Perussuomalaisille hiilineutraaliustavoite vuonna 2035 tulee liian pian, kokoomus haluaa Suomen puhtaan energian suurvallaksi

Eduskuntapuolueet ovat tänään jättäneet vastauksensa hallitustunnustelija Petteri Orpon kysymyksiin puolueillle. Kolmen suurimman puolueen eduskuntaryhmien puheenjohtajat kokoontuivat tiistai-illan A-studioon keskustelemaan vastauksista.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen totesi, että kuuden miljardin euron sopeutustavoite on edelleen kokoomukselle kynnyskysymys, vaikka kokoomuksen vastausta hallitustunnustelijalle on toisin tulkittu.

Talouspolitiikan lisäksi yksi puolueita erottava kysymys on ilmastopolitiikka.

SDP:n Antti Lindtman sanoo puolueensa pitävän tiukasti kiinni voimassa olevista ilmastotavoitteista.

– On täysin selvää, että jos SDP on hallituksessa niin tavoitteesta Suomi hiilineutraaliksi 2035 pidetään kiinni. Kyse on siitä, että meidän täytyy tämä maapallo jättää lapsille toivottavasti paremmassa kunnossa kuin se on aiemmin saatu.

Antti Lindtman toivoo, että ilmastoasioista tulee kokoomusta ja sosialidemokraatteja yhdistävä tekijä.

– Oli yllättävää, että hallitustunnustelija kysyi sitoutumista moniin asioihin, oli Ukrainan tukemiseen, EU:n ja Naton jäsenyyteen, niin tähän [hiilineutraaliustavoitteeseen] sitoutumista ei kysytty, Lindtman sanoo.

Perussuomalaisten Lulu Ranne haluaa kurssinmuutoksen Suomen ilmastopolitiikkaan. Hiilineutraaliustavoite on perussuomalaisten mukaan liian kunnianhimoinen.

– Me olemme sitoutuneet siihen, että päästöjä vähennetään. Mutta sen pitää tapahtua siten, että se ei vaurioita meidän talouttamme. Nykyisen kaltainen ilmastopolitiikka kasvattaa tukien tarvetta, nostaa hintoja ja velkaannuttaa julkista taloutta.

– Tässä pitää mennä askel kerrallaan kohti sitä päästötöntä tulevaisuutta. Kaikki varmasti ymmärtävät, että se vuosi 2035 tulee liian nopeasti vastaan, Ranne sanoo.

Kokoomus näkee eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkäsen mukaan vihreässä siirtymässä talouskasvun mahdollisuuksia.

– Me käännämme tämän strategiaksi puhtaan energian suurvallaksi nousemiseksi. Teemme tästä kasvua, jolla Suomi luo edelläkävijyydellä investointeja ja teollisuuden työpaikkoja.

Mykkäsen mukaan Suomella on ”huikea mahdollisuus” vetää puoleensa terästeollisuutta ja kemianteollisuutta Keski-Euroopasta.

– Kun tämä tehdään fiksusti myös ydinvoimaa lisäten ja tuulivoiman mahdollisuudet hyödyntäen uskon, että pystymme saavuttamaan tämän hiilineutraaliustavoitteen vuonna 2035. Meidän teollisuutemme päästöt ovat vähenemässä selvästi nopeammin kuin ilmastolakia säädettäessä oletettiin.