Petri Heikka jäi työttömäksi 51-vuotiaana, ja huomasi uuden työpaikan saamisen olevan vaikeaa: ”Minua pidettiin oppimiskyvyttömänä”

Tutkimusjohtaja Pirjo Nikander ihmettelee, miten vähän aikaa ihminen on työhön oikean ikäinen: ensin ikää ja kokemusta on liian vähän, ja myöhemmin liikaa ylennettäväksi tai palkattavaksi.

Miten vielä luulet jaksavasi tällaisessa liikkuvassa työssä? Akaalainen Petri Heikka hämmästyi tätä työhaastattelussa esitettyä kysymystä – olihan hän tehnyt vastaavaa työtä lähes 15 viimeistä vuotta.

– Pidin itseäni ammattilaisena, mutta kokemukseeni ja osaamiseeni ei kiinnitettykään huomiota. Ensimmäisten työttömyyskuukausien aikana laihdutin 25 kiloa, ja olo oli kuin nuorella varsalla. Silti työnhaussa minua pidettiin raihnaisena ja oppimiskyvyttömänä.

Kun Petri Heikka jäi työttömäksi 51-vuotiaana helmikuussa 2020, hän kuvitteli, että uusi työpaikka löytyy helposti.

– Koko ajan toistellaan, että kyllä töitä tekevälle löytyy, ja niin minäkin uskoin. Aiemminkin oli aina tärpännyt.

Avaa kuvien katselu Petri Heikka merkkasi aluksi kaikki hakemansa työpaikat taulukkoon. Kun tuloksettomia hakuja oli 250, hän lopetti tilastoinnin. Kuva: Jani Aarnio / Yle

Heikka laskee hakeneensa kahden ja puolen vuoden aikana noin 360:tä työpaikkaa. Hän lähetti avoimia hakemuksia, vastasi työpaikkailmoituksiin, etsi töitä tuttujensa ja henkilöstöfirmojen kautta eri puolilta Suomea ja eri aloilta.

Yleensä prosessi tyrehtyi jo alkuunsa, eikä Heikka päässyt edes haastatteluun.

– Kun seurasin miten paikoille kävi, huomasin, että niihin valittiin enintään 30–35-vuotiaita. En ollut ajatellut, että ikäni voisi olla este.

Petri Heikka uskoo, että karsintaa tapahtui automaattisesti iän perusteella ilman, että kukaan oli edes lukenut hakemusta. Jos haastatteluun pääsi, erityisesti nuorempien rekrytoijien suhtautuminen yli viisikymppiseen näkyi, vaikka ikää ei koskaan sanottu suoraan esteeksi.

– Kyllähän se söi miestä ihan rotan lailla. Siitä, että hakemuksiin ei saa edes vastauksia, tulee todella tyhjä olo.

Liian nuori onkin kohta liian vanha

Petri Heikka ei ole kokemustensa kanssa yksin. Kun Yle kysyi huhtikuussa ihmisten kokemuksia ikäsyrjinnästä, kyselyyn vastasi muutaman päivän aikana lähes 200 ihmistä. Monessa vastauksessa toistuvat kertomukset siitä, kuinka kokeneiden ihmisten hakemuksiin ei reagoida tai paikan saa nuorempi.

Myös tutkimushankkeissa on huomattu, että erityisesti 50 vuotta täyttäneiden on vaikea työllistyä työttömäksi jäätyään, sanoo tutkimusjohtaja Pirjo Nikander Tampereen yliopiston tutkijakoulusta.

Avaa kuvien katselu Pirjo Nikanderin mukaan ikään liittyvät käsitykset laahaavat pahasti todellisuuden perässä. ”Viisikymppinen on kuitenkin erittäin nuori, ja tekee parhaimmillaan töitä vielä pitkään.” Kuva: Jani Aarnio / Yle

Nikanderin mukaan ikäsyrjinnän eli ageismin yleisyydestä kertoo esimerkiksi vuoden 2019 Eurobarometri-kysely, jossa viisi prosenttia vastaajista sanoi kokeneensa edellisen vuoden aikana ikäsyrjintää. Suomessa luku on hieman suurempi, seitsemän prosenttia.

Myös työuransa alkuvaiheessa olevat parikymppiset voivat kokea syrjintää, mutta eniten se kohdistuu yli 50-vuotiaisiin ja yleisimmin juuri työttömiin työnhakijoihin.

– On aika paradoksaalista, kuinka lyhyt ”oikeaikäisyys” työelämässä loppujen lopuksi on. Ensin pitäisi olla tarpeeksi ikää ja kokemusta, että saisi töitä ja ylennyksiä, ja sitten onkin hyvin nopeasti liian vanha ylennettäväksi tai palkattavaksi, Nikander sanoo.

Syrjintä on laitonta ja ilmenee usein niin, että sitä on vaikea todentaa. Usein se on hienovaraista, mutta ei aina.

– Meidän tutkimusaineistossa on seurattu Postista irtisanottuja. Joillekin on sanottu työhaastattelussa suoraan, että olet liian vanha, emme me voi sinua ottaa. Mutta eihän sellaista mihinkään kirjata, Nikander kertoo.

Lähes 95 000 yli 50-vuotiasta on työttömänä

Petri Heikan työnhaku tuotti vihdoin tulosta viime kesänä. Työpaikka löytyi lopulta omasta kotikunnasta koneenrakennusyritys Toijala Worksistä, jossa Heikka tekee hyvin hallitsemaansa myyntityötä työkoneiden varaosien parissa.

– Edeltäjäni vaihtoi työpaikkaa, ja prosessi eteni nopeasti sen jälkeen, kun olin vastannut työpaikkailmoitukseen. Täällä arvostettiin kokemusta ja osattiin katsoa persoonaa ja asennetta. Meillä on töissä kirjava joukko eri-ikäisiä ihmisiä, Heikka kiittelee.

Avaa kuvien katselu Petri Heikka on tehnyt pitkän uran teknisen tukkumyynnin parissa. Eläkeikään hän laskee olevan vielä ainakin 12 vuotta. Kuva otettiin Toijala Worksin ylpeyden puukurottajan edessä. Kuva: Jani Aarnio / Yle

Yli 50-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli työ- ja elinkeinoministeriön mukaan maaliskuussa 94 600. Samaan aikaan avoimia työpaikkoja on 200 000, ja tuleva hallitus on asettanut tavoitteekseen nostaa työllisten määrää 100 000 henkilöllä hallituskauden aikana.

Petri Heikka uskoo, että valtaosa yli 50-vuotiaista työttömistä haluaisi töihin.

– Ei se työllistymistä edistä, että epätoivoisesti työpaikkaa hakevalle työttömälle annetaan vähän lisää raippaa. Tarvitaan toisenlaisia poliittisia päätöksiä, että yli 50-vuotiaiden tietotaito saataisiin käyttöön.

