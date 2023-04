Macron puhui ensi kertaa kansalleen epäsuositun eläkeuudistuksen allekirjoittamisen jälkeen: ”Toimettomaksi jääminen ei ollut vaihtoehto”

Ranskan presidentti Emmanuel Macron puhui maanantai-iltana ensimmäistä kertaa Ranskan kansalle sen jälkeen, kun hän allekirjoitti lukuisia lakkoja ja mielenosoituksia aiheuttaneen eläkeuudistuksen. Etukäteen nauhoitettu puhe esitettiin Ranskassa iltayhdeksältä Suomen aikaa.

Macron kertoi huomioineensa kansalaisten vihamielisyyden uutta eläkelakia kohtaan. Hän katuu, ettei maan hallitus päässyt uudistuksesta opposition ja ammattiliittojen kanssa yhteisymmärrykseen. Hän ei kuitenkaan aio perua uutta lakia.

– Kyseiset uudistukset ovat tarpeellisia tulevaisuuden eläkemaksujen varmistamiseksi ja ihmisten vaurauden kasvattamiseksi, Macron sanoi.

Macronin mukaan väestön ikääntyminen yhdistettynä elinajanodotteen pidentymiseen johtaisi ennen pitkää kestämättömään tilanteeseen ja valtion velkaantumiseen. Toimettomaksi jääminen ei presidentin mukaan ollut vaihtoehto.

Presidentti kertoi myös ymmärtävänsä kansan turhautumisen korkeaan inflaatioon. Hän kertoi myös tahtovansa parantaa ihmisten työolosuhteita, ja että hän on valmis keskustelemaan ammattiliitojen kanssa.

Macron toivoo ranskalaisten jättävän mielenosoitukset ja lakot taakseen ja yhtenäistyvän maan talousongelmien ratkaisemiseksi.

– Seuraavan 100 päivän aikana hallitus tulee muodostamaan johdonmukaisen suunnitelman, jonka myötä Ranska nostetaan takaisin jaloilleen, Macron lupasi.

Taustalla kiistelty eläkelaki ja romahtanut kannatus

Macron allekirjoitti lauantaina työuria pidentävän eläkelain. Vuorokautta aiemmin perustuslakineuvosto näytti vihreää valoa parjatulle eläkeuudistukselle.

Uudistuksen myötä eläkeikä Ranskassa nousee 64 vuoteen. Lisäksi ihmisten on oltava töissä 43 vuotta saadakseen täyden eläkkeen. Vasemmisto ja ammattiliitot ovat vannoneet, etteivät he tule hyväksymään uutta lakia. He suunnittelevat vapuksi uusia mielenosoituksia.

Ranskalaisen uutiskanavan France 24:n (siirryt toiseen palveluun) mukaan useat mielipidemittaukset ovat osoittaneet, että valtaosa Ranskan kansalaisista vastustaa hallituksen väkisin läpi ajamaa eläkeuudistusta.

Samalla Macronin kannatusluvut ovat laskeneet vauhdilla. Ranskan lehdistössä Macronin eläkeuudistusta onkin pidetty tietyn kaltaisena ”Pyrrhoksen voittona”. Ilmaisu juontaa juurensa antiikin Kreikkaan, jossa Pyrrhos-niminen kuningas onnistui kukistamaan roomalaiset taistelussa. Kuninkaan joukot kärsivät kuitenkin samalla niin raskaita tappioita, että voitosta oli lopulta enemmän haittaa kuin hyötyä.