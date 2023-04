Naamioitu kiväärimies tuijotti laivan kannelta – pohjoismaiset toimittajat paljastivat, miten Venäjä valjastaa siviilialuksetkin osaksi tiedustelutoimintaa

Venäläiset alukset ovat kartoittaneet muun muassa merellä sijaitsevien tuulivoimaloiden sähkökaapeleita. Asiantuntijoiden mukaan tiedonhankinnan tavoitteena on pahimmillaan sabotaasi.

Venäläisiä sotilas- ja siviilialuksia liikkuu Itämerellä ja Pohjanmerellä kartoittamassa merenpohjan kriittistä infrastruktuuria. Mielenkiinnon kohteena ovat kaasuputket, tietoliikennekaapelit ja etenkin tuulivoimapuistot ja niiden sähkökaapelit.

Venäjän tiedustelutoiminta paljastui, kun pohjoismaiset yleisradioyhtiöt DK, NRK, SVT ja Yle tutkivat alueella seilaavien venäläisten alusten radioliikennettä ja sijaintitietoja.

Asiantuntijoiden mukaan Venäjän tavoitteena on hankkia tietoa, jonka avulla se voisi sabotoida Luoteis-Euroopan sähkönjakelua.

Alukset liikkuvat merellä AIS-lähetin pimeänä

Marraskuussa 2022 venäläisiltä siepattu radioliikenne paljasti tanskalaisille toimittajille (siirryt toiseen palveluun), että valtamerentutkimusalus Admiral Vladimirsky oli liikkeellä Kattegatin salmessa.

Virallista tietoa asiasta ei ollut, sillä alus oli sulkenut AIS-lähettimensä.

AIS-järjestelmän avulla tunnistetaan alukset ja määritetään niiden sijainti, joten lähettimen sulkeminen viittasi toiminnan salaamiseen tai kiusantekoon.

Toimittajat lähtivät etsimään alusta paikasta, jossa se salatun radioliikenteen perusteella liikkui. Sieltä se myös löytyi.

148-metrisen tutkimusaluksen kannella liikkui naamioituja miehiä. Yhdellä heistä oli univormu, luotiliivit ja rynnäkkökivääri. Kannelta tarkkailtiin ja kuvattiin toimittajien venettä.

Radioliikenteen perusteella Admiral Vladimirsky ei ole suinkaan ainut venäläisalus, joka haluaa pitää liikkeensä salassa.

Admiral Vladimirsky seilasi kuukauden aikana Venäjältä Pohjanmerelle ja takaisin. Reitin varrelle osui ainakin seitsemän merituulipuistoa Iso-Britannian ja Alankomaiden edustalla sekä Kattegatin salmessa Tanskassa.

Siepattu radioliikenne paljasti myös reitin, jonka Admiral Vladimirsky seilasi kuukauden aikana. Se kulki Itämerta pitkin ja Tanskan salmien läpi Pohjanmerelle.

Alus hidasti kulkuaan Skotlannin edustalla olevien tuulipuistojen kohdalla. Matka jatkui etelään, Englannin kanaalin tuntumaan, jossa niin ikään sijaitsee isoja merituulipuistoja.

Paluumatkalle osui Alankomaiden pohjoisrannikolle ja Kattegatin salmeen rakennettuja voimaloita.

Admiral Vladimirskyn reittiä selvitti ja analysoi Britannian merivoimien entinen tiedustelu-upseeri ”James”. Hän ei esiinny ohjelmassa omalla nimellään yksityisyytensä suojaamiseksi.

James arvioi, että aluksen tekemä tiedustelu oli Venäjän ensimmäisiä näkyviä yrityksiä selvittää, miten se voisi häiritä sähköntuotantoa ja -jakelua Länsi-Euroopassa.

– Venäjä etsii haavoittuvuuksia, jotka tarjoavat sille taloudellisia aseita. Mitä seuraisi, jos koko Kööpenhamina yhtäkkiä pimenisi? Tai Lontoon pörssi?

Entinen tiedustelu-upseeri kertoo, että Admiral Vladimirsky ja muut sotavoimien alukset lähettävät keräämänsä tiedot Venäjän tiedustelujärjestelmään.

Sitä käyttää muun muassa puolustusministeriön syvänmerentutkimuksen päähallinto GUGI.

Se on Venäjän puolustusministeriön salatuimpia yksiköitä, jonka toimenkuvaan kuuluu myös sotilastiedustelu. GUGI kartoittaa muun muassa vedenalaista infrastruktuuria ja vastustajan vedenalaisia valvontajärjestelmiä, ja valmistautuu niiden tuhoamiseen.

Yksikön alaisuudessa toimiva joukko-osasto on sijoitettu Pietariin ja Murmanskiin.

Satoja siviilialuksia valjastettavissa Venäjän merivoimien käyttöön

Toimittajat selvittivät myös Norjan aluevesillä liikkuvien venäläisalusten liikkeitä. He kävivät läpi usean sadan aluksen AIS-tiedot vuodesta 2013 alkaen.

Selvitys paljasti 50 alusta, joiden liikkeet vaikuttivat tiedustelutoiminnalta. Alukset olivat seilanneet esimerkiksi öljy- ja kaasukenttien yli tai NATO-harjoitusten läheisyydessä.

Venäjän lainsäädännön mukaan merivoimat voi ottaa sodan ajan olosuhteissa käyttöönsä siviilialuksia ja niiden miehistöä. Tämä tarkoittaa esimerkiksi kalastus-, kuljetus- ja tutkimusaluksia.

Lehtori Ståle Ulriksen Norjan puolustusakatemiasta arvioi, että käytettävissä on useita satoja siviilialuksia. Ulriksenin mukaan suurin uhka ovat miinat.

– On melko helppoa laskea miinoja siviilialukselta strategisissa paikoissa. Jos suunnitelmat on tehty ja käytettävissä on pari sataa alusta, ne saadaan kyllä laskettua, Ulriksen sanoo.

Avaa kuvien katselu Venäläinen troolari Taurus on tuttu näky Norjan satamissa. Aluksen kotipaikka on Murmansk. Kuva: Inghild Eriksen / NRK

Toimittajien tarkkailemien alusten joukosta erottui Taurus-niminen troolari. Sen omistaa Norebo, joka on yksi maailman suurimmista kalastusalan konserneista. Sitä johtaa venäläinen oligarkki Vitaly Orlov.

Tauruksen kotisatama on Murmansk, mutta AIS-tietojen mukaan se vieraili huomattavasti useammin Pohjois-Norjan satamissa kuin Venäjällä. Vajaan kymmenen vuoden aikana Taurus kävi Norjan satamissa 51 kertaa, mutta lastissa oli kalaa vain 34 kerralla.

Esimerkiksi syksyllä 2018 Taurus suuntasi pohjoisten kalavesien sijaan etelään, Länsi-Norjan Ålesundiin. Reitin varrelle osui Keski-Norjassa järjestetty 50 000 sotilaan NATO-harjoitus.

Viime joulukuun alussa Taurus teki lähtöä Tromssasta. Se oli lähdössä kohti Barentsinmerta, vaikka kalastussesongin alkuun oli aikaa lähes kuukausi.

Taurus siirsi lähtöään useita kertoja. Se myös peruutti tilaamansa luotsiveneen, vaikka oli sankka sumu.

Lipuessaan Grötsundin salmen läpi avomerelle se ohitti amerikkalaisten uuden, lähes äänettömän ydinsukellusveneen. Se oli tullut täyttämään varastot, ennen kuin suuntasi Atlantin yli takaisin kotiin.

Venäläinen troolari Taurus odotti Tromssan satamassa, että amerikkalaisten uusi ydinsukellusvene saapuisi paikalle. Lähtiessään Taurus kulki sukellusveneen ohi.

Viime kesänä Venäjä päivitti kansallista meripoliitikan ohjausasiakirjaansa eli meridoktriinia.

Se korostaa NATO:n laajentumisen luomaa uhkaa, kertoo Suomenlinnan rannikkorykmentin komentaja Ville Vänskä. Päävihollinen on Yhdysvallat. Venäjä on vahvistanut sotilaallista läsnäoloaan myös Mustallamerellä ja arktisella alueella.

Kaapeleihin asetettu pommi pysäyttäisi sähkönjakelun

Merenpohjan infrastruktuurin haavoittuvuudesta saatiin muistutus viime syksynä, kun tuntematon taho räjäytti Itämeren pohjassa kulkevat Nord Stream -kaasuputket.

Kaasu- ja ja tietoliikennekaapeleiden ohella myös tuulivoimapuistojen sähkökaapelit ovat haavoittuvaisia.

Riippumaton brittiläinen merivoimien analyytikko H. I. Sutton on varma siitä, että Venäjä lähetti Admiral Vladimirskyn tutkimaan nimenomaan merenpohjaa. Tuulivoimapuistojen sijainnin ja koon saa helposti selville satelliittikuvistakin.

– Tuulivoimapuistoilla on heikot kohtansa. Niiden alla kaapelinippuja, joihin asetettu pommi lamauttaisi sähkön siirron mantereelle, Sutton sanoo.

– Se viittaa siihen, että Venäjä on kiinnostunut merenpohjan sodankäynnistä ja mahdollisuudesta sabotoida infrastruktuuria.

Avaa kuvien katselu Riippumaton merivoimien analyytikko H. I. Sutton analysoi Admiral Vladimirskyn kulkeman reitin. Kuva: DR

Sähkölinjojen katkaiseminen heijastuisi esimerkiksi sairaaloiden toimintaan, talouselämään ja ihmisten väliseen viestintään, sanoo merenpohjan infrastruktuuriin perehtynyt tutkija Tobias Liebetrau Kööpenhaminan yliopistosta.

– Jos merenpohjassa sijaitsevaa energia- tai viestintäinfrastruktuuria tuhotaan, saattaa osa maasta tai yhteiskunnan toiminnoista pysähtyä.

Suurlähetystöt ja varustamot kommentoivat niukasti

Yleisradioyhtiöt pyysivät Helsingissä, Oslossa, Kööpenhaminassa ja Tukholmassa sijaitsevia Venäjän suurlähetystöjä kommentoimaan Varjojen sota –sarjan keskeisiä kriittisiä asiakokonaisuuksia.

Venäjän Tanskan-lähetystöön oltiin yhteydessä lukuisia kertoja, mutta se tai Venäjän puolustusministeriö eivät kommentoineet Admiral Vladimirskyyn liittyviä tietoja.

Ainoastaan Oslon suurlähettiläs kommentoi sähköpostilla.

”Tutkimusalusten työtä koordinoidaan diplomaattikanavien kautta ja se on kansainvälisen lainsäädännön mukaista”, kirjoittaa suurlähettiläs Teymuraz Ramishvili.

Hänen mukaansa venäläistroolarit toimivat Norjan aluevesillä paikallisten ja kansainvälisten sääntöjen mukaisesti.

Viime vuonna Norjan vesillä liikkui 122 venäläistä kalastusalusta. Niillä on lupa käyttää kolmea Pohjois-Norjan satamaa, jotka ovat Tromssa, Båtsfjord ja Kirkkoniemi.

Myös moni varustamo jätti vastaamatta toimittajien lähettämiin viesteihin.

Tauruksen omistavan Norebon edustaja kuitenkin vakuuttaa sähköpostitse yhtiön noudattavan kansainvälistä lainsäädäntöä. Varustamon mukaan väitteet tiedusteluyhteyksistä ovat epätosia ja lähentelevät poliittista vainoharhaa.

