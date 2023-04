Helsinkiläiset kirja-alan ammattilaiset ostivat 120-vuotiaan kirjakaupan vain muutaman tuhannen asukkaan kunnasta – nyt siellä voi myös yöpyä

Toimittaja Kai Pohjanen vieraili Ruovedellä tutustumassa Vinhan kirjakaupan historialliseen tunnelmaan. Moni yksityiskohta on jo valmis, kun toisaalla vielä työtä riittää. Video: Kai Pohjanen / Yle

Yksi Suomen vanhimmista kirjakaupoista on kokenut kasvojen kohotuksen ja avaa jälleen ovensa Ruovedellä. Erityisessä kauppavanhuksessa satsataan vanhan ajan tunnelmaan.

Pohjois-Pirkanmaalla, Ruoveden keskustan pääväylän varrella sijaitsee harvinaisuus: Vinhan kirjakauppa. Se on seissyt paikoillaan vuodesta 1931. Nyt sisällä tosin tehdään viime hetken viilauksia mittavaan remonttiin, jonka tulisi olla valmis kirjan ja ruusun päivänä eli tämän viikon sunnuntaina.

Vinhan kirjakauppa on toiminut Ruovedellä samalla nimellä vuodesta 1903 lähtien. Se on ollut sukuyritys neljässä eri polvessa. Kirjakauppatoiminta Ruovedellä jatkuu nyt lyhyen tauon jälkeen tutussa rakennuksessa, mutta yrittäjät ovat uudet.

Kirjakauppakoira Nasu viihtyy kaupalla Pasi Vainion kanssa. Nasu on omanlaisensa julkkis niin somessa, Ruovedellä kuin Helsingin Töölössäkin. Kuva: Sanni Isomäki / Yle

Uskoa bisnekseen riittää

Yksi Suomen vanhimmista kirjakaupoista tuli myyntiin kesäkuussa 2021. Kauppaa pyörittänyt Kauppisten suku päätti silloin lopettaa kirjakauppatoiminnan.

Uusiksi kirjakauppiaiksi ilmaantuivat Pasi Vainio ja Mikko Vartiainen. Molemmilla on pitkä tausta kirja-alalla.

Vainio on kustannusyhtiö Otavan entinen toimitusjohtaja. Hän pyöritteli mielessään vanhan kirjakaupan ostamista ja houkutteli Vartiaisen mukaan hankkeeseen.

– Tämä on ollut haave jossain tuolla takaraivossa, että joskus pitäisi saada tällainen oma pieni kirjakauppa jostain päin Suomea. Täältä Ruovedeltä se sitten löytyi, Vainio sanoo.

Vaikka remonttityöt on jyvitetty Ruoveden ammattilaisille, ovat kirjakauppiaat osallistuneet myös itse remonttipuuhiin. Kuvassa Pasi Vainio vasemmalla ja Mikko Vartiainen oikealla. Kuva: Sanni Isomäki / Yle

Ostajakaksikko ymmärtää, että kirjakaupan pyörittäminen reilun 4 000 asukkaan kunnassa ei välttämättä ole aina helppoa. Koko ala on joutunut painimaan sen kanssa, että moni lukee entistä vähemmän.

Lukemisen väheneminen huolettaa myös tuoreita kirjakauppiaita. Siksi he eivät tahdo tehdä eri kirjamuotojen välille vastakkainasettelua. Mikko Vartiainen korostaa, että olennaista ei ole se, missä muodossa kirjoja luetaan.

– Kaikki lukeminen sataa kirjallisuuden laariin. Huolissaan tulee olla lukemattomuudesta. Meidän kaikkien yhteinen etu ja toive on, että ihmiset saadaan lukemaan kirjoja muodossa tai toisessa.

Kaksikko uskoo, että erityinen kauppa lisää kiinnostusta kirjoihin.

– Tämä perustuu enemmän vahvaan tunteeseen siitä, että on riittävästi ihmisiä, jotka kokevat itselleen tärkeäksi sen, että jossain päin Suomea säilyy tällainen vuonna 1931 rakennettu kirjakauppa.

Rakennuksen yläkerrassa asui ennen kirjakauppias perheineen. Nyt tilat on remontoitu, ja kesällä ne palvelevat majoituskäytössä ja talvella taiteilijaresidenssinä. Kuva: Sanni Isomäki / Yle

Kirjakauppa kiinnostaa somessa

Ainakin sosiaalisessa mediassa kiinnostusta vanhaa toimijaa kohtaan on jo ollut. Omistajien mukaan nuoret ja nuoret aikuiset ovat löytäneet Vinhan kirjakaupan some-kanavat. Kirjakaupan kuulumisten someseuraajista valtaosa on nuoria ihmisiä varhaisteineistä kolmikymppisiin kirjagrammaajiin. Seuraajat ovat viehättyneitä painetuista kirjoista ja käsin kirjoittamisesta.

– Kai se on jonkinlaista vastavirtaa alati pyörivään digitaalisuuteen. Me pyrimme tarjoamaan myös heille jotain erilaista. Paperiosastollamme myydään esimerkiksi perinteisiä mustekyniä. Kyllä 120 vuotta vanhasta kirjakaupasta pitää löytyä perinteisiin perustuvaa yllätyksellisyyttä, Pasi Vaino kertoo.

Kirjakaupan asiakastilassa seiniä koristavat alkuperäiset kirjahyllyt, jotka ovat käyneet läpi perusteellisen remontin. Kuva: Sanni Isomäki / Yle

Kirjakaupan ympärille kulttuurikeskus

Nyt Ruovedellä ollaan siinä pisteessä, että kauppa alkaa olla liki valmis sunnuntain avajaisiin. Remonttia sisätiloissa on tehty vanhaa säästäen ja osin uusittuja tiloja entiselleen palauttaen. Esimerkiksi tyylisuunnissa ja materiaaleissa on otettu askelia varhaisempiin suuntiin.

Samalla kirjakauppaa on laajennettu varsinaiseksi kulttuurikeskukseksi. Luvassa on oheistoimintaa, kuten tapahtumia, näyttelyitä ja majoitustoimintaa. Pääpaino on silti kirjakauppabisneksessä.

Vinhan kirjakauppa Ruovedellä on herännyt uuteen kukoistukseen sisätilaremontin jäljiltä. Kevään ja kesän mitaan ulkoasu saa uudet maalit ja rakennuksen päätyyn tulee kesäterassi. Kuva: Sanni Isomäki / Yle

Ruoveden kunta on ottanut tulokkaat hyvin vastaan ja erilaisia yhteistyökuvioita on jo suunnitteilla. Yhteistyötä on tarkoitus tehdä esimerkiksi Mäntän kuvataideviikkojen ja Serlachius-museoiden kanssa.

120-vuotiaan kirjakaupan perinteen jatkajilla on uskoa tulevaisuuteen.

– Olemme laskeneet, että tämä voisi onnistua, mutta varmaahan se ei ole. Me puhuimme jo alkuun, että jos me emme nyt yritä, niin se jää harmittamaan loppuiäksi. Ainakin me ollaan nyt sitten yritetty, Pasi Vainio toteaa.

