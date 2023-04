Nämä 20 kriteeriä aidon, suomalaisen saunan tulee täyttää – testaa, kelpaako oma saunasi

Saunamestarit määrittelivät ensi kertaa suomalaisen saunaperinteen tunnusmerkit. Tärkeintä on yli 70 asteen lämpö ja mahdollisuus luoda löylyä.

Kaikki tuntevat saunan, mutta mistä tuntee nimenomaan suomalaisen saunan.

Kysymykseen saimme vastauksen tällä viikolla Saunamestari Kilta ry:ltä, joka saattoi julkisuuteen pitkän työn tuloksena suomalaisen saunakulttuurin tunnusmerkistön.

Sauma on sopiva, sillä vain kolme päivää aiemmin somejulkkis ja entinen vapaaottelija Andrew Tate julkaisi pilkatun saunakuvansa 50-asteisessa ”löylyssä”. Ajoitus on kuitenkin sattumaa, vakuuttaa saunamestareiden killan puheenjohtaja Pekka Paasonen.

– Tunnusmerkistö oli tarkoitus julkaista jo viime viikolla, mutta meille tuli viivästys, Paasonen sanoo.

Kyseessä ei siis ole reaktio kansainvälisen julkimon somejulkaisuun, vaan pidemmän tavoitteellisen työn tulos.

– Saunasta ja suomalaisesta saunasta on tehty pidemmän aikaa erilaisia määritelmiä. Tarkoituksemme on säilyttää suomalainen saunakulttuuri niin, että se pysyisi samanlaisena seuraavat 50 vuotta, Paasonen sanoo.

Tarkkaan harkittu lista

Saunamestari Kilta on yhdistys, joka pyrkii pitämään yllä nimenomaan suomalaista saunakulttuuria ja -perinteitä. 1990-luvulta toiminut kilta on tehnyt tunnusmerkistön eteen kuukausia töitä.

– Olemme miettineet tarkasti sanamuotoja, jotta säilyttäisimme suomalaisen perinteen. Saunassa on synnytty ja kuoltu. Siellä on kuivattu viljaa. Nämä ovat muuttuneet, mutta haluamme kunnioittaa perinteitä, Paasonen sanoo.

Moni suomalainen kritisoi Taten julkaisua, jossa hän saunoo 50-asteisesen saunan alalauteella pyyhe ja housut jalkojen suojana.

Paasonen on Tatelle lempeä.

– Jokainen voi nauttia saunasta sillä lailla kuin haluaa. Se ei ole sidottu 70 asteeseen, 100 asteeseen tai 50 asteeseen. Suomalaisen perinteen mukaisessa saunassa on kuitenkin 70–100 astetta ja kiuaskivien pitää olla kuumat. 50-asteisesta huonetta en hyväksy saunaksi, Paasonen sanoo.

Tämän jutun lopussa on testi, jolla voit arvioida, kuinka hyvin käyttämäsi sauna täyttää suomalaisen saunan tunnusmerkit.

Saunamestarien killan puheenjohtajan mukaan riittävän perinteinen on sellainen sauna, joka täyttää kolme neljäsosaa kriteereistä.

Uusi suositus lauteille

Oleellista suomalaisen perinteen mukaisessa saunassa on se, että kiuas on kuuma ja sillä voi luoda löylyä saunahuoneeseen. Yksi merkittävimmistä uusista linjauksista killan ohjelmatyössä on lauteiden korkeus.

Tuoreen suosituksen mukaan katon ja ylälauteen välin tulisi olla korkeintaan 110 senttiä ja savusaunassa 120 senttiä. Samoin jalkalauteiden tulisi sijaita kiukaan kivien yläpuolella.

– Löylyn laki toteutuu siten parhaiten. Lämmin ilma nousee ylös, joten liian alhaalla sijaitsevat lauteet polttavat turhaa energiaa saunahuoneen lämmittämiseen. Käytetään se lämpö siellä, missä se on, Paasonen sanoo.

Niille, joiden sauna ei täytä killan suositeltuja tunnusmerkistöjä, Paasosella on hyviä uutisia.

– Jokainen saa rakentaa mitä vaan, mutta tässä ovat suomalaisen saunaperinteen mukaisen saunan tunnusmerkistöt.

– Kukin saa nauttia saunasta itselleen parhaalla tavalla. Siellä pitää saada kroppa ja mieli puhtaaksi.

Voit tutkia alla olevalla testillä, kuinka hyvin oma tai käyttämäsi sauna toteuttaa suomalaisen perinteen mukaisia tunnusmerkkejä. Testin jälkeen voit tutustua myös Saunamestari Killan suosituksiin kokonaisuudessaan.

Alla vielä Saunamestari Kilta ry:n aidon suomalaisen perinteen mukaisen saunan tunnusmerkkien lista kokonaisuudessaan. Kolme neljästä kriteeristä täyttävää saunaa voi kutsua perinteitä noudattavaksi.

