Viranomaiset ovat tarkastuksissa havainneet poimintapaikoilla paljon lainvastaisuutta, mutta heiltä puuttuvat keinot puuttua epäkohtiin

Keskusrikospoliisilla on meneillään marja-alaan liittyvä laaja ihmiskauppaepäily. Tapauksessa on edelleen vangittuna yksi ihminen ja tutkinta kohdistuu kahteen suomalaiseen sekä yhteen thaimaalaiseen yritykseen. Poliisin mukaan mahdollinen poimijoiden tienaamisen hankaloittaminen tai estäminen on yksi tutkinnan päälinjoista.

– Tällä hetkellä tämä on tutkinnan ydinkysymyksiä ja poliisi selvittää näitä asioita osana esitutkintaa, sanoo tapauksen tutkinnanjohtaja, rikosylikomisario Teemu Mäntyniemi keskusrikospoliisista.

Työsuojelun vastuualueen johtaja Hanna-Kaisa Rajala Pohjois-Suomen aluehallintovirastosta näkee, että poimijoiden asemaa voitaisiin parantaa ja ongelmia kitkeä lainsäädännöllä.

– Esillä ollut lainsäädäntömuutos poimijoiden siirtymisestä työsopimussuhteeseen toisi keinoja valvontaan, työntekijöiden suojeluun ja harmaan talouden torjuntaan. Tällöin kerääjiin sovellettaisiin lukuisia lakeja, jotka on säädetty työntekijän turvaksi.

Viime vuonna Suomeen saapui Thaimaasta 3778 luonnontuotteiden kerääjää. Lisäksi luonnontuotteiden keruuseen osallistui noin 250 Suomessa tilapäisessä suojelussa olevaa ukrainalaista.

Raportit kertovat karun totuuden

Aluehallintovirastojen tarkastajat ovat tehneet Suomessa vuoden 2021 aikana yhteensä 18 tarkastusta, viime vuonna tarkastuksia tehtiin 48. Suurimmat tarkastuksissa havaitut puutteet liittyivät kerääjien perehdytykseen, keruuvälineiden ja -varusteiden puutteeseen sekä viranomaisten yhteystietojen nähtävillä pitoon.

– Kerääjille ei ole kerrottu oikeuksista ja velvollisuuksista. On kovin ikävää, että vieraassa maassa olevalle kielitaidottomalle kerääjälle ei kerrota näistä asioista, Hanna-Kaisa Rajala sanoo.

Hän muistuttaa, että vähävaraiset kerääjät ovat hyvin riippuvaisia marja-alan toimijoista.

Marjanpoimijoiden työoloista kentällä havaintoja tekevä tarkastaja Niko Huru Pohjois-Suomen aluehallintovirastosta sanoo marja-alan valvonnan olevan vaikeampaa tavanomaisiin työpaikkoihin verrattuna. Valvontaa hankaloittaa muun muassa se, että tukikohdat sijaitsevat usein syrjäisissä paikoissa ja etäällä toisistaan. Sijainnit myös vaihtelevat marjasadon kypsymisen mukaan eri vuosina.

– Pitäisi olla oikea-aikaisesti oikeassa paikassa.

Kielimuuri lisähaasteena

Valvontaa vaikeuttavana tekijänä Huru mainitsee myös yhteisen kielen puuttumisen. Poimijat ovat ummikoita valvovien viranomaisten suhteen, eikä asiaa auta välttämättä edes poimijoiden äidinkielelle käännetty kirjallinen materiaali.

– Heille jo lukeminenkin voi olla haaste ja tällöin on haasteellista saada luotettavaa, oikeaa tietoa.

Tämän johdosta viime keruukauden tarkastuksilla lisättiin tulkin käyttöä.

Monille poimijoille useista eri viranomaisista koostuvan tarkastusryhmän saapuminen paikalle voi olla hämmentävä kokemus. Aluehallintovirastojen tarkastajan lisäksi mukana poimintapaikoilla on usein myös esimerkiksi poliiseja sekä palotarkastaja. Valvontakäyntien pitäisi myös ajoittua myöhään iltaan ja pimeään aikaan, sillä valoisan ajan poimijat viettävät metsässä marjoja keräten.

Huru mainitsee haasteena, joskin ymmärrettävänä sellaisena, myös valvonnan sirpaloitumisen useille eri viranomaisille. Esimerkiksi hänen tehtäviinsä ei kuulu poimijoiden majoitustilojen tarkistaminen, vaan siitä vastaa terveydensuojeluviranomainen.

Rajalan tavoin myös Huru näkee, että poimijoiden siirtyminen työsopimussuhteeseen selkeyttäisi ja helpottaisi valvontaa.

Poimintavälineet hankittava itse

Lain mukaan marja-alan yrittäjien tulee tarjota työntekijöille marjanpoimintaan tarvittavat varusteet. Aluehallintovirastojen tarkastusraporttien mukaan suuret marja-alan yritykset, kuten Polarica ja Kiantama, ovat edellyttäneet poimijoita tuomaan mukanaan omat poimintavälineet.

Huru kertoo, että hänen tekemiensä havaintojen perusteella kerääjiä on ohjeistettu tuomaan mukanaan omat keruuvälineet ja ainoastaan kerääjän omien välineiden rikkoutuessa kerääjällä on ollut mahdollisuus saada lainaksi marjayrityksen välineitä.

Esimerkiksi Rovaniemelle rekisteröidyn marja-alan toimija Kristo & Kumpp. Oy:n sekä Polarican Kauhavalla sijainneeseen poimijoiden tukikohtaan tehdyssä tarkastuksessa tarkastaja on tehnyt havainnon, jonka mukaan poimijoiden ei ole ollut mahdollista vaihtaa majoitusta tai ruokahuoltoa. Tarkastusraportin mukaan osa kerääjistä ei ollut ollut edes tietoisia tästä mahdollisuudesta.

Poimintapaikkojen etsintä lisää polttoainekuluja

Kerääjät olivat kertoneet viranomaisille myös päivistä, jolloin he eivät olleet saaneet ollenkaan marjoja, eikä heille ollut kerrottu, mistä marjoja voisi löytyä. Kerääjät olivat joutuneet itse etsimään poimintapaikkoja, mikä oli johtanut bensakulujen kasvuun.

Polarican viranomaisille antaman vastauksen mukaan osa poimijoiden autokunnista oli itse halunnut olla aktiivisia marjapaikkojen etsinnässä.

Samaan kohteeseen tehdyssä yllätystarkastuksessa poimijat ovat myös kertoneet, että heidän on täytynyt hankkia itse poimintavälineet. Polarica on myös perehdytysmateriaalissaan edellyttänyt poimijoita tuomaan poimintavälineet mukanaan. Viranomaisille antamassaan vastauksessa Polarica sanoo poimijoiden halunneen tuoda omat poimintavälineet mukanaan ja väittää, että poimintavälineitä on ollut saatavilla.

Tarkastusraporttien mukaan myös marjayritys Kiantama on edellyttänyt poimijoita tuomaan omia poimintavälineitä poimintapaikoille.