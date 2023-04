Aurinkopaneelit ovat olleet osalle ostajista pettymys – Kuluttajaviranomaisiin satoja yhteydenottoja

Aurinkosähkön suosio on kasvanut nopeasti. Aurinkoenergiayhdistyksen arvion mukaan aurinkopaneeleja asennettiin viime vuonna yli 20 000 omakotitalon, rivi- ja paritalon sekä pienkerrostalon katolle ja tänä vuonna määrä nousee edelleen, ehkä lähelle 30 000 aurinkosähköjärjestelmää.

Samalla ovat kasvaneet pettyneiden asiakkaiden yhteydenotot kuluttajaviranomaisiin sähköpaneeleihin ja asennuksiin liittyvissä asioissa. Kuluttajaviranomaiset saivat viime vuonna 230 yhteydenottoa aurinkopaneeliongelmista, kun niitä vuotta aiemmin oli lähes sata vähemmän.

Kuluvan alkuvuoden kehitys kielii kokonaismäärän jatkavan edelleen nousuaan. Perjantaihin 21. huhtikuuta mennessä valituksia oli tullut jo 103. Tammi–huhtikuun vauhdilla vuoden 2023 kokonaisluku nousee noin 320–340:een.

– Aurinkopaneeleihin ja niiden asennuksiin liittyviä yhteydenotoja näyttää tulevan ainakin tällä hetkellä selvästi enemmän kuin edellisvuosina vastaavaan aikaan, toteaa johtava asiantuntija Raija Marttala Kilpailu- ja kuluttajaviraston kuluttajaneuvonnasta.

Marttalan mukaan ongelmia on ilmennyt paitsi uusien hankinnoissa, niin lisäksi on alkanut tulla yhteydenottoja aiemmin hankittuihin järjestelmiin ilmenneistä vioista.

– Esimerkiksi kolme vuotta sitten hankitussa järjestelmässä on voinut ilmetä nyt vikaa. Se on alkanut toimia huonosti ja kun tutkitaan tarkemmin, saattaa olla, että sähköjä on kytketty väärin tai jotain muuta.

– Siinä kohtaa lähdetään kysymään järjestelmän toimittajan vastuuta vian korjaamisessa. Tuollaisissa tilanteissa on arvioitava onko kyse kuluttajansuojalain tarkoittamasta virhetilanteesta vai esimerkiksi laitteiston normaalista kulumisesta.

KKV:n kuluttajaneuvonta antaa neuvoja ongelman ratkaisuun. Jos ne eivät auta, eivätkä kuluttajan omat neuvottelut tai kuluttajaneuvonnan yhteydenotto yritykseen johda tulokseen, voi riidan viedä kuluttajariitalautakuntaan (siirryt toiseen palveluun).

Ylihinnoittelua ja hoputusta

Yhteydenotot KKV:n kuluttajaneuvontaan ovat johtuneet hyvin monista syistä. On ollut ylihinnoittelua, hoputusta kaupantekoon ja kuukausien toimitusviivästyksiä. Tuotekin on risonut.

– Virhe voi olla aurinkopaneeleissa tai asennuksessa, esimerkiksi on rikottu kattoa tai seinää tai laitettu paneelit jotenkin huonosti, Marttala kuvaa.

– Sitten on myyntitilanteeseen liittyviä ongelmia, erityisesti kotimyynnissä. Asiakkaat ovat esimerkiksi kokeneet myynnin painostavaksi tai sitten peruuttamisoikeuteen liittyvät asiat on jääneet epäselviksi.

Alaa edustavan Suomen Aurinkoenergiayhdistyksen puheenjohtaja Markus Andersénkin on kuullut kotimyynnin ongelmista.

– Valitettavasti monet ongelmista, varsinkin myynnin ongelmista, on kohdistunut iäkkäisiin ihmisiin. Sitten on vielä ollut ongelmia toimituksissa, Andersén kertoo.

"Huolestuttavia numeroita"

Andersénin mukaan ilmenneet valitusmäärät ovat "huolestuttavia numeroita".

– Totta kai se on koko toimialan kannalta ikävää ja sitä pyritään tiedottamalla ja valistamalla kitkemään. Määrä on huolestuttava lukema.

Andrsénin mukaan kasvaneet luvut johtuvat osaltaan aurinkopaneelialan nopeasta kasvusta. Kovan kysynnän rohkaisemana paneeleita myyvien ja asentavien yritysten määrä on kasvanut nopeasti ja nyt niitä on jo noin 300. Kaikilla ei ole ollut riittävästi ammattitaitoa.

– Laitteet vaativat pätevyyttä ja osaamista ja koulutuksia, mutta periaatteessa aika kevyellä osaamisella voi lähteä liikkeelle, jos vaan riittää uskallusta. Siitä voi syntyä ongelmia.

Markus Andersén.

Onko alalle päässyt liian helposti?

– Tavallaan, koska on ollut pulaa asentajista, niin sitten ne, jotka ovat uskaltaneet ottaa keikkaa, ovat myös saaneet niitä.

Andersénin mukaan nyt on onneksi käynnistetty aurinkopaneelien asentajakoulutuksia, joissa nimenomaan keskitytään kattoasentamiseen.

Hintahyppy viime vuonna

Viimevuotinen sähkön hintakriisi pompautti aurinkopaneelien kysyntää selvästi ylöspäin ja sen myötä myös niin paneelien kuin asennusten hinnat nousivat selvästi.

Nyt sähkö on halventunut lähelle normaalia, mutta Andersén ei usko sen merkittävästi hiljentävän aurinkopaneelikauppaa.

– Pientalojen mielenkiinto aurinkosähköön on ollut olemassa pidempään kuin viime vuoden poikkeuksellinen sähkömarkkinatilanne.

Mielenkiintoon pystytään nyt myös vastaamaan viime vuotta paremmin. Andersénin mukaan tavaran saatavuus on parantunut ja maahantuojat ja urakoitsijat ovat kasvattaneet varastojaan.

– Viime kevään kysyntäpiikki tuli pyytämättä ja yllättäen. Nyt on varmistetu, että tavaraa riittää, Andersén sanoo.

Andrsénin mukaan hintataso on tänä vuonna pysynyt pääosin viime vuoden tasolla, paikoin vähän laskenut. Pientalon aurinkosähköjärjestelmä maksaa tyypillisesti 6 000–8 000 euroa. Mutta enää ei kaupata ihan samaa kuin viime vuonna.

– Se menee tyypillisesti niin, että aurinkopaneelien nimellistehot kasvavat joka vuosi. Seuraavana vuonna saa enemmän watteja katolle, 5-10 prosenttia tehokkaaamman voimalan, mutta samalla hinnalla ja näin se näyttää olevan tänäkin vuonna.

Takaisin 10 vuodessa

Aurinkopaneelit tuottavat yleensä 20-30 prosenttia pientalon sähkönkulutuksesta, tavallisesti muutama tuhat kilowattituntia vuodessa. Todellisen tehoon vaikuttaa kuitenkin muun muassa kattolappeiden suunta ja pihan puustoisuus.

Kuluttajaa kiinnostaa suuresti se, missä ajassa paneelit ovat tienannet hintansa takaisin pienentyneenä sähkölaskuna. Viimevuotinen sähkön hintahyppäys lyhensi takaisinmaksuaikaa väliaikaisesti merkittävästi, mutta nyt on jo palattu lähemmäs normiaikaa.

– Takaisinmaksuaika on alle puolet aurinkopaneelijärjestelmän elinkaaresta, joka on yli 20 vuotta. Kymmenen vuotta on hyvä keskiarvo takaisinmaksuajalle, Andersén arvioi.

Toteutuva takaisinmaksuaika riippuu lopulta kuitenkin suuresti sähkön hintakehityksestä. Yllätyksiä voi tulla ylös ja alas, kuten viime vuosi osoitti.

Aiheesta voi keskustella maanantaihin 24. huhtikuuta kello 23 saakka.