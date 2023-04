Meri-Lappiin jää yksi poliisiasema – poliisipäällikkö rauhoittelee: “Poliisi ei toimi palokuntaperiaatteella, partiot liikkuvat kentällä”

Kemin poliisiasemarakennuksessa on pahoja sisäilmaongelmia. Uusia tiloja joudutaan kuitenkin odottamaan vielä pitkään.

Torniossa pelätään, että poliisin läsnäolo ja sitä kautta yleinen turvallisuus rajakaupungissa heikkenee, kun operatiivisen toiminnan kotipesänä on Kemi.

Meri-Lapin uuden poliisiaseman suunnittelu Kemiin ja sen eteläisimpään osaan on herättänyt huolta varsinkin Torniossa. Tornion mielestä poliisiaseman tulisi sijaita alueella keskeisemmässä paikassa.

– Huoli lähtee siitä, että jos tämä nykyinen Tornion poliisiaseman henkilöstö siirretään Kemiin, poliisin reagointinopeus ja yleensäkin painopiste siirtyy Kemiin, sanoo Tornion kaupunginjohtaja Jukka Kujala.

Lapin poliisipäällikkö Esa Heikkinen tyynnyttelee pelkoja.

– Poliisihan ei toimi ns. palokuntaperiaatteella. Partiot eivät odota hälytystä asemalla vaan liikkuvat kentällä. Uskon, että se on johtamiskysymys ja että partiot tulevat näkymään ihan samalla tavalla kuin nyt Tornion ja koko Meri-Lapin alueella.

Avaa kuvien katselu Lapin poliisipäällikkö Esa Heikkinen sanoo, että hälytyksiä ja poliisitehtäviä on Kemissä selvästi enemmän kuin muualla Meri-Lapissa. Kuva: Elina Ervasti / Yle

Torniossa on selvästi vähemmän poliisitehtäviä

Poliisipäällikkö perustelee poliisiaseman sijoittamista Kemiin muun muassa sillä, että tilastot osoittavat rikosten ja hälytystehtävien painopisteen olevan selvästi Kemissä.

Torniossa on epäilty, että tilastot eivät kerro koko totuutta, vaan ero voisi johtua osin siitä, että poliiseja on ollut Torniossa vähemmän kuin Kemissä. Poliisipäällikön mukaan kyse ei ole siitä.

– Torniossa on kolmannes vähemmän hälytyksiä ja rikoksia kuin Kemissä. Esimerkiksi lakiperusteisia kiinniottoja on Torniossa vuodessa satakunta, Kemissä 300. Ero on siis selvä.

Poliisiaseman sijoittamista Kemiin puoltaa myös se, että tärkeät yhteistyötahot – käräjäoikeuden istuntopaikka ja Länsi-Pohjan keskussairaala – ovat Kemissä. Myös liikenteellisesti Kemi on keskeisessä paikassa.

– Lisäksi valtaosa Meri-Lapin poliisihenkilöstöstä työskentelee jo tällä hetkellä Kemin poliisiasemalla eikä olisi järkevää siirtää heitä, Heikkinen toteaa.

Heikkinen myöntää, että toiveena oli saada tilat Kemin keskustan alueelta.

– Senaatti-kiinteistöt on etsinyt paikkaa, mutta keskustasta ei löydy riittävän suurta tonttia. Tilaa tarvitaan yli puolitoista hehtaaria.

Avaa kuvien katselu Tornion kaupunginjohtaja Jukka Kujala muistuttaa, että poliisin läsnäolo ja näkyvyys koetaan tärkeäksi turvallisuutta lisääväksi tekijäksi. Kuva: Antti Ullakko / Yle

Tornio ja Keminmaa ovat tuoneet esille omat tonttivaihtoehtonsa moottoritien kyljestä, Tornio Röyttän risteyksen läheltä ja Keminmaa Rajakankaalta. Kemin tarjoama tontti sijaitsee niin ikään moottoritien kupeessa, Kemintullissa, useita kilometrejä kaupungin keskustasta etelään.

– Se on juuri väärällä puolella kaupunkia sekä ajatellen Torniota että laajemminkin Meri-Lappia ja Tornionlaaksoa, sanoo Tornion kaupunginjohtaja Jukka Kujala.

Nykyisissä tiloissa on sisäilmaongelmia

Sekä Kemin että Tornion poliisiasemarakennukset ovat elinkaarensa päässä. Kemin tiloissa on Heikkisen mukaan pahoja sisäilmaongelmia, ja toiveena olisivat uudet tilat mahdollisimman pian. Edessä on kuitenkin pitkä odotus.

– Rahoituspäätöksiä ei vielä ole, ja valitettavasti uuden talon saamiseen menee useita vuosia.

Kahta poliisiasemaa Meri-Lappiin ei enää saada.

– Alueen väestöpohja ei riitä siihen. Lisäksi kaupungista toiseen siirtyminen on nopeaa, ylitarkastaja Niina Hurri Poliisihallituksesta sanoo.

Avaa kuvien katselu Tornion poliisille on kaavailtu kansliaa ja partioiden tukikohtaa aikanaan rajalle rakennettavaan tullin ja poliisin yhteiseen toimitaloon. Kuva: Antti Ullakko / Yle

Samaan aikaan uuden poliisiaseman suunnittelun kanssa on meneillään niin kutsutun viranomaiskeskuksen valmistelu Tornion ja Haaparannan rajalle. Green Linen kylkeen kaavaillaan uutta rakennusta Tullille ja poliisille. Näihin tiloihin on tulossa partioiden tukikohta sekä kuulustelutilat ja lupapalvelut.

Tornio on elätellyt toiveita siitä, että rajalle tulevaan viranomaiskeskukseen saataisiin tilat poliisipartioita varten niin, että ainakin nykyinen poliisien määrä kaupungissa säilyisi. Tontilla ei kuitenkaan arvioida olevan riittävästi tilaa kattavampia poliisitoimintoja ja -kalustoa varten.

Suunnittelu on aloitettu

Valtion toimitiloista vastaava Senaatti-kiinteistöt on maaliskuussa aloittanut yhteistyössä Poliisihallituksen ja Lapin poliisilaitoksen kanssa uuden poliisiaseman hankesuunnittelun Kemiin. Suunnitelman alustavine kustannusarvioineen on määrä valmistua vuoden loppuun mennessä.

Senaatti-kiinteistöt on mukana myös Tornion viranomaiskeskuksen suunnittelussa. Hankkeen aikataulu selviää tämän kevään kuluessa, kertoo rakennuttajapäällikkö Juha Keränen Senaatti-kiinteistöistä.

