Tämä vieraspeto tekee niin pahaa jälkeä, ettei metsästämiseen tarvita edes metsästyskorttia: “Se tappaa kaikki”

Riistatutkija ja metsästäjä Tomi Nevalainen vetää varmoin ottein puisen laudan joen päältä rannalle. Lautaan on kiinnitetty minkkiloukku. Loukun ulkopuolelta näkyy musta häntä.

Nevalainen avaa näppärästi luukun monet mekanismit, nostaa kuolleen minkin pois loukusta ja kääntää eläimen selälleen.

– Urosminkki. Sen näkee heti melkein tuosta päästä. Nämä ovat niitä luonnonhoitajan palkkapäiviä.

Avaa kuvien katselu Tomi Nevalainen läyttää tällaista loukkua. Se tappaa minkin heti. Kuva: Kalle Purhonen / Yle

Tomi Nevalaisen mukaan minkki on pienpedoista luonteeltaan ikävin.

– Se on viheliäinen elukka. Meillä on monia esimerkkejä, miten tällainen yksi minkki on saariston luodolle mentyään tappanut koko lintuyhdyskunnan.

Avaa kuvien katselu Minkki on tuotu Suomeen turkistarhoille Pohjois-Amerikasta. Tämä minkki on kuvattu Alaskassa. Kuva: Morgan Trimble / AOP

Nevalainen on metsästänyt nuoresta pojasta asti. Hänellä on vuosikymmenien kokemus pienpetojen pyynnistä.

– Minkillä on sellainen luonto, että sille ei tahdo riittää mikään. Sen pesästä saattaa löytyä monta kymmentä linnunraatoa. Kanalaan mennessä se ei tapa yhtä, vaan se tappaa kaikki.

Avaa kuvien katselu Tomi Nevalainen asettaa minkin loukkua puron päälle. Kuva: Kalle Purhonen / Yle

Tarhoista karanneet pedot

Supikoira ja minkki ovat tulleet Suomen luontoon turkistarhojen kautta. Supikoira on kotoisin Kaakkois-Aasiasta. Niitä tuotiin 1920-1950 luvuilla Neuvostoliittoon, josta ne levisivät Suomen luontoon.

Minkki on alun perin kotoisin Pohjois-Amerikasta. Niitä tuotiin Suomeen turkistarhoille. Suomen minkkikanta on muodostunut tarhoista karanneista yksilöistä.

Metsähallitus ja Suomen riistakeskus toteuttavat vieraspetojen poistoa 73 Suomen tärkeimmällä lintuvesikohteella. Riistatutkija Tomi Nevalainen vastaa poistosta Kaakkois-Suomen 12 eri vesialueella.

Avaa kuvien katselu Vieraspetopyynti on oltava jatkuvaa ja määrätietoista näkyvien tulosten aikaansaamiseksi. Kuva: Kalle Purhonen / Yle

Poiston eli metsästämisen tarkoitus on turvata taantuneen vesilintukannan toipuminen. Tomi Nevalainen on itse löytänyt minkin pesistä muun muassa heinäsorsan, tavin ja telkän raatoja.

Vieraspetopyynti on oltava jatkuvaa ja määrätietoista näkyvien tulosten aikaan saamiseksi.

Metsästää voi kuka tahansa

Riistatutkija Tomi Nevalaisen mukaan Suomessa pitäisi olla enemmän minkin ja supikoiran pyytämiseen motivoituneita metsästäjiä.

– Tarvitaan ajatusmaailman muutosta. On metsästysseuroja, joissa ei ole ainuttakaan henkilöä tekemässä tätä työtä. Lintukantoja autetaan parhaiten vieraspetoja poistamalla.

Avaa kuvien katselu Tomi Nevalainen on saanut supikoiran loukkuun. Kuva: Kalle Purhonen / Yle

Supikoiraa pyydetään loukuttamalla, pintapyynnillä, kyttäämällä tai koirien avulla.

Nevalaisen mukaan supikoiran pyynti osataan Suomessa jo hyvin, mutta minkin pyynnin kanssa on tekemistä.

Minkkiä pyydetään loukuilla ja koirien avulla.

Supikoiraa ja minkkiä voi metsästää kuka tahansa, edes metsästyskorttia ei tarvita. Maanomistajan lupa riittää.

Jos omat taidot eivät riitä vieraspetojen tappamiseen, kannattaa olla yhteydessä paikallisiin metsästysseuroihin. Seuroista saa apua ja neuvoja tarvittaessa.