja pääsihteeri Adam Zeidan keskustelivat maanantaina opiskelijoiden kanssa uusista järjestötilasäännöistä. Kuva: Jani Aarnio / Yle

Keskustelua hyvässä hengessä

Kakko sekä Treyn pääsihteeri Adam Zeidan toteavat yhdessä, että nykyinen sopimusluonnos on vielä ympäripyöreä. Sääntöjen tarkentamisesta aiotaan keskustella yliopiston kanssa.

– Tilaisuuden myötä nousi esiin hyviä huomioita ja parannusehdotuksia, joita nyt viedään eteenpäin yliopistolle, Zeidan kertoo.

Vaikka säännöt kaipaavat vielä viilausta, Zeidan on yllättynyt opiskelijoiden positiivisesta suhtautumisesta uuteen sopimukseen.

– Vastaanotto on ollut yllättävän hyvää. Olemme keskustelleet hyvässä hengessä siitä, mitä uusi sopimus tarkoittaa, hän sanoo.

Avaa kuvien katselu Lämmin kevätsää houkuttelee viettämään aikaa järjestötilojen sijasta myös ulkona. Kuva: Jani Aarnio / Yle

Valmistelu venyy vapun yli

Korkeakouluopiskelijoiden vuoden kohokohtaa eli vappua juhlitaan vielä ilman uusia allekirjoitettuja järjestötilasääntöjä.

Adam Zeidan kertoo, että Trey, järjestöt sekä yliopisto palaavat suunnittelupöydän ääreen vapun jälkeen, 3. toukokuuta. Sopimus on tarkoitus kirjoittaa kesään mennessä.

Viikonlopun tapahtumia lukuun ottamatta vapun juhlinta on yleisesti ottaen sujunut hyvin ja rauhallisesti, kertoo Zeidan.

– Trey pitää huolta tapahtumien turvallisuudesta niin, että koulutamme toimijoitamme läpi vuoden. Kannustamme myös juhlijoita kohtuullisuuteen ja aina pitämään huolta kavereista.

