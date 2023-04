Kaupunki koulutti jo sovittelijoita, vaikka opettajanhuoneissa ei vielä riidellä

Lahtelaisissa kouluissa on käynnistymässä työyhteisön sisäinen sovittelutoiminta, jonka tavoitteena on parantaa työhyvinvointia ja ilmapiiriä. Hanke on ensimmäinen laatuaan Suomessa.

Työyhteisösovittelija Harri Väisänen Helsingin Psykoterapiainstituutista kertoo pähkinänkuoressa, miten sovittelu auttaa ihmisiä korjaaman itse yhteisössä syntyneitä ongelmia.