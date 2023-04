Sisäministeri Krista Mikkonen ei tavoittele vihreiden puheenjohtajuutta – Hyrkkö lähtee kisaan mukaan

Vihreistä Oras Tynkkynen ja Jenni Pitko kertovat Ylelle, että he pyrkivät ilmoittamaan päätöksestään tällä viikolla.

Sisäministeri Krista Mikkonen (vihr.) ei tavoittele vihreiden puheenjohtajuutta. Hän kertoo asiasta Twitterissä.

Eduskuntaryhmän 1. varapuheenjohtaja Saara Hyrkkö sen sijaan ilmoittautui mukaan kisaan.

Hyrkkö toteaa vaalitappion jälkeen, että Vihreiden tulee uudistua.

– Olemme antaneet liian kauan muiden sanoittaa, mitä Vihreät on. Visiomme ja ratkaisumme on tehtävä suomalaisille tutuksi. Kädenlämpöisyys on karistettava ja korvattava raikkaiden ideoiden kulttuurilla, Hyrkkö sanoo tiedotteessaan.

Ehdolle on jo aikaisemmin ilmoittautunut kansanedustaja Sofia Virta.

Vihreiden kansanedustajista Oras Tynkkysen on tarkoitus kertoa tällä viikolla siitä, lähteekö tavoittelemaan puheenjohtajuutta, samoin Jenni Pitkon. Fatim Diarra kertoo harkintansa tuloksesta ensi viikolla.

Eduskuntaryhmän puheenjohtaja Atte Harjanne on ilmoittanut, ettei lähde kisaan.

Nykyinen puheenjohtaja Maria Ohisalo ilmoitti vihreiden eduskuntavaaleissa kärsimän tappion jälkeen, että ei hae jatkokautta puheenjohtajana tulevan kesän puoluekokouksessa. Puolue menetti vaaleissa seitsemän paikkaa.

Vihreiden puoluekokous järjestetään 10.–11. kesäkuuta Seinäjoella.