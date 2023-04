"Löytyykö nuorten sarjoista tulevia kansainvälisiä huippuja?" on nyt suomalaisen hiihdon kuuma kysymys

Hiihdon maajoukkueen päävalmentaja Teemu Pasanen kertoi Ylen haastattelussa, että nuorten sarjoissa kilpahiihtäjien määrä on mennyt huolestuttavaan suuntaan. Pienentymistä on tapahtunut koko ajan ja tuntuu, ettei sitä saada pysähtymään.

– Ollaan siinä kriittisellä rajalla, löytyykö nuorten sarjoista tulevia kansainvälisiä huippuja, Pasanen sanoo.

Ounasvaaran hiihtoseuran hiihtojaoston puheenjohtaja ja entinen huippuhiihtäjä Pirjo Muranen näkee oman seuransa tilanteen hyvänä.

Vaikka Lapissa väkimääräisesti junioreita on vähemmän, kuin etelän vastaavissa seuroissa, niin tilanne on Murasen mukaan ainakin Ounasvaaran hiihtoseurassa hyvä.

– On sanomattakin selvää, että etelässä on enemmän seuroja ja toimintaa, mutta kyllä meillä täällä junioreita riittää. Hiihtokoulussa on melkein 90 hiihtäjää. Kilpailuvalmennusryhmiin on riittänyt myös osallistujia ja hopeasompakisoista on hyvin tulosta tullutkin.

Avaa kuvien katselu Muranen kertoo, että vaikka lapsia ja nuoria riittäisikin, niin ohjaajien saaminen on kuitenkin ajoittain haastavaa. Kuva: Vesa-Pekka Hiltunen / Yle

Juniorista aikuisten sarjoihin

Junioriurheilun ongelmat tulevat esiin juuri aikuisuuden kynnyksellä. Ongelma on tiedostettu, mutta kuinka siihen voisi puuttua, on toinen kysymys.

Muranen näkee itse tärkeänä lajin parissa olevat ystävät, joiden kanssa kilpailla ja treenata.

– Seurat pyrkivät urheilijoita tietysti tukemaan parhaansa mukaan, mutta Ounasvaaran hiihtoseura on hyvin perinteinen seura verrattuna esimerkiksi Vuokatti Ski Teamiin. Sponsoreita meilläkin toki on, mutta toiminta on erityyppistä.

Urheilijapolun rakentaminen

Ounasvaaran hiihtoseuran puheenjohtaja Kirsi-Marja “Kii” Korhonen tunnistaa myös aikuisuuden kynnyksellä tapahtuvat ongelmat junioriurheilussa.

– Ajattelen niin, että yhteistyö oppilaitosten kanssa on tässä avainasemassa. Rovaniemeltä löytyy kaikki mahdollisuudet opiskella ja urheilla samaan aikaan, kun se vain järkevästi sovitetaan yhteen.

Avaa kuvien katselu Korhonen nostaa erittäin tärkeäksi sen, että nuori tai urheilija ylipäätään uransa aikana valmistautuu jo huippu-urheilun jälkeiseen elämään. Kuva: Vesa-Pekka Hiltunen / Yle

Junioritoiminnassa ei Ounasvaaran hiihtoseurassa ongelmia Korhosen mukaan juurikaan ole, vaan toiminta rullaa hyvin, mutta nivelvaihe on hankala.

– Iso joukko lähestyy huipputasoa, mutta ei olla vielä niin huipulla, että Suomen hiihtoliitto lähtisi heitä tukemaan. Suurin haaste on siis löytää näille urheilijoille yhteistyökumppaneita, joiden tuella nämä nuoret voivat päästä Suomen kuin maailmankin huipulle, Korhonen lisää.

Rovaniemen vetovoima urheilun puolella pitäisi rakentaa urheilijapolun varaan siten, että siinä yhdistyisi opiskelut, työelämä ja urheilu. Korhonen näkee itse, että tällaisessa nivelvaiheessa oleva urheilija voisi tehdä osa-aikatyötä jossain yrityksessä tai opiskella urheilun ohella.

– Ounasvaaran hiihtoseurassa yritämme saada tätä kokonaisuutta liikkeelle, mutta se vaatii yhteistyökumppaneita ja yrityksiä tähän mukaan.

Niin Korhonen kuin Muranenkin näkevät tärkeänä, että seurasta tulee menestyjiä, sillä he ruokkivat esikuvamaisesti myös junioritoimintaa.

Ounasvaaran hiihtoseuran urheilijoista ampumahiihdossa Emilia Irvankoski, yhdistetyssä Waltteri Karhumaa ja mäkihypyssä Jenny Rautionaho ovat ehdottomasti nimiä, joita kannattaa seurata, Muranen sanoo.