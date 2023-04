Taiteen akateemikko Sirkku Peltola: ”Taide on osa sivistystä, ja ilman sivistystä ei ole demokratiaa”

Näytelmäkirjailija Sirkku Peltola on ensimmäinen taiteen akateemikko, joka ensisijaisesti edustaa näytelmäkirjallisuutta. Tieto uudesta arvonimestä oli Peltolan mukaan hänelle ”täräyttävä uutinen” ja suuri kunnia.

– Kyllä mä koen, että se on myös kunnianosoitus suomalaiselle näytelmäkirjallisuudelle, joka on ollut meidän kulttuurissa merkittävä. Ja vieläpä naisten tekemä näytelmäkirjallisuus, joka on ollut meidän kulttuurissa vahva.

Peltolalla on takanaan useamman vuoden työrupeama Momentum 1900 -musikaalin kanssa, jonka viimeinen esitys nähtiin viikonloppuna Tampereen Työväen Teatterissa. Maailmanpoliittinen tilanne, Venäjän hyökkäys Ukrainaan teki viiden vuoden ajan työstetystä musikaalista ajankohtaisemman kuin kukaan saattoi etukäteen ennustaa.

Musikaali kertoo Pariisin maailmannäyttelystä vuonna 1900, jolloin Venäjän vallan alla elävä pieni Suomi pääsi esittelemään maailmalle omaa taidettaan erillisessä paviljongissa. Se oli kansakunnalle näytön paikka ja taiteilijat myös käyttivät tilannetta hyväkseen piilottaen teoksiin mielenosoituksellisia asioita.

Taiteilijat ottivat merkittävän yhteiskunnallisen roolin itsenäistymisen alkutaipaleella.

– Hyvin paljon taiteilijoiden ansiosta lähti kartalle piirtymään sellainen oma itsenäinen valtakuntansa.

Taide voi muuttaa maailmaa

– Kyllä mä tietyllä tapaa olen myös itse ajatellut, että taide muuttaa maailmaa. Ja siksi se on ihan ehdottoman olennaista. Mun on taiteilijana uskottava siihen, Peltola kuvailee.

Uusi taiteen akateemikko toivookin, että kulttuurin ja taiteen laajempi merkitys ymmärretään yhteiskunnallisessa keskustelussa.

– Mä ajattelen, että taide on osa sivistystä. Ja ilman sivistystä ei ole demokratiaa, ei voida puhua sivistysvaltiosta. Se on humanismin perusta, ei voida puhua ihmisyydestä ilman taidetta. Se on kommunikaatiota. Siinä voidaan käsitellä asioita, jotka ovat rivien väleissä eikä siinä, mistä puhutaan. Tuntuu hurjalta ajatus, että olisi olemassa kansakuntaa ilman omaa taidetta, Peltola kuvailee.

Peltolan omassa työkalenterissa on seuraavaksi edessä muun muassa Kotaloiden perheestä kertovan Hevonen -näytelmäsarjan viides osa. Sarjan ensimmäinen näytelmä Suomen hevonen esitettiin ensimmäisen kerran vuonna 2004. Viides näytelmä Reikäleipä tulee ensi-iltaan Tampereella syksyllä.

Keskeisissä rooleissa nähdään edelleen samat näyttelijät.

Katso Puoli seitsemän -ohjelmasta, miten luottonäyttelijät kuvaavat Sirkku Peltolaa ohjaajana: