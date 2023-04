Lappilaisen kiekkohistorian havinaa: RoKi pelaa ensimmäistä kertaa Mestis-mitalista kotikaukalossa

Ennen viime kautta Rovaniemen Kiekon paras sijoitus jääkiekon toiseksi korkeimmalla sarjatasolla Mestiksessä oli seitsemäs sija. Viime kaudella seuran ensimmäinen Mestis-mitali, pronssi, otettiin vieraskaukalossa Forssassa.

Nyt mitali ratkaistaan kotikaukalossa Lappi-Areenalla. Keskiviikon pronssipelissä Rovaniemen Kiekkoa vastaan luistelee Joensuun Kiekko-Pojat.

Päävalmentaja Maso Lehtonen odottaa innolla ja sopivalla jännityksellä tärkeää ottelua.

– Oikein hyvä, mutta jännittynyt olo. Mahtava tapahtuma ja peli on tulossa. Panokset ovat isot, kertoo päävalmentaja tunnelmistaan ottelun alla.

Valmennusjohto täpinöissään

Rovaniemen Kiekolla on takanaan Mestiksen runkosarjan 52 ottelua. Pitkä kausi on jättänyt jälkensä pelaajiin. Joukkueessa on ollut loukkaantumisia. Lehtonen ei kuitenkaan paljasta, mikä terveystilanne joukkueessa on ennen pronssikamppailua.

– Katsotaan, ketä saadaan keskiviikkona pumpattua kaukaloon. Terveystilanne on vaihteleva.

Avaa kuvien katselu Rovaniemen Kiekon päävalmentajalla on edessään viimeinen peli RoKin päävalmentajana. Maso Lehtonen ei vielä kerro minne matka jatkuu RoKi-pestin jälkeen. Kuva: Juha Mäntykenttä / Yle

Illan vastustajaa Joensuun Kiekko-Poikia päävalmentaja Maso Lehtonen luonnehtii laadukkaaksi. Mestiksen runkosarjassa rovaniemeläiset sijoittuivat kolmanneksi ja joensuulaiset viidenneksi.

– Äärimmäisen kova vastustaja. Varmasti on kaksi prossiottelun arvoista joukkuetta.

Myös RoKi Hockey Oy toimitusjohtaja Janne Hyvärisellä on tunnelma korkealla ennen pronssipeliä.

– Pelin alla olo on odottavan jännittynyt. Hieno päättää kausi mitaliotteluun. Mitaleistahan sitä pelataan. Nyt päästään pelaamaan kotihallissa, niin fiilikset siitä ovat hyvät.

Yleisöryntäystä odotetaan

Rovaniemen Kiekko on perustettu toukokuussa 1979. Seura pelasi ensimmäisen kauden Mestistä vuosina 2009–2010. Joukkue putosi yhden kauden jälkeen pois Mestiksestä ja nousi takaisin kaudella 2015–2016. Nyt edessä on ensimmäinen Mestiksen kotipeli, jossa voidaan ottaa mitali. Toimitusjohtaja Janne Hyvärisen mielestä edessä on merkittävä ottelu.

– Varmaan isoin peli, joka on täällä koskaan pelattu. Toivottavasti yleisö tulee vielä kerran kiittämään joukkuetta hienosta kaudesta ja kannustamaan pronssimitaliin.

Avaa kuvien katselu Ennakkomyynnin perusteella odotan kauden ennätysyleisöä eli lähemmäs kolmetuhatta ihmistä, sanoo Janne Hyvärinen. Kuva: Juha Mäntykenttä / Yle

Velkaa on edelleen

Rovaniemen Kiekon menestys näkyy myös positiivisesti seuran kassassa. Vanhaa velkaa on kuitenkin edelleen ja sitä lyhennetään vielä vuosien ajan.

– Kyllähän velkaa on vielä pitkälti yli kuusinumeroinen luku, joka pitää rahalla maksaa tiiviiseen tahtiin. Siellä on ostovelkoja ja pitkäaikaisia velkoja. Keskitalvella kummitelleet verovelat on selätetty ja pahin on niin sanotusti takana. Tällä lailla kun mennään hyvällä talousnäkymällä ja tarkalla budjettikurilla, niin kyllä ne taitetaan, Janne Hyvärinen sanoo.

Avaa kuvien katselu Rovaniemen Kiekon kapteeni Antti Järvelän mielestä on hienoa päästä pelaamaan mitalista kotona Lappi Areenalla. Kuva: Juha Mäntykenttä / Yle

Rovaniemen Kiekon kapteenina on 31-vuotias Antti Järvelä. Hän on edustanut seuraa jo yhdentoista kauden ajan.

– Mahtava nähdä, millainen yleisömäärä saadaan keskiviikolle.

Hän ennakoi kovaa peliä, jossa tahto ratkaisee.

– Se, kumpi haluaa enemmmän haluaa pronssimitalin, vie sen. Kotiyleisö antaa meille ison buustin.

Rovaniemen Kiekko vastaan Joensuun Kiekko-Pojat keskiviikkona 19. huhtikuuta kello 18.30 Lappi Areenalla.