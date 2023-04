Arina haluaisi Rovaniemen tornihotellin auki jo jouluksi 2025: “Tavoitteena on päästä eteenpäin lähiviikkoina”

Osuuskauppa Arina on jo vuosien ajan suunnitellut Rovaniemen keskustaan jopa 18-kerroksista tornihotellia.

Arinan johto sekä hotellin suunnittelusta vastaava arkkitehti Sampo Valjus esittelivät tuoreimpia suunnitelmaluonnoksia Rovaniemen kaupunginhallituksen iltakoulussa maanantaina.

– Hyvin pitkällä olemme nyt suunnitelmien kanssa. Tavoitteena on edetä kaavoitusasiassa nyt niin, että asiassa päästään eteenpäin jo lähiviikkoina, kertoo Osuuskauppa Arinan talousjohtaja Anu Junnikkala-Alho.

Hänen mukaansa kaavoituksen on arvioitu vievän noin vuoden ja purkutöihin olisi tarkoitus päästä Lapinmaan tontilla ensi keväänä. Rakentamistahti olisi nopea.

– Meidän tavoitteemme on, että hotelli avataan jouluksi 2025.

Hankkeen eteneminen vaatii virallisia päätöksiä vielä myös Arinan hallitukselta. Hotellin kustannusarvio on 50 miljoonaa euroa.

Avaa kuvien katselu Tampereella vuonna 2014 avattu Torni-hotelli on myös Sampo Valjuksen suunnittelema. Kuva: Juha Kokkala / Yle

Seuraavana etappina kaavoitusaloite

Tiettävästi Rovaniemen kaupungilla ja Arinalla on ollut näkemyseroja muun muassa siitä, mihin hotellin torni lopulta sijoittuisi. Anu Junnikkala-Alhon mukaan uusimmassa suunnitelmassa se on tontin pohjoiskulmassa, ei kuitenkaan ihan kiinni tontin rajassa.

Anu Junnikkala-Alho sanoo, että Arina toivoo nyt Rovaniemen kaupungilta palautetta esitellystä suunnitelmasta. Seuraava etappi on kaavoitusaloitteen tekeminen kaupungille.

– Tornihotellia on suunniteltu seitsemän vuotta ja kaikkiaan esillä on ollut noin 50 erilaista suunnitelmavaihtoehtoa. Tämä uusin on meidän näkökulmastamme valmis etenemään, Junnikkala-Alho sanoo.

Kaupunginarkkitehti aikataulusta: ”Mahdollinen”

Rovaniemen kaupunginarkkitehti Sipi Hintsanen pitää Arinan aikataulua mahdollisena. Se riippuu kuitenkin siitä, mitä mieltä naapurikiinteistöjen omistajat ja yrittäjät ovat tornin aiheuttamista varjoista. Ne ratkaisevat paljon, kun punnitaan voiko kaavaluonnos edetä kaavaehdotukseksi.

Myös kaupunkilaisten mielipiteillä on väliä siinä, onko kaavassa esitettävä Lordinaukion laajentuminen riittävää. Arinan suunnitelmissa laajennusta on tulossa vähemmän kuin voimassa olevassa keskustan osayleiskaavassa on määrätty.

Kerroskorkeutta nykyinen osayleiskaava ei rajoita.

– Voimassa olevassa yleiskaavassa esimerkiksi kerroskorkeuksia keskusta-alueella ei ole rajattu mitenkään, rajana on lentokorkeus. Se rajoittaa suuren maailman pilvenpiirtäjät pois, mutta 18 kerrosta on mahdollinen, Hintsanen sanoo.

Arinan tornihotelli olisi Rovaniemen korkein rakennus. Arina yritti tornihotellia Rovaniemelle ensimmäisen kerran jo 1990-luvulla. Rovaniemen kaupunginvaltuusto hyväksyi vuonna 1996 16-kerroksisen hotellin, mutta ympäristöministeriö torppasi suunnitelman tuolloin.

Toimittaja Jyri Tynkkynen haastattelee kaupunginarkkitehti Sipi Hintsasta kaupungin kaavoituspolitiikasta.

Mitä mieltä olet Rovaniemen tornihotellihankkeesta? Aiheesta voit keskustella 19.4.2023 saakka.