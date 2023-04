Revontulten sekaan ilmestyi sininen spiraali Alaskassa

Revontulifanit hieraisivat silmiään varhain lauantaiaamuna Alaskassa. Revontulten keskellä näkyi sininen, spiraalinmuotoinen valoilmiö muutaman minuutin ajan, kertoo The Guardian (siirryt toiseen palveluun).

Syynä ilmiöön oli ylijäämäpolttoaine, jota päästettiin pois SpaceX:n raketista. Raketti oli laukaistu kolmea tuntia aiemmin Yhdysvaltain Kaliforniasta.

Raketti on yksi lukuisista SpaceX-yhtiön aluksista. Se kuljetti 25 satelliittia avaruuteen.

Avaruusfyysikko Don Hampton Alaska Fairbanksin geofyysisestä instituutista kertoo, että joskus raketeissa on ylimääräistä polttoainetta, joka täytyy heittää yli laidan.

– Kun se tehdään korkella, polttoaine jäätyy. Jos jäätynyt polttoaine osuu auringonvaloon ja katselijaa on pimeässä maan päällä, nähtävillä on jonkinlainen iso pilvi, ja toisinaan se on kierteinen, Hampton selittää.

Spiraali saatiin kuvattua geofyysisen instituutin kameralla. Sitä jaettiin laajalti sosiaalisessa mediassa. Myös paikalliset revontulikuvaajat jakoivat otoksiaan muille.