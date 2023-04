Euroopan kaasuvarastot ovat ennätyksellisen täynnä – riippuvuus Venäjän maakaasusta vaihtui nopeasti toiseen

Euroopan kaasuvarastoilla on merkitystä myös suomalaisten sähkönkuluttajien kannalta.

Euroopan unionin maiden kaasuvarastot ovat ennätyksellisen täysiä.

Tämä selviää kaasuteollisuutta edustavan Gas Infrastructure Europen (GIE) kokoamista tiedoista. Järjestön mukaan Euroopan kaasuvarastot olivat toissa päivänä noin 57 prosenttisesti täynnä. Huhtikuun alussa täyttöaste oli niin ikään yli 55 prosenttia, mikä oli ajankohtaan nähden korkein taso ainakin sitten vuoden 2011.

Euroopan kaasuvarastojen täyttöastetta on seurattu tiivisti Venäjän hyökkäyssodan alkamisen jälkeen. Myös suomalaisten sähkönkuluttajien kannalta Euroopan kaasuvarastoilla on merkitystä. Jos kaasuvarastot ehtyvät ja maakaasun hinta alkaa nousta, se näkyy nopeasti sähkön hinnoissa myös Suomessa.

Syksyllä ja talven kriisikuukausina pelkona oli, että kaasuvarastot ehtyvät jo menneen talven aikana niin pahasti, että niiden täyttämisestä seuraavaksi talveksi tulee vaikeaa ilman venäläistä kaasua. Nyt tämä huoli on ainakin osittain hälvennyt.

– Ilman muuta tämä on hyvä uutinen, sanoo alan etujärjestön Energiateollisuus ry:n kaasumarkkina-asiantuntija Heikki Lindfors.

– Se kertoo, että EU on löytänyt keinoja pärjätä ilman venäläistä kaasua, mikä on rauhoittanut energiamarkkinoiden tilannetta, teollisuutta ja kotitalouksia.

Lindforsin mukaan on vaikea arvioida sitä, kuinka suuressa roolissa maakaasuvarastojen täyttöaste tulee jatkossa olemaan, kun puhutaan sähkön hinnasta Suomessa. Todennäköisesti se on pienempi kuin aikaisemmin, hän sanoo. Olkiluoto kolmonen on parantanut sähköntuotannon omavaraisuutta ja vähentää tarvetta tuoda sähköä.

Tavoitteena 90 prosentin taso ennen marraskuun alkua

Lindforsin mukaan kaasuvarastojen suotuisaa tilannetta selittää pääasiassa kaksi asiaa. Päättynyt talvi oli leudompi kuin ennakoitiin eikä varastoitua kaasua tarvinnut sen takia käyttää niin paljon kuin ennakoitiin. Toisekseen EU-maat ovat onnistuneet vähentämään maakaasunkulutusta merkittävästi.

Vaikka maakaasuvarastojen taso on vuodenaikaan nähden hyvä, tulee sitä vielä nostaa rutkasti ennen talvea. EU:ssa säädettiin viime vuonna kiireellä asetus, joka velvoittaa jäsenmaita täyttämään kaasuvarastonsa 90 prosenttiin marraskuun alkuun mennessä.

Lindforsin mukaan on vielä liian aikaista ennakoida, saadaanko varastot täyteen jo ennen tavoiteaikaa. Aikaisemmin Eurooppa oli riippuvainen venäläisestä maakaasusta, mutta nyt se on riippuvainen maailmanlaajuisista nesteytetyn maakaasun eli LNG:n markkinoista.

– Siksi iso kysymys on se, kuinka kylmä talvesta on tulossa Euroopan lisäksi Aasiassa ja eri puolilla maailmaa. Tämä vaikuttaa maakaasun kysyntään ja sitä kautta sen hintaan.

Myös ensi talven energiatilanteeseen liittyy siis edelleen epävarmuutta. Se on Lindforsin mukaan kuitenkin pientä verrattuna vuodentakaiseen tilanteeseen, jolloin markkinoilla vallitsi suorastaan paniikki siitä, miten Eurooppa pärjää ilman venäläistä kaasua.

– Näkymä ensi talveen on nyt paljon selkeämpi ja lähtötilanne on hyvä, Lindfors sanoo.

