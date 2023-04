Käärijä villitsi askartelijat, neulojat ja leipojat – katso, millaisia luomuksia viisuhuumassa on syntynyt

Käärijä-huuma vain yltyy, kun toukokuussa järjestettävät Euroviisut Liverpoolissa lähestyvät. Sen on tässä vaiheessa huomannut kuka tahansa, joka seuraa aihepiiriä edes etäisesti sosiaalisessa mediassa.

Kevään ja ehkä koko vuoden hittivaate on totta kai räikeänvihreä Käärijä-bolero, josta muun muassa Kaksosflikat-blogin Sanna Pyykönen ja Maaria Anttoora ovat julkaisseet oivan neuleohjeen (siirryt toiseen palveluun).

Avaa kuvien katselu Käsityöharrastajat Kaksosflikat tekivät neuleohjeen sekä aikuisten että lasten bolerolle euroviisuedustaja Käärijän esiintymisasua mukaillen. Kuva: Kaksosflikat

Pyykönen ja Anttoora ovat seuranneet Euroviisuja tiiviisti lapsesta asti. Käärijän esiintyminen kolahti heti kerralla.

Viime vuosina sisarukset ovat myös tehneet viisuihin liittyviä käsitöitä.

– Maaria kysyi minulta, että kai sinä olet jo tehnyt Käärijä-hihat, Sanna Pyykönen sanoo ja nauraa.

Juuri oikeanlaisen vihreän langan löytäminen tosin oli haaste. Kun sellainen löytyi, hihat syntyivät muutamassa päivässä.

Nyt hihoja on pudonnut Pyykösen puikoilta jo kahdet. Vielä täytyy neuloa ainakin yhdet lisää, sillä myös Anttooran 2,5 kuukautta vanha Lotta-tytär aiotaan pukea boleroon viisuviikonloppua varten.

– Jo synnytyssairaalassa katsoimme [Ruotsin euroviisukarsinta] Melodifestivalia, joten pienestä pitäen opetan hänet euroviisukulttuuriin, Anttoora sanoo.

Kaiken nähdyn ja koetun perusteella Suomi on enemmän kuin valmis viisuvoittoon saakka – niin eeppistä tarinaa tässä parhaillaan kirjoitetaan. Olihan bolero jo hetken kateissakin, kunnes kahdeksanvuotiaan Leon perhe bongasi sen autotieltä lojumasta.

Tärkeää on myös muistaa, että originaalit hihat syntyvät Ylen ompelimossa käsityönä ja tekijät kutsuvat niitä kaalimadoksi.

Ei siis mikään ihme, että maa alkaa täyttyä kaksi- ja jopa nelijalkaisista Käärijöistä. Aloitetaan jo monessa mediassa ja jutussa julkaistulla klassikolla:

Eväistäkään se ei jää kiinni, ja kääretortuthan ovat menneen talven lumia. Tässä kokkolalaisen Torkinmäen koulun seiskaluokkalaisten kotitaloustunnilla valmistamia Käärijä-torttuja. Nerokasta!

Fanitaidetta on some pullollaan. Erään viisufanin tyylinäyte:

Jos pääväri on räikeänvihreä, mukaan mahtuu myös variaatioita. Tässäpä vispipuuronpunaiset Käärijä-hihat kaksi- ja neljävuotiaille:

Näiden hihojen neuloja on sitä mieltä, että Käärijä on parasta mitä viisuille on tapahtunut Lordin jälkeen.

Mitä maailma olisi ilman Käärijästä inspiroitunutta peruukkia?

Suklaan, sitruunan ja limen makuja yhdistelevä Käärijä-kakku:

Villasukat. Tietenkin, Cha cha cha -villasukat!

Loppuun vielä digifanitaidetta:

Miten sinä kannustat Käärijää?

