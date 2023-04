Norjassa epäillään suomalaisen Avantin pienkuormaajien aiheuttaneen useita tuhoisia maatilapaloja

Lokakuussa 2022 syttyi suuri tulipalo navetassa pienessä Byrkjelon kylässä Länsi-Norjassa. Navetassa oli kaksi sataa eläintä, joista sata kuoli.

Norjan poliisi pystyi nopeasti selvittämään palon syttymissyyn: Se oli suomalaisen Avant Tecnon valmistama pienkuormaaja, jonka sähköjärjestelmästä alkanut palo levisi nopeasti rakennukseen. Norjan yleisradioyhtiö NRK:n uutisesta kertoi Suomessa Svenska Yle.

Ylöjärvellä toimiva Avant Tecno on myynyt Norjaan noin viisi tuhatta pienkuormaajaa. Vuodesta 2015 lähtien Avantin eri malleissa on havaittu 41 eri palotapausta, joiden seurauksena kone on vaurioitunut tai on pahimmillaan aiheuttanut tulipalon.

Neljässä tapauksessa poliisi epäilee että palo on levinnyt navettoihin tai ulkorakennuksiin, aiheuttaen yhteensä 290 eläimen kuoleman.

Poliisin mukaan tulipalot saivat alkunsa pääosin kuormaajan sähköjärjestelmästä, johon tulleen vian tai kuluman vuoksi koneessa ollutta muuta materiaalia on syttynyt.

Siilinjärven miljoonapalo johti turvakampanjaan

Pienkuormaajien tiedetään aiheuttaneen viime vuosina myös Suomessa tulipaloja, joista seuraus on pahimmillaan tuhoisa suurpalo.

Tuhoisin lienee keväällä 2018 Siilinjärvellä syttynyt navettapalo, joka aiheutti yli miljoonan euron vahingot.

Syttymissyyksi epäillään koneen sähköjärjestelmässä ollutta vikaa. Sähköjärjestelmästä johtuvan paloriskin vuoksi Avant Tecno tarjosi Suomessa tarkastusta noin 5 000 kuormaajalle. Kampanja on Suomessa edelleen tarjolla.

Likainen työkone on vakava paloriski

Avantin toimitusjohtaja Jani Käkelä sanoo Ylelle, että Norjassa käynnistyy nyt turvallisuustarkastus, jossa erityisenä kohteena on vanhempi konekanta.

Vastaavia tarkastuksia tehtiin Norjassa vuonna 2017, mutta silloin kampanjan sisältö oli suppeampi ja kiinnostus oli laimeaa. Tällä kertaa mukaan valjastetaan myös sosiaalinen media, Käkelä sanoo. Haasteen käyttäjien tavoittamiseksi tuo se, ettei kuormaajia rekisteröidä traktoreiden tapaan.

Käkelä uskoo, että Avantin suurempi osuus palotilastoissa voi johtua markkinajohtajuudesta. Työtehoseuran mukaan maatiloilla arvioidaan olevan jo lähes 10 000 pienkuormaajaa eri valmistajilta. Samat haasteet koskevat niitä kaikkia.

Karjatilojen suljetuissa tuotantotiloissa moottoritilaan kertyy herkästi likaa ja lantaa, mikä nostaa paloturvallisuusriskiä. Koneiden pitäminen puhtaana, päävirtakytkimen käyttäminen ja koneen huoltaminen vähentävät palon mahdollisuutta.

