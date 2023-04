Vaasan Sport houkuttelee nyt kaikkien pohjalaisseurojen nuoria pelaajia riveihinsä – aseina nopea liigapolku ja juniorityön laadukkuus

Vaasan Sport haluaa terävöittää junioritoimintaansa Omat pojat liigaan -strategialla.

Tavoitteena on, että jatkossa puolet edustusjoukkueen pelaajista olisi seuran oman junioripolun käyneitä pelaajia.

Seura haluaa kaikista pohjalaismaakunnista junioreita Vaasaan kehittymään.

– Onnistumme siinä tekemällä niin laadukasta työtä, että tänne halutaan tulla, uskoo entinen huippupelaaja ja Sportjuniori Oskar Osala.

Osala lähti aikaisemmin mukaan Sportin omistajaksi ja on uutta strategiaa laatineen työryhmän jäsen.

Hän uskoo, että on pelaajia houkuttavaa, kun Sportilla alkaa olla esimerkkejä nuorista pelaajista, jotka ovat aloittaneet uransa C-junnuissa ja siirtyvät ehkä jopa jo neljän vuoden kuluttua liigassa.

– Liigarinkiin nousu ei tapahdu yhtä helposti esimerkiksi Tapparassa, koska siellä on paljon suuremmalla budjetilla operoiva joukkue.

Uusi urheilujohtaja

Vaasan Sport palkkasi vastikään urheilujohtajaksi Herkko Kosken.

Koski on aiemmin työskennellyt Kuopiossa KalPan ja Lahdessa Pelicansin junioriorganisaatioissa.

Osala laskee jatkossa paljon Kosken varaan.

– Hänellä on äärimmäisen hieno kokemus junioritoiminnan kehittämisestä ensin Lahdesta Pelicansista ja sitten Kuopiossa. Kuopion tämän kevään esimerkki on se, mihin Vaasassa pyritään, Osala sanoo.

Seura palkkasi Herkko Kosken aisapariksi junioriurheilujohtajaksi Ari-Pekka Pajuluoman.

Junioritoimintaa Sportissa pyörittää rekisteröity yhdistys ja edustusjoukkue toimii osakeyhtiönä. Näiden välistä kuilua nyt tehtävällä strategiamuutoksella halutaan kaventaa.

Avaa kuvien katselu Vaasan Sportin liigajoukkue jäi viimekaudella pudotuspelien ulkopuolelle. Kuva: Ari Hautamäki

– Tarkoitus on, että jatkossa urheilussa on vaan yksi Sport. Byrokratiassa on jatkossakin kaksi toimijaa, mutta niiden yhteistyön pitää parantua, Osala painottaa.

Sportin on Osalan mielestä syytä ottaa lakki kouraan ja kuunnella paremmin mitä alueen lähiseurat haluavat. Tien on oltava kaksisuuntainen.

– Meidän pitää tehdä junioritoiminnasta niin laadukasta, että nuoret pelaajat, jotka ovat kasvaneet ulos omasta kylästään, tietävät, että täältä on mahdollisuus nousta liigaan asti.

Seinäjoki valitsi suunnaksi Tampereen

Seinäjoen S-kiekko teki Sportin kanssa junnuyhteistyötä kymmenen vuotta, mutta viime keväänä S-kiekko aloitti yhteistyön Tapparan kanssa.

– Sopimus oli katkolla, eikä päästy yhteisymmärrykseen eri tavoista. Ei asiaan liity mitään suurempaa dramatiikkaa, sanoo S-kiekko Juniorien valmennuspäällikkö Tuomas Takala.

Takalan mukaan nuorten pelaajien osalta lajin harjoittamisessa pitää ottaa huomioon pelaajan kehityspolku, ja se onnistui nyt Tapparan kanssa.

– Yhdessä keskustellaan ja puhutaan myös koulutuksesta. Tappara on kiistatta Suomen mittakaavassa juniorijääkiekossa kärkiseura ja siltä varmasti ammennamme, Takala lisää.

Kokkolassa ollaan valmiita keskustelemaan

Kokkolassa Juniori Hermes on valmis keskustelemaan uudenlaisesta sopimusyhteistyöstä Vaasan Sportin kanssa.

Tälläkin hetkellä junioripelaajat eri joukkueista tuuraavat toisiaan esimerkiksi käymällä yhden pelin ajan lainassa naapurijoukkueessa, jos sairastumisten vuoksi tarvetta ilmenee.

Juniori Hermeksen puheenjohtaja Petri Torkinlampi sanoo, että yhteistyön pitäisi olla muutakin kuin pelaajien liikkumista seurasta toiseen.

– Pitäisi olla enemmän valmentajien koulutusta. Pelisääntöjä kun tarkistetaan, niin olemme ilman muuta valmiit keskustelemaan yhteistyön lisäämisestä.