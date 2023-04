Kansliapäällikkö vastaa kritiikkiin Helsingin palkkasotkusta: ”Jos valtuusto toteaa, että minulla ei ole luottamusta, niin sitten lähden”

Helsingin kaupunginvaltuuston valtuustoryhmien puheenjohtajat kritisoivat kaupungin johtoa Ylen kyselyssä.

Kommentit kerättiin sen jälkeen kun Helsingin pormestari Juhana Vartiaisen (kok.) tilaama ulkopuolinen selvitys Helsingin palkanmaksuongelmien syistä julkaistiin viime keskiviikkona.

Selvityksen perusteella merkittävin syy ongelmille oli puutteellinen johtaminen kaupunkiorganisaation sisällä.

Valtuustoryhmien puheenjohtajien mukaan vastuu jo vuoden kestäneistä palkanmaksuongelmista kuuluisi pormestarille ja osin myös kansliapäällikölle ja heidän tulisi tehdä tästä johtopäätökset.

– Kun aikoinaan otin tämän viran vastaan, sitouduin siihen, että jos valtuusto toteaa, että minulla ei ole luottamusta, niin sitten lähden. Se tietysti edellyttää, että valtuusto tällaisen luottamuspulan esitoteaa, vastaa kaupungin kansliapäällikkö Sami Sarvilinna Ylelle.

Valtuusto on vaatinut Vartiaiselta ja Sarvilinnalta vastauksia ongelmien syistä ja tarvittavista toimenpiteistä useaan otteeseen.

Sarvilinna: Kritiikki on ansaittu

Sarvilinnan mukaan valtuustoryhmien puheenjohtajien antama kritiikki on ansaittu ja ongelma todellinen. Hänen mukaansa ulkopuolisessa selvityksessä pureuduttiin ongelmaan hyvin.

– Sen takia otan totta kai kritiikin nöyryydellä vastaan. Ja olen pahoillani siitä, että näin on tapahtunut. Tämä on asia, josta mielestäni ei voi liikaa sanoa, että on pahoillaan.

Sarvilinnan mukaan kaupungin kuuluu parantaa toimintaansa monella tapaa. Ongelmista on otettava oppia.

– Jos olen tätä kaupunkia johtamassa jatkossakin ja jos tulee tällaisia hankkeita eteen, on monia asioita, jotka voi tehdä toisella tavalla ja toivottavasti paremmin.

Vartiainen sanoo olleensa kriisimoodissa heti kesällä

Valtuustoryhmien puheenjohtajien kritiikissä väitettiin, että pormestari Vartiainen ei ole toiminut kriisitilanteessa riittävän napakasti.

Vartiainen kertoo olleensa kriisimoodissa heti alkukesästä 2022. Hänen mukaansa, kuten ulkoinen selvitys osoittaa, koko hanke on alun perin organisoitu jossain määrin epätarkoituksenmukaisesti.

– Siksi tieto tilannekuvasta ei tullut minulle niin nopeasti kuin sen olisi pitänyt tulla. Heti kun tilanne valkeni, ryhdyin kyllä ponteviin toimenpiteisiin.

Avaa kuvien katselu Pormestari Juhana Vartiainen sanoo olleensa kriisimoodissa viime kesästä lähtien. Kuva: Antti Kolppo / Yle

Vartiainen luettelee tekemikseen toimenpiteiksi projektin johdon vaihtamisen, johdon uudelleenorganisoinnin, tulosten vaatimisen ja ulkoisen raportin tilaamisen.

– Ja nyt ryhdytään toimenpiteisiin, joita meidän on tämän raportin nojalla syytä tehdä.

Vartiainen sanoo tekevänsä ulkoisen selvityksen perusteella johtopäätöksiä siitä, miten kaupungin johtamisjärjestelmiä ja esimerkiksi liikelaitosten toimintaa pitää uudistaa.

Kaupunginhallitukselle tulee pormestarin mukaan esityksiä toimenpiteistä todennäköisesti loppukevään aikana.

Valtuustoryhmät kritisoivat myös mainehaittaa

Vartiainen kertoo ymmärtävänsä, että palkkasotku on ollut ”valtavan ikävä tapahtumien kulku valtavalle henkilöstöllemme”.

– Olen monta kertaa pyytänyt henkilöstöltä anteeksi kaupungin puolesta. Teen sen tässä nytkin: pyydän anteeksi meidän henkilöstöltämme, että näin on käynyt.

Hän sanoo, että kaupunki tekee parhaansa päästäkseen normaalitilaan mahdollisimman pian.

– Olemme sitä kohti onneksi menossa. Uusien palkkavirheiden määrä on nyt jo pienempi kuin mitä se oli meidän vanhassa palkkajärjestelmässämme. Hankkeen uudelleenorganisointi on tuottanut tulosta.

Vartiainen vaatii jatkuvaa yhteistyötä palkanmaksujärjestelmän toimittaneelta Sarastia-yhtiöltä.

– Osa näistä ongelmista johtuu myös tämän järjestelmän ongelmista.

Valtuustoryhmien puheenjohtajat kritisoivat Ylen kyselyssä voimakkaasti Helsingin kaupungille syntynyttä mainehaittaa. Kaupunki yrittää kuumeisesti rekrytoida lisää työntekijöitä muun muassa varhaiskasvatukseen ja sotealalle, mutta palkkasotkun pelätään hankaloittavan tätä.

– He ovat siinä aivan oikeassa. Minusta oikea tapa puuttua mainehaittaan on poistaa nämä palkanmaksujärjestelmän ongelmat ja saattaa palkanmaksu parempaan tilaan kuin missä olimme vanhan järjestelmän aikana. En tiedä mitään parempaa keinoa, Vartiainen vastaa.

Ylen kyselyyn valtuustoryhmille ehtivät vastata kokoomus, vihreät, SDP, perussuomalaiset, RKP ja vasemmistoliitto. Ainoastaan RKP:n valtuustoryhmän puheenjohtaja oli sitä mieltä, että vastuuta palkkasotkun hoidossa on kannettu myös johtoportaassa.